Warren Buffetts wichtigste Regel: So verstehst du sie richtig!

Warren Buffett hat in seiner Investorenkarriere definitiv so einiges richtig gemacht. Seit Jahrzehnten erzielt er inzwischen bereits eine historische durchschnittliche Rendite von knapp über 20 % pro Jahr. Damit hat er gängige Vergleichsindizes sowie viele eher durchschnittliche Investoren weit hinter sich gelassen.

Doch kennst du eigentlich die wichtigste Regel, die Warren Buffett stets verfolgt? Falls nicht, sie lautet: Verliere niemals Geld. Wobei Regel Nummer 2 passenderweise lautet, dass man Regel Nummer 1 nie vergessen sollte, was ebenfalls die Wichtigkeit dieser Erfolgsweisheit unterstreichen dürfte.

Aber was heißt diese wichtige, potenziell erfolgsbringende Weisheit denn eigentlich für alle Investoren? Lass uns hierzu am besten ein paar Foolishe Überlegungen anstellen, bevor du diese Regel im schlimmsten Fall noch fehlinterpretierst.

Verliere in der Summe deiner Entscheidungen kein Geld

Einerseits dürfte diese Regel gewissermaßen so etwas wie ein regulatorischer Überbau eines erfolgreichen Investors sein. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass gewissermaßen die Summe der Entscheidungen, die man als Investor trifft, stets erfolgreich sein sollte, sodass man kein Geld bei seinen Investitionsentscheidungen insgesamt gesehen verliert. So weit, so klar? Prima.

Allerdings gehört auch zu diesem Aspekt natürlich mehr, als lediglich durch ein glückliches Händchen hervorragende Entscheidungen zu treffen. Regelmäßig seine Hausaufgaben zu machen und viele Unternehmen und Aktien aus möglichst vielen Blickwinkeln zu analysieren, dürfte ebenfalls dazu gehören, wie entsprechend das eigene Geld auf verschiedene Aktien zu verteilen, um gewisse unvorhersehbare Einzelrisiken ausblenden zu können.

In der Summe seiner Entscheidungen richtig zu liegen erfordert schließlich, dass man zunächst erst einmal eine gewisse Zahl an Entscheidungen fällen muss. Allerdings ist auch das Entscheidungenfällen definitiv ein Thema, das man gewiss noch einmal gesondert behandeln könnte.

Verliere kein Geld, indem du Verluste oder Gewinne vorschnell realisiert

Zum anderen dürfte diese Regel jedoch auch beinhalten, dass man seinen Investitionen stets Zeit geben sollte. Denn kurzfristig, um in Warren Buffetts metaphorischer Sprache zu bleiben, gleicht die Börse schließlich einem Schönheitswettbewerb und vor allem eher langfristig einer Waage.

Hieraus folgt im Umkehrschluss, dass man als Investor vor allem dann Geld verlieren kann, wenn man der Versuchung der Volatilität erliegt. Beispielsweise, weil man Verluste realisiert, obwohl die eigentliche, möglicherweise erfolgsbringende Investitionsthese nach wie vor intakt ist, man als Investor jedoch frühzeitig die Nerven verliert.

Allerdings funktioniert das Verlieren von Geld an der Börse durchaus auch in die andere Richtung. Sofern man nämlich eine spannende Wachstumsaktie identifiziert hat und investiert ist, allerdings frühzeitig die Gewinne realisiert, kann das ebenfalls zu gefühlten Verlusten führen. Es ist zwar noch niemand bislang arm geworden, indem er Gewinn realisiert hat. Allerdings häufig auch nicht reich, wenn man regelmäßig seine Gewinne bedeutend zu früh realisiert.

Verliere kein (weiteres) Geld bei Verliereraktien

Nichtsdestoweniger sollte man allerdings auch den Mut haben, sich von Aktien zu trennen, sofern sie bereits bewiesen haben, dass ein Wachstumstreiber oder eine Investitionsthese insgesamt nicht aufgegangen ist. Denn solche Aktien könnten häufig auch weiterhin dazu neigen, das Geld eines Investors zu verbrennen, indem andere Investoren sich vermehrt von dem Papier distanzieren.

Sofern eine Aktie daher bewiesen hat, dass sie nicht hält, was sie verspricht (beziehungsweise nicht hält, was du dir hier gedacht hast), ist es Zeit, die Reißleine zu ziehen. Und nicht an der Zeit, zu hoffen, dass sich die Aktie möglicherweise wieder etwas erholt und man möglicherweise zumindest seinen Einsatz wiederbekommt – wie es durchaus die gängige Denke so einiger Investoren ist.

Kein Geld zu verlieren ist wichtig

Kein Geld zu verlieren ist daher definitiv eine wichtige Börsenregel. Nicht nur für den Starinvestor, sondern auch für jeden anderen Investor, der prinzipiell vorhat, in der ersten Börsenliga mitzuspielen.

Das kann allerdings auch mal bedeuten, dass man Maßnahmen ergreifen muss, die erfordern, dass man seine Komfortzone verlässt. Allerdings hat ja auch niemand, selbst Warren Buffett nicht, je gesagt, dass es einfach ist, wie ein erfolgreicher Investor zu handeln und zu denken.

