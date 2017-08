Warten auf den Draghi-Crash – Die Stimmung ist besser als die Realität!

Lieber Investor,

Blasen setzen eine verzerrte Wahrnehmung der Anleger voraus. Ohne diese könnte sich anschließend die Euphorie gar nicht entwickeln, die benötigt wird, um die Kurse nicht nur auf hohe, sondern am Ende auf völlig überzogene, absurd hohe Niveaus zu treiben. Das bedeutet im Gegenzug: Will man überprüfen, ob Anzeichen für eine Blase vorhanden sind, sollte man immer die an den Märkten vorherrschende Stimmung mit der Realität abgleichen.

Was hat sich in den letzten zwei Jahren also wirklich geändert?

Die Stimmung ist gut, insbesondere die in den USA, wo die Kurse seit Wochen von einem Rekordhoch zum anderen eilen. Man erfreut sich der anhaltend expansiven Geldpolitik der Zentralbanken, insbesondere der EZB und der Bank of Japan, des anziehenden Wirtschaftswachstums und der schwindenden geopolitischen Risiken. So weit so gut oder besser gesagt: so weit so weltfremd.

Rund um den Globus schreiben sich Politiker und Notenbanker die positive Entwicklung auf ihre Fahnen und rühmen sich, für den Erfolg verantwortlich zu sein. Ein kritischer Blick auf die Inflationszahlen bringt jedoch schnell Ernüchterung. Vor etwa zwei Jahren, als die EZB meinte, eine aufkommende Deflation bekämpfen zu müssen, lag die Inflationsrate zwar bei knapp unter null Prozent, doch das lag allein an den stark gefallenen Energiepreisen. Die Kerninflationsrate lag bei gut einem Prozent.

Auf diesem Niveau liegt sie noch heute, auch wenn die Inflationsrate mit dem Ölpreis zwischenzeitlich auf knapp zwei Prozent gestiegen ist. Was hat sich in den letzten zwei Jahren also wirklich geändert? Die Inflation, welche die EZB mit ihren Maßnahmen zu erzeugen hoffte, ist nicht gekommen und es scheint, als sei die Förderpolitik der OPEC für die Inflationsrate entscheidender gewesen als die expansive Geldpolitik der EZB.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.