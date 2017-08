Warten auf den Draghi-Crash!

Lieber Investor,

die Monate August und September sind für die Anleger nie leichte Zeiten gewesen. Das Handelsvolumen an den Finanzmärkten dünnt im Sommer stark aus und so können auch kleine Ausschläge schnell eine große Wirkung entfalten. Vor dem Oktober fürchtet sich ohnehin alle Welt, denn er gilt vielen als der ultimative Crash-Monat.

Die Anleger reagieren mittlerweile selbst auf kleine Kursrückgänge geschockt

Aus diesem Grund tendieren vorsichtige Zeitgenossen dazu, sich bereits im September von ihren Positionen zu trennen, sodass auch die Performance dieses Monats Jahr für Jahr nicht zu den besten zählt. Dem Markt fehlen oftmals die Käufer um das größere Verkaufsinteresse auszugleichen und die Kurse befinden sich schnell auf der schiefen Bahn.

Die saisonale Entwicklung der Nachwahljahre im Präsidentschaftszyklus und noch mehr die historische Kursentwicklung der 7er-Jahre, also alle Kalenderjahre, die auf eine Sieben enden, mahnt zusätzlich zur Vorsicht. Sie versprechen für den laufenden und den kommenden Monat viel Katzenjammer und wenig Partystimmung.

Da die Anleger mittlerweile selbst auf kleine Kursrückgänge so geschockt reagieren, dass einige sofort von einem Crash zu reden beginnen, wenn die Kurse mal für ein paar Tage den Rückwärtsgang einlegen, muss vorausgeschickt werden, dass all das, also die saisonal schwachen Spätsommer- und Herbstmonate und die handelsüblichen Korrekturen nicht gemeint ist, wenn hier vom bevorstehenden Draghi-Crash die Rede ist.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.