Warteck Invest: Müssen Sie jetzt handeln?

Der Kurs der Aktie Warteck Invest steht am 02.12.2019, 14:09 Uhr an der heimatlichen Börse SIX Swiss Ex bei 2033.33 CHF.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Warteck Invest entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Warteck Invest verläuft aktuell bei 1939,12 CHF. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Buy", insofern der Aktienkurs selbst bei 2040 CHF aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +5,2 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 2016,27 CHF angenommen. Dies wiederum entspricht für die Warteck Invest-Aktie der aktuellen Differenz von +1,18 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Buy".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("") liegt Warteck Invest mit einer Rendite von 15,27 Prozent mehr als 12 Prozent darüber. Die ""-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 3,2 Prozent. Auch hier liegt Warteck Invest mit 12,07 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 13,37 ist die Aktie von Warteck Invest auf Basis der heutigen Notierungen 35 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "" (20,48) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".