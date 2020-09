Warren Buffetts Top-Tipps, um im Marktcrash reich zu werden

Warren Buffett, einer der größten Investoren der Welt, ist gerade 90 Jahre alt geworden. Er hat schon immer gerne Vermögen aufgebaut, indem er in einen Marktcrash investierte.

Marktzusammenbruch

Buffett hat nach dem Absturz im Frühjahr zur Überraschung vieler nicht mehr viele Käufe getätigt. Nachrichtenagenturen gaben jedoch bekannt, dass das Orakel von Omaha kürzlich in eine Reihe von japanischen Unternehmen investiert hat. Ich glaube, Buffett glaubt, dass es bald einen weiteren Börsencrash geben wird.

Im Moment befindet sich der berühmte Buffett-Indikator in der Nähe seiner Rekordhochs. Im Klartext bedeutet das, dass der Aktienmarkt viel mehr wert ist als das BIP. Dies ist im Fall der USA besonders offensichtlich. Darüber hinaus gibt es immer noch viel Unsicherheit über Covid-19. Aufgrund der aktuellen Wirtschaftskrise ist das Konsumniveau weltweit immer noch recht niedrig. Darüber hinaus gibt es weitere Gefahren, die ebenfalls zu einem Börsencrash führen könnten, darunter die Beziehungen zwischen den USA und China und die US-Wahlen.

Ich glaube also, dass ein Börsencrash bevorsteht. Deshalb sehe ich diese Ratschläge von Buffett gerade jetzt als besonders relevant an.

Ratschläge von Warren Buffett

1. Langfristig denken

Zunächst einmal investiert der Weise von Omaha immer langfristig. Das klingt vielleicht zu einfach. Aber hinter diesem Ansatz steckt eine starke Logik. Wenn du in ein Unternehmen mit einer hohen Bonität und einem starken Geschäftsmodell investierst, machst du einen klugen Schritt. Das Unternehmen, das du kaufst, sollte rentabel sein und Dividenden zahlen. Du kannst diese Dividenden reinvestieren und bei jedem möglichen Kurssturz weitere Aktien kaufen. In dieser Situation ist es sehr unwahrscheinlich, dass du Geld verlierst. Aber wenn dieses Unternehmen aus irgendeinem Grund bei den Anlegern im Moment nicht besonders beliebt ist, gerate nicht in Panik!

Buffett drückte es so aus: “Niemand kauft einen Bauernhof danach, ob er glaubt, dass es nächstes Jahr regnen wird. [Sie] kaufen ihn, weil sie denken, dass er über 10 oder 20 Jahre eine gute Investition ist”. Das bringt uns zum nächsten Tipp.

2. Ignoriere Marktbewegungen

In diesen Tagen erleben wir eine High-Tech-Rallye. Da wir alle zu Hause bleiben, interessieren wir uns natürlich für E-Commerce, Cloud-Technologien, Videospiele und verschiedene Abonnementdienste. Dies gibt Unternehmen wie Amazon, Netflix, Zoom und Microsoft Auftrieb. Andererseits sind einige Unternehmen mit langer Erfolgsgeschichte in diesem Jahr bisher rückläufig.

Laut Buffett: “Obwohl Märkte im Allgemeinen rational sind, tun sie gelegentlich verrückte Dinge. [Investoren brauchen] die Fähigkeit, um sowohl die Ängste oder den Enthusiasmus des Pöbels zu ignorieren als auch sich auf ein paar einfache Grundlagen zu konzentrieren… Die Bereitschaft, über einen längeren Zeitraum phantasielos – oder sogar dumm – auszusehen, ist ebenfalls unerlässlich”. Mit anderen Worten: “Beobachte den Markt nicht zu genau”.

3. Indexfonds kaufen

Um die Risiken zu minimieren, ist es ratsam, in einen Indexfonds zu investieren. Buffett empfahl immer den Kauf eines Fonds, der den S&P 500 Index nachbildet. Aber Anleger können ein sehr ähnliches Ergebnis erzielen, wenn sie in den FTSE 100 Index investieren. Dadurch könntest du die Risiken streuen und von der Erholung der Aktienmärkte profitieren.

