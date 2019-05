Warren Buffetts mutiger Öldeal ergibt nicht viel Sinn

Weitere Suchergebnisse zu "Berkshire Hathaway A":

Der Ölriese Occidental Petroleum (WKN:851921) will unbedingt den Konkurrenten Anadarko Petroleum (WKN:871766) kaufen. Das Unternehmen ist so entschlossen, einen Deal abzuschließen, dass die Führungskräfte letztes Wochenende nach Omaha in Nebraska geflogen sind, um sich mit dem Super-Investor Warren Buffett zu treffen. Sie wollten seine Hilfe bei der Finanzierung ihres Kampfes mit dem Ölgiganten Chevron (WKN:852552) zur Kontrolle von Anadarko und dessen führenden Position im ölreichen Perm-Becken.

Occidental verließ dieses Treffen mit einer 10-Mrd.-Dollar-Infusion von Buffetts Berkshire Hathaway (WKN:854075)(WKN:A0YJQ2), die ihm die Munition im Kampf um Anadarko verschafft. Aus der Sicht von Occidental macht der Deal jedoch nicht viel Sinn. Das Unternehmen ist nicht nur bereit, einen hohen Preis für Buffetts Unterstützung zu zahlen, sondern hat auch eine bedeutende Prämie angeboten, um Chevron zu schlagen. Das erscheint übertrieben, da Anadarko nicht die beste strategische Lösung ist.

Ein epischer Kampf

Occidental Petroleum bewundert seit langem Anadarko Petroleum, das eine expansive Position im Perm-Becken, aber auch in den Rockies, im Golf von Mexiko und vor Afrika einnimmt. Das Unternehmen sieht diese Vermögenswerte als sehr komplementär zu seinem Portfolio an, zu dem eine führende Position im Perm-Becken sowie in Lateinamerika und dem Nahen Osten gehört. Deshalb hat Occidental seit Ende März drei Angebote zur Übernahme von Anadarko gemacht. Anstatt sich jedoch mit Occidental zu befassen, stimmte Anadarko zu, mit Chevron in einer erstaunlichen Transaktion im Wert von 50 Mrd. US-Dollar zu fusionieren, die unter dem Angebot von Occidental lag.

Unbeirrt machte Occidental sein Werben öffentlich und bekräftigte seinen Vorschlag, Anadarko für 76 US-Dollar pro Aktie zu erwerben, was weit über den 65 US-Dollar pro Aktie liegt, die man von Chevron akzeptiert hatte. CEO Vicki Hollub wandte sich auch an CNBC, um darzulegen, warum sie glaubt, dass Occidental der richtige Käufer für Anadarko ist. Sie sagte:

Wir sind der richtige Käufer für Anadarko Petroleum, weil wir das Beste aus dem Schiefer herausholen können. Wir haben viel mehr Erfahrung [im Perm]. Wir leisten wirklich, wirklich gute Arbeit, und worüber nicht viel gesprochen wurde, ist, dass der Vorteil dieses Deals der Schiefer ist.



Sie stellte fest, dass die Bohrungen von Occidental im Perm 74 % besser abschneiden als die von Anadarko und dass sie weniger Geld für Bohrungen und Fracking ausgeben. Aus diesem Grund glaubt man, dass das Unternehmen mehr Wert aus den Vermögenswerten von Anadarko ziehen kann. Das führt Occidental zu der Einschätzung, dass es durch die Zusammenlegung Kostenersparnisse und andere Synergien in Höhe von 3,5 Mrd. US-Dollar erzielen kann, was weit über den 2 Mrd. US-Dollar liegt, die Chevron glaubt, erreichen zu können.

Occidental hat sich auch direkt mit den Bedenken der Analysten und der Investoren bezüglich des Deals befasst. Obwohl Anadarkos Positionen im Golf von Mexiko und im LNG-Projekt in Mosambik gut mit der Expertise von Chevron übereinstimmen, machen diese Vermögenswerte laut Hollub nur etwa 15 % des Wertes der Transaktion aus. Als solche sind sie nicht so aussagekräftig, wie es scheint.

