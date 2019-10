Warren Buffetts größte Tricks: So eiferst du einfach dem Starinvestor nach

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Warren Buffett nacheifern – wer möchte das nicht. Der Starinvestor hat es schließlich mit seiner legendären Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) inzwischen auf eine langjährige durchschnittliche Rendite von über 20 % pro Jahr geschafft. Das werden ihm wohl nur die wenigsten Investoren – wie gesagt, langjährig – nachmachen können.

Doch es ist möglich! Vor allem, wenn man sich einige Weisheiten und Eigenschaften des Starinvestors ansieht. Werfen wir in diesem Sinne nun einen Foolishen Blick auf Warren Buffetts größten und einfachsten Tricks, die auch dir zu höheren Renditen verhelfen können.

Kaufe einen Dollar, zahle nicht mehr als 50 Cent

Einer der größten Tricks von Warren Buffett ist, dass er häufig, metaphorisch gesprochen, einen Dollar kauft, allerdings lediglich 50 Cent dafür ausgibt. Eines seiner bekanntesten Zitate, wohlgemerkt, das jedoch sehr deutlich ein Erfolgsrezept des Starinvestors veranschaulichen dürfte.

Warren Buffett liebt es schließlich, günstige Aktien zu kaufen, die weit unter ihrem inneren Wert liegen. Das impliziert jedoch vom Grundsatz her zweierlei: Einerseits besitzt er einen guten Riecher dafür, wo solche Chancen lauern können. Andererseits ist er auch ein Meister darin, den inneren, fairen Wert eines Unternehmens zu bestimmen, was zum Teil natürlich auch auf Erfahrungen zurückzuführen ist.

Wer jedoch in die Fußstapfen dieser Investorenlegende treten möchte, könnte hier direkt ansetzen. Denn auch der Kauf eines Dollars für lediglich 50 Cent ist etwas, das man prinzipiell lernen kann.

Nutze Korrekturen – in großem Stil!

Eine zweite Sache, die Buffett regelmäßig überschwänglich nutzt, sind Korrekturen. Bereits seit einiger Zeit wird darüber sinniert, was der Starinvestor mit seinem gewaltigen Cash-Polster anfangen wird. Und eine Sache ist hierbei relativ sicher: Er wird diese liquiden Mittel nutzen, um in einer Korrektur gierig zuzuschlagen.

Bereits des Öfteren hat Buffett preisgegeben, dass das Ausnutzen von Korrekturen für Investoren sehr, sehr wichtig ist. Ob es die Metapher bezüglich dunkler Wolken ist, aus denen Geld regnet, das man mit einer Badewanne anstelle eines Eimers auffangen soll, oder auch auf andere Weise: Korrekturen sind ein Erfolgsrezept des Milliardärs.

Wohl auch in dem Wissen, dass es vielen Investoren schwerfällt, gerade dann zu investieren, wenn die Kurse einbrechen, ermahnt er immerzu zu einem solchen Vorgehen. Möglicherweise sollten wir seinem Rat daher folgen, wenn wir ihm nacheifern möchten.

Bleib im Circle of Competence

Zu guter Letzt allerdings noch ein Tipp, den viele Investoren wohl eher als Einschränkung empfinden dürften: Denn ein weiteres von Warren Buffetts Erfolgsrezepten ist zudem, dass er sich selbst immer in seinem Circle of Competence, also seinem Kompetenzkreis bewegt.

Dem Starinvestor wurde so bereits des Öfteren vorgeworfen, dass er als Investor nicht mit der Zeit gehen würde. Das Internet habe er verschlafen, den E-Commerce sowieso und auch andere technische Errungenschaften. Seine Einstiege bei Apple (WKN: 865985) seien zu spät. Ja, sogar generelle Kritik an seinem Investmentstil wurden teilweise laut, indem er möglicherweise nicht mehr zeitgemäß sei.

Nichtsdestoweniger blieb Buffett sich immer treu. Er investiert in das, was er versteht und wo er realistisch die Chancen und Risiken beurteilen kann. Auch hierbei handelt es sich daher meines Erachtens um ein weiteres Geheimnis seines Erfolges, was ihm nicht nur kalkulierbare Renditen eingebracht hat, sondern ihn gleichsam vor unvorhersehbaren Entwicklungen geschützt hat. Einfach, weil er nicht in Dinge investierte, die er nicht verstand.

Wo investierst du bereits Buffett-like?

Wie Warren Buffett zu investieren ist daher eigentlich gar nicht mal so schwierig. Wer in unterbewertete Aktien investiert, Korrekturen maßlos ausnutzt und hierbei in seinem eigenen Kompetenzbereich bleibt, macht bereits viele Dinge richtig. Die spannende Frage ist nun allerdings, in welchem Bereich du möglicherweise Verbesserungsmöglichkeiten bei dir siehst. Ehrlichkeit mit dir selbst dürfte dir hierbei besonders behilflich sein – was vielleicht sogar ein weiterer Erfolgstrick ist.

Kanadas Antwort auf Amazon.com! … und warum es vielleicht unsere zweite Chance ist, ein echtes E-Commerce-Vermögen aufzubauen. Das smarte Geld investiert bereits in eine Firma aus Ontario, die noch deutlich unter dem Radar der Masse fliegt: 3 der cleversten (und erfolgreichsten!) Investoren, die wir kennen, sagen: Diese besonderen Aktien jetzt zu kaufen ist so wie eine Zeitreise zurück ins Jahr 1997, um bei Amazon-Aktien einzusteigen — bevor diese um 47.000 % explodiert sind und ganz normale Anleger reicher gemacht haben als in ihren kühnsten Träumen. Fordere den Spezialreport mit allen Details hier an.



Vincent besitzt Aktien von Apple und Berkshire Hathaway.

The Motley Fool hält Aktienvon Apple und hat die folgenden Optionen: Short Januar 2020 $155 Calls auf Apple, Long Januar 2020 $150 Calls auf Apple.

Motley Fool Deutschland 2019