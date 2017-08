Warten auf den Draghi-Crash – Das dicke Ende kommt erst noch!

Lieber Investor,

Steigen die Zinsen, kommt für jene Unternehmen der Moment der Wahrheit. Auch viele private Schuldner werden sich und ihrer Bank dann eingestehen müssen, dass sie sich verhoben haben und überschuldet sind. Die Zahl der ausfallenden Kredite wird dann nicht nur sprunghaft steigen, sondern sofort auch die Banken in eine Schieflage bringen.

Je länger dieser unnatürliche Zustand anhält, desto größer sind die Schäden

In diesem Moment braucht eine Bank ein ausreichend großes Eigenkapitalpolster. Dieses ist nicht vorhanden und auf die Schnelle auch nicht zu erzeugen, weil die Banken schon seit Jahren wegen der niedrigen und negativen Zinsen kein Geld mehr verdienen. So entsteht ein Teufelskreis, aus dem es im Grunde kein Entrinnen mehr gibt. Die Zinsen müssten dringend steigen, damit die Banken endlich wieder Geld verdienen, und die Zinsen dürfen auf gar keinen Fall steigen, weil dann die Bilanzen der Geldinstitute zu viele faule Kredite ausweisen.

Die „Lösung“ der Notenbanken für dieses Problem besteht darin, dem Zins seine wirtschaftliche Steuerfunktion zu nehmen. Er ist nicht mehr ein Maß für das mit einer Anleihe verbundene Risiko, sondern er wird künstlich so weit nach unten manipuliert, dass Kreditnehmer und Kreditgeber auf Dauer ihr Marktgespür verlieren. Je länger dieser unnatürliche Zustand anhält, desto größer sind die Schäden, denn was gewinnt eine Gesellschaft, die sich einreden lässt, dass das Außergewöhnliche völlig normal sei?

Zukunftsfähigkeit ist es jedenfalls nicht, die in diesen Tagen gewonnen wird. Eher eine selbst verschuldete Blindheit, die am langen Ende zu einem bösen Erwachen führen wird. Dieses böse Erwachen ist der Startschuss zum großen Draghi-Crash. Er wird kommen, wenn der Markt das angemessene Risiko für einen Kredit wieder selbst bestimmt. Dieser Punkt ist weder besonders utopisch noch extrem fern. Er wird dann erreicht sein, wenn den Notenbanken die Kräfte schwinden, weil es am Markt nichts mehr gibt, das sie aufkaufen könnten, um die Zinsen nach unten zu manipulieren.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.