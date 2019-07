Warrior Met Coal: Was wird sich hier jetzt tun?

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

Der Warrior Met Coal-Kurs wird am 30.07.2019, 13:42 Uhr an der Heimatbörse New York mit 24.53 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Stahl".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Für Warrior Met Coal liegen aus den letzten zwölf Monaten 4 Buy, 2 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Warrior Met Coal-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 36,33 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (24,54 USD) könnte die Aktie damit um 48,06 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Warrior Met Coal-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

2. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Warrior Met Coal-RSI ist mit einer Ausprägung von 56,93 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 62,66, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Warrior Met Coal mit einer Rendite von 7,11 Prozent mehr als 4 Prozent darüber. Die "Metalle und Bergbau"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 2,81 Prozent. Auch hier liegt Warrior Met Coal mit 4,3 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.