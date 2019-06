Wartefrist auf Visa für Fach-Pflegekräfte aus den Philippinen verlängert - Asklepios Kliniken fordern Bundespolitik zum Handeln auf

Weitere Suchergebnisse zu "Visa":

Hamburg - (ots) -- Fristverlängerung steht im Widerspruch zur gerade von derBundespolitik vorgelegten "Konzertierten Aktion Pflege" für einevereinfachte Fachkräftezuwanderung- Deutsche Botschaft in Manila behindert Einreise von 500 Intensiv-und OP-Fachpflegekräften, die in deutschen Kliniken dringendbenötigt werden- Bundespolitik setzt trotz des bekannten Fachkräftemangels starrePersonaluntergrenzen für Stationen fest und riskiert damit dieSperrung von Bettenkapazitäten und eine Rationierung der MedizinDer Fachkräftemangel in Deutschlands Kliniken hat eine kritischeDimension erreicht. Trotz steigender Anwerbeprämien und guterBezahlung fehlen insbesondere im Bereich Intensivmedizin, Anästhesieund OP-Pflege bundesweit tausende gut ausgebildete Fachkräfte. DieAsklepios Kliniken haben deshalb in den vergangenen Monaten mehr als500 gut ausgebildete und mehrjährig berufserfahrene Fachpflegekräfteauf den Philippinen speziell für den deutschen Klinikmarkt geschult.Diese versierten und motivierten Fachkräfte sind sofort in denIntensivstationen und OP-Sälen einsatzbereit. In Deutschland ist aberbislang nur ein sehr geringer Anteil dieser 500 Pflegekräfteangekommen. Bislang mussten die Fachkräfte schon vier Monate auf einVisum warten. Jetzt hat die deutsche Botschaft in Manila dieWartezeit für einen Visumsantrag auf sechs Monate (!) heraufgesetzt -und dabei Pflegekräfte sogar noch schlechter gestellt als andereAntragsteller. Dies bestätigt auch der Staatsminister im AuswärtigenAmt, Niels Annen. Denn die Visa-Wartefrist für die übrigen Anträgeauf Langzeitaufenthalte in Deutschland beträgt fünf Monate. "DiesesVorgehen der deutschen Behörden ist absolut nicht verständlich undauch nicht hinnehmbar", sagt Kai Hankeln, Vorstandsvorsitzender derAsklepios Kliniken Gruppe, die bundesweit rund 160Gesundheitseinrichtungen betreibt. "Wir wenden uns innerhalb einesJahres jetzt schon ein zweites Mal an die Bundespolitik und dieMinisterien, um darauf zu drängen, dass hier endlich im Sinne derPatienten gehandelt wird", so Hankeln.Zur Einordung: Erst Anfang Juni haben die Bundesminister Giffey,Heil und Spahn den 180 Seiten starken Abschlussbericht der derKonzertierten Aktion Pflege (KAP) vorgelegt. Ausdrücklich wird dortfestgehalten, dass die Verwaltungsverfahren im In- und Ausland inZusammenhang mit der Erteilung von Visa für Pflegekräfte aus demAusland effizienter, transparenter und zukunftsorientiertergehandhabt werden sollen. "Und praktisch parallel dazu verkündet diedeutsche Botschaft in Manila auf ihrer Homepage(http://ots.de/SE1D7c), dass die Visa-Wartezeiten ausgerechnet fürPflegefachkräfte von vier auf sechs Monate angehoben werden. Offenbargibt es immer noch keine Koordination zwischen demGesundheitsministerium und dem Auswärtigen Amt", so AsklepiosKonzernchef Kai Hankeln. Und weiter: "Wir sind uns ja bewusst, dassdie geplanten Maßnahmen gemäß der KAP nicht von heute auf morgenumgesetzt werden können. Dass sich aber die aktuellen Vorgaben fürdie Rekrutierung von Pflegekräften aus dem Ausland weiterhinverschlechtern und die Bundesregierung gleichzeitig Maßnahmen zurVerbesserung publiziert, ist geradezu absurd. Wir benötigen diesePflegekräfte dringend, um die Patienten zu versorgen. Nur mit Hilfeder Fachkräfte aus dem Ausland können wir unseren staatlichenVersorgungsauftrag erfüllen und die vom Gesetzgeber eingeführtenAnforderungen der Pflegepersonal-Untergrenzen-Verordnungflächendeckend einhalten."Konsequenzen der aktuellen Verlängerung der Visa-WartefristenDie Fristverlängerung hat auf diverse Prozessbereicheunkontrollierbare, negative Auswirkungen, z. B. auf denSprachschulplan, auf Prüfungstermine, auf Anerkennungsverfahren imentsprechenden Bundesland - und letztendlich auch auf dieEinsatzpläne in den Klinik-Abteilungen. Während die Fachkräfte aufden Philippinen auf ihr Visum warten, verlernen sie die mühevoll inden vergangenen neun Monaten erworbenen - und im Übrigen vonAsklepios bezahlten - Sprachkenntnisse. Sie haben kein Einkommen, umihren Lebensunterhalt zu bestreiten (auch das hatte Asklepios in denneun Monaten übernommen). Und für die Kliniken in Deutschlandverzögert sich die Ankunft der dringend benötigten Pflegekräfteerheblich. Das führt zu großen Planungs- und Versorgungsproblemen."Der Schaden ist kaum abschätzbar. Es ist niemandem vermittelbar,dass wir Intensiv- und andere Bettenkapazitäten sperren müssen, nur,weil die deutsche Botschaft in Manila nicht bereit ist, dieVisa-Anträge für dringend benötigtes pflegerisches Personalpriorisiert zu behandeln, sondern gerade diese Klientel explizitzurückstellt", sagt Kai Hankeln, Vorstandsvorsitzender der AsklepiosKliniken Gruppe.Über AsklepiosDie Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA zählen zu den führendenprivaten Betreibern von Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungenin Deutschland. Die Klinikgruppe steht für eine hoch qualifizierteVersorgung ihrer Patienten mit einem klaren Bekenntnis zumedizinischer Qualität, Innovation und sozialer Verantwortung. Aufdieser Basis hat sich Asklepios seit der Gründung vor mehr als 30Jahren dynamisch entwickelt. Aktuell verfügt der Konzern über rund160 Gesundheitseinrichtungen in 14 Bundesländern. Dazu zählen Akutkrankenhäuser aller Versorgungsstufen, Fachkliniken, psychiatrische und forensische Einrichtungen, Rehakliniken, Pflegeheime und Medizinische Versorgungszentren. Im Geschäftsjahr 2018 wurden 2,3 Millionen Patienten in Einrichtungen des Asklepios Konzerns behandelt. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 47.000 Mitarbeiter.