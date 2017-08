Warten auf den Draghi-Crash – Ein zweifelhaftes Wachstum!

Lieber Investor,

immerhin ist die Wirtschaft gewachsen, gerade in den Problemstaaten der Eurozone, werden nun manche Befürworter der Politik des leichten Geldes einwenden. Auf den ersten Blick trifft diese Aussage zu. Aber ein Wachstum von 1,5 Prozent ist noch nicht der Boom, von dem alle begeistert sprechen. Auch die positive Entwicklung der Arbeitslosenzahlen ist nur bedingt positiv zu werden. In Deutschland, der mit Abstand wichtigsten Volkswirtschaft der Eurozone, ist das Beschäftigungswachstum etwa genauso groß wie das Wirtschaftswachstum. Was so viel bedeutet wie die Produktivität stagniert.

Für die Gelddrucker der EZB und der Bank of Japan gilt: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben

Wenn Deutschlands Firmen wachsen, ohne produktiver zu werden, wächst die Gefahr, mit den eigenen Produkten langfristig am Weltmarkt nicht mehr mithalten zu können. Wir sind kein Billiglohnland. Aus diesem Grund kann sich Deutschland ein Wachstum ohne gleichzeitigen Produktivitätsfortschritt nicht leisten. Für den Augenblick mag diese Beobachtung nicht stören, doch auf lange Sicht ist sie fatal, denn sie bedeutet, dass auch hierzulande durch die Politik des leichten Geldes Unternehmen künstlich am Leben gehalten werden, die eigentlich dem Untergang geweiht sind.

Die damit kultivierte und vor allem konservierte Unproduktivität und Ineffizienz bindet nicht nur volkswirtschaftliche Produktionsmittel. Sie ist auch vor dem Hintergrund der durch die Digitalisierung zu erwartenden Veränderung unserer Arbeitswelt eine große Gefahr. Wenn es heißt, dass innerhalb von zehn bis fünfzehn Jahren fast die Hälfte der Arbeitsplätze durch die zu erwartende Verdopplung der Produktivität in akuter Gefahr ist, dann ist ein Wachstum ohne Produktivitätssteigerung nichts anderes als eine Fahrkarte in die globale wirtschaftliche Bedeutungslosigkeit.

Gestützt werden die unproduktiven Unternehmen mit den niedrigen Zinsen. Diese senken ihre Refinanzierungskosten so weit ab, dass sie an der Nulllinie oder darunter angekommen faktisch nicht mehr erwirtschaftet werden müssen. Pleiten können so zumindest kurzfristig vermieden werden. Langfristig sind sie jedoch unausweichlich, denn eine Firma, die die Kosten ihrer Kredite nicht mehr erwirtschaften kann, wird früher oder später Konkurs anmelden müssen. Diese Konkurse werden momentan nicht zugelassen. Doch auch für die Gelddrucker der EZB und der Bank of Japan gilt: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.