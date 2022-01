Warrior Met Coal-Aktie: Zeit um auszusteigen?

2022 war bislang gewiss kein denkwürdiges Jahr für die Warrior Met Coal-Aktie: Seit Januar machte das Papier ein kleines Plus von 0,54 Prozent. In der vergangenen Woche hat der Kurs des Unternehmens jedoch einen Rücksetzer erlebt: Das Papier verbuchte in den letzten fünf Handelstagen ein Minus von 6,34 Prozent. Mit einem 5,59-prozentigen Defizit beendete das Papier auch den jüngsten Handelstag – ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung