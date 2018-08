Warren Buffetts vielleicht wertvollster Finanztipp: Befolge ihn – und werde reich!

Weitere Suchergebnisse zu "Berkshire Hathaway B":

Es fällt den meisten Fools nicht schwer zu verstehen, weshalb Warren Buffett in der Börsenwelt ein hohes Ansehen genießt. Aus eigener Kraft heraus hat es das Orakel aus Omaha geschafft, mithilfe seines Anlagevehikels Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) zu einem der reichsten Menschen unseres Planeten zu werden. Zudem teilt er mutwillig regelmäßig seine lebenserfahrene Weisheit in einfacher, einprägsamer und metaphorischer Sprache mit all denjenigen, die sie hören wollen.

Wer finanziell ähnlich erfolgreich werden oder es ihm gleichtun möchte, sollte daher stets ein offenes Ohr für seine weisen Worte haben. Wie beispielsweise für dieses sehr bemerkenswerte und eindrucksvolle Zitat, das Buffett einer ebenso schillernden Unternehmerlegende entgegnet hat.

Warren Buffett über das Reichwerden

Oft beginnt die Geschichte dieses Zitates nämlich damit, dass Jeff Bezos das Orakel von Omaha einmal gefragt haben soll, wieso kaum jemand Buffetts Anlagestrategie kopieren würde. Es sei ja eigentlich relativ einfach, so wie Warren Buffett zu investieren, und Bezos verstehe daher nicht, wieso niemand diesen einfachen Weg zum Reichtum bestreiten würde.

Warren Buffetts einfache Antwort auf diese Frage: „Weil niemand langsam reich werden möchte.“ Dieses Mal zwar etwas kurz und prägnant, aber dennoch kein bisschen weniger weise. Doch falls du jetzt gerade etwas fragend in die Runde blickst, lass uns diese Aussage um noch etwas mehr Kontext erweitern:

Unterm Strich verdeutlicht diese einfache Aussage sehr eindrucksvoll, was ein fundamentaler Ecktstein einer erfolgreichen Anlagestrategie ist: die Geduld. Das heißt, der psychologischen und vermeintlich erfolgversprechenden Versuchung zu widerstehen, dauernd aktiv werden zu müssen und sich stattdessen einfach auch mal im Nichtstun üben zu müssen. Was vielen Anlegern offensichtlich schwer fällt.

Geduld zahlt sich in vielerlei Hinsicht aus

Was du daher für dich mitnehmen solltest, ist, dass du das ganze Investieren etwas entspannter angehen solltest. Stell dich beim erfolgreichen Vermögensaufbau besser von vornherein auf einen langwierigen Prozess ein, der unter anderem aus dem Aussitzen schwieriger Zeiten sowie dem Warten selbst in guten Zeiten besteht.

Diese, nun ja, gewissermaßen Langeweile spart dir nicht nur Zeit, sondern auch Ordergebühren. Und wird über kurz oder lang dazu führen, dass du das erreichst, was du erreichen möchtest: ein Vermögen.

Vincent besitzt Aktien von Berkshire Hathaway (B-Aktien). The Motley Fool empfiehlt Berkshire Hathaway (B-Aktien).