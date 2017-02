Das Warten der Dallas-Fans hat ein Ende: SUPER RTL zeigt die dritte und letzte Staffel der Kult-Serie zum ersten Mal im deutschen Free TV / Start: Mittwoch, 1. März um 22.55 Uhr, 15 Folgen

Köln (ots) - Im April 1978 startete in den USA eine der weltweiterfolgreichsten Fernsehserien überhaupt: Dallas. Das Schicksal derFamilie Ewing, der Kampf um das schwarze Gold aus Texas und diezahlreichen Intrigen, Machtkämpfe, Affären und Schicksalsschlägebegeisterten das Publikum auf der ganzen Welt. "Who shot J.R.?", dieAuflösung des wohl berühmtesten Cliffhangers aller Zeiten, bannteallein in den USA geschätzte 83 Millionen Zuschauer vor dieBildschirme und ist bis heute die erfolgreichste reguläre Episodeeiner fiktionalen Serie.Auch hierzulande wuchs sehr schnell eine treue Fangemeinde rund umden fiesen J.R. Ewing, seinen Bruder Bobby, Sue Ellen und all dieanderen Stars der legendären Southfork Ranch. So war 2013 dieBegeisterung groß, als die erste von zwei Staffeln einerDallas-Neuauflage in Deutschland startete.Jetzt endlich kommt die von den Fans sehnsüchtig erwartete dritteund letzte Staffel ins deutsche Fernsehen. SUPER RTL zeigt ab dem 1.März, immer mittwochs um 22.55 Uhr neue Machtkämpfe und Intrigen imKampf um das Ewing-Imperium. Und nachdem die Fans im Laufe derzweiten Staffel den Tod des Familienoberhauptes J.R. verkraftenmussten, steht ihnen auch im Laufe der dritten Staffel das tragischeAbleben eines Mitglieds des Ewing-Clans bevor...Pressekontakt:SUPER RTLRTL DISNEY Fernsehen GmbH & Co. KGPicassoplatz 150679 KölnFon: +49 221 456-51015Fax: +49 221 456 95-51015kommunikation@superrtl.deOriginal-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuell