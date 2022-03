Warren Buffetts ultimative Empfehlung kann einem helfen, Millionär zu werden

Wichtige Punkte

Buffett teilt seit langem seine Erkenntnisse und Ratschläge zum Thema Geldanlage mit den Menschen.

Seit vielen Jahren empfiehlt er den meisten Menschen auch Indexfonds.

Indexfonds bieten nicht nur niedrige Gebühren, sondern auch eine solide Leistung.

Eine der einfachsten Investitionen ist auch eine der besten.

Superinvestor Warren Buffett, CEO des riesigen Mischkonzerns Berkshire Hathaway ( WKN:854075 1,08 % ) ( WKN:A0YJQ2 1,07 % ), hat viele Weisheiten verkündet, die uns zu besseren Investoren machen können – und als bessere Investoren können wir reicher werden.

Hier ein Blick auf einige wertvolle Lektionen, die Buffett uns vermittelt hat – einschließlich einer seiner vielleicht letzten Empfehlungen.

Von Warren Buffett lernen

Wenn du von jemandem lernen willst, wie du ein kluger Investor wirst, der sein Unternehmen seit mehr als 50 Jahren leitet und seinen Wert jährlich um durchschnittlich 20 % pro Jahr gesteigert hat, hast du Glück: Warren Buffett hat in all diesen Jahren jährliche Briefe an seine Aktionäre veröffentlicht. Sie sind alle auf der Website des Unternehmens abrufbar und reichen bis ins Jahr 1977 zurück.

Im Bericht aus dem Jahr 1977 beschrieb er, wie sich das Textilgeschäft des Unternehmens trotz harter Arbeit engagierter Mitarbeiter abmühte und wie gut das Versicherungsgeschäft des Unternehmens lief, obwohl Fehler gemacht wurden. Er erklärte: „Eine der Lektionen, die das Management gelernt hat – und leider manchmal wieder lernt – ist, wie wichtig es ist, in Geschäften zu sein, in denen der Rückenwind überwiegt und nicht der Gegenwind.“

Buffetts ultimativer Plan für sein eigenes Geld

Das ist eine alte Erkenntnis, und du fragst dich vielleicht, welche Weisheiten Buffett in jüngerer Zeit vermittelt hat. Vor etwa einem Jahrzehnt teilte er im Brief an die Aktionäre 2013 einen seiner letzten Wünsche mit:

Im Testament hat er festgelegt, wie das Geld, das er seiner Frau hinterlässt, investiert werden soll: „Lege 10 % des Geldes in kurzfristigen Staatsanleihen und 90 % in einem sehr kostengünstigen S&P 500-Indexfonds an. (Ich empfehle den von Vanguard.)“

Es ist keine Überraschung, dass er Vanguard mag. Er war mit dem Gründer von Vanguard (und dem Vater der Indexfonds) John Bogle befreundet und Vanguard ist auch für niedrige Gebühren bekannt – etwas, das Buffett zu schätzen weiß.

Es mag dich überraschen, dass Buffett Indexfonds so positiv gegenübersteht, wo er doch schon so lange ein kluger Aktienpicker ist. Es sollte dich aber nicht überraschen.

Buffett über Indexfonds

Ein Indexfonds ist ein passiv verwalteter Investmentfonds. Seine Manager müssen nicht viel Gehirnschmalz aufwenden, um Unternehmen zu studieren und Handelsentscheidungen zu treffen. Stattdessen füllen sie den Fonds einfach mit Aktien von Wertpapieren, die in dem Index enthalten sind, den der Fonds abbildet. Da relativ wenig Arbeit anfällt, sind die Gebühren für Indexfonds in der Regel niedrig.

Buffetts Frau ist, wie wir alle, keine so brillante Anlegerin wie er, und sie ist wahrscheinlich nicht so sehr daran interessiert, Aktien zu studieren und Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu treffen. Indexfonds sind perfekt für solche Leute, denn sie bieten ungefähr die gleichen Renditen wie die Indizes, die sie abbilden (abzüglich der geringen Gebühren). Da der Aktienmarkt über lange Zeiträume hinweg im Durchschnitt jährliche Renditen von fast 10 % erzielt hat, können Indexfonds im Laufe der Zeit ein beträchtliches Vermögen aufbauen. Schau dir an, wie das Geld mit nur 8 % wächst:

8 % Wachstum über 5.000 USD investiert pro Jahr 10.000 USD investiert pro Jahr 15.000 USD investiert pro Jahr 5 Jahre 31.680 USD 63.359 USD 95.039 USD 10 Jahre 78.227 USD 156.455 USD 234.682 USD 15 Jahre 146.621 USD 293.243 USD 439.864 USD 20 Jahre 247.115 USD 494.229 USD 741.344 USD 25 Jahre 394.772 USD 789.544 USD 1,2 Mio. USD 30 Jahre 611.729 USD 1,2 Mio. USD 1,8 Mio. USD

Grafik und Berechnungen des Autors.

Natürlich kannst du Millionär werden, wenn du nur in Indexfonds investierst – vorausgesetzt, du legst regelmäßig hohe Summen an und hast einen ausreichend langen Zeitraum, in dem dein Geld wachsen kann.

In einem CNBC-Interview „On the Money“ aus dem Jahr 2017 schlug Buffett vor, dass Anleger „konsequent einen kostengünstigen S&P 500-Indexfonds kaufen… Ich denke, das ist praktisch immer das Sinnvollste.“ Auf der Jahreshauptversammlung 2020 sagte er: „Meiner Meinung nach ist es für die meisten Menschen am besten, den S&P 500-Indexfonds zu besitzen.“

Es lohnt sich, mehr über Warren Buffett und seinen Anlagestil zu erfahren – denn wenn du dir einige seiner Ansätze und Prinzipien zu eigen machst, kannst du ein erfolgreicherer Anleger werden. Es ist aber auch in Ordnung, wenn du einen Großteil oder sogar dein gesamtes Geld langfristig in einem Indexfonds mit niedrigen Gebühren anlegst, der den breiten Markt abdeckt. Auf diese Weise kannst du dir immer noch ein ansehnliches Sparguthaben für den Ruhestand zulegen.

Der Artikel Warren Buffetts ultimative Empfehlung kann einem helfen, Millionär zu werden ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