Ein weiteres Problem, das von den Analysten angesprochen wurde, ist, dass Occidental einen erheblichen Teil der Schulden übernehmen muss, um diesen Deal abzuschließen. Sie sehen die Verschuldung des Unternehmens von weniger als dem 1fachen der Schulden zum EBITDA bis zum 2,4-Fachen des erwarteten EBITDA im Jahr 2020 ansteigen. Das Unternehmen plant, dieses Problem anzugehen, indem es innerhalb von ein oder zwei Jahren nach Abschluss des Geschäfts 10 bis 15 Mrd. US-Dollar an Vermögenswerten verkauft. Die Anleger befürchten jedoch, dass sich das Unternehmen zu viel zutrauen könnte, insbesondere wenn der Ölpreis in der Zwischenzeit wieder nachlässt.

Rückendeckung von Buffett

Occidental arbeitet daran, diese Bilanzprobleme zu lösen, indem es Buffett an Bord nimmt, um die Transaktion zu finanzieren. Sein Unternehmen, Berkshire Hathaway, hat sich bereit erklärt, 10 Mrd. US-Dollar in kumulierte unbefristete Vorzugsaktien zu investieren. Die Vorzugsaktie zahlt Berkshire eine jährliche Dividende von 8 %, was einen hohen Cashflow von 800 Mio. US-Dollar pro Jahr bedeutet.

Berkshire wird auch Optionsscheine erhalten, um bis zu 80 Mio. Aktien von Occidentals Stammaktien zu 62,50 US-Dollar pro Stück zu kaufen, was etwas unter dem aktuellen Kurs liegt. Das entspricht weiteren 5 Mrd. US-Dollar an potenziellen Investitionen in das Ölunternehmen. Es ist auch erwähnenswert, dass Occidental die Vorzugsaktien nicht zehn Jahre lang zurückkaufen kann, obwohl es bei bestimmten Ereignissen wie einem Aktienrückkauf eine obligatorische Rückkaufmöglichkeit gibt. In der Zwischenzeit hat Buffett 11 Jahre Zeit, um die Optionen zu nutzen.

Es ist ein ausgezeichneter Deal für Buffett und Berkshire, da die Vorzugsaktien gut zahlen. Darüber hinaus bekommt Buffett das risikoarme Potenzial der Optionsscheine, das sich spektakulär auszahlen könnte, wenn die Fusion die Vorteile bietet, die Occidental vorsieht.

Für die Investoren von Occidental ist diese Finanzierungsvereinbarung jedoch nicht sinnvoll. Das Unternehmen würde fast doppelt so viel auf die Vorzugsaktien zahlen wie bei der Ausgabe neuer Schulden zur Finanzierung des Geschäfts. Während sie dazu beitragen würden, die potenzielle Schuldenbelastung zu verringern, zahlt das Unternehmen viel für die Unterstützung von Buffett, da die meisten Analysten glauben, dass das Unternehmen Vorzugsaktien in einem öffentlichen Angebot bei 6 % ausgeben könnte.

Darüber hinaus geben die Optionsscheine Buffett die Möglichkeit, genügend Aktien zu kaufen, um bestehende Investoren um 10 % zu verwässern. Damit wird ein Teil ihres Potenzials auf Berkshire Hathaway übertragen.

Dieser Kampf könnte für Occidental böse enden

Occidental Petroleum tut alles in seiner Macht Stehende, um im Kampf um Anadarko als Sieger über Chevron hervorzugehen. Es ist nicht nur bereit, einen viel höheren Preis für das Unternehmen zu zahlen, sondern auch teure und potenziell verwässernde Finanzierungen zu sichern, um sicherzustellen, dass es über die nötige Kraft verfügt, um gegen den Ölgiganten zu bestehen.

Das könnte zwar reichen, den Bieterkrieg zu gewinnen, doch Occidental könnte am Ende nicht erfolgreich sein. Die zusätzlichen Zinszahlungen könnten die Betriebsfähigkeit beeinträchtigen — und sogar seine ertragsstarke Dividende gefährden — insbesondere wenn die Ölpreise fallen. Deshalb macht der Deal mit Buffett für die Investoren von Occidental nicht so viel Sinn, aber sicherlich für die Aktionäre von Berkshire.

Dieser Artikel wurde von Matthew Frankel auf Englisch verfasst und am 04.05.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Berkshire Hathaway (B-Aktien).

