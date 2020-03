Warren Buffetts Ratschlag, wie Investoren auf eine super-ansteckende Krankheit reagieren sollten

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Wenn es eine Person gibt, auf die Anleger während einer Marktkorrektur hören sollten, dann ist es Warren Buffett. Mit seinen 89 Jahren hat Buffett schon einige Abschwünge erlebt und er hat sich ziemlich gut geschlagen: Sein Nettovermögen liegt bei etwa 85 Milliarden US-Dollar.

Im Laufe der Jahre hat das Orakel von Omaha in seinen jährlichen Briefen an die Aktionäre von Berkshire Hathaway (WKN:854075) (WKN:A0YJQ2) eine Menge großartiger Ratschläge gegeben. Er hat sogar über einen spezifischen Ansatz geschrieben, wie Investoren mit einer “super-ansteckenden” Krankheit umgehen sollten.

Es ist nicht, was du denkst

Buffett wurde in den letzten Tagen gefragt, was Investoren als Reaktion auf den globalen Coronavirus-Ausbruch tun sollten. Er vertrat die Ansicht, dass es keine gute Idee sei, aufgrund der täglichen Schlagzeilen Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Aber das ist nicht der Rat, den ich meine.

Anfang 1987 schrieb Buffett an die Aktionäre von Berkshire Hathaway, was angesichts einer Epidemie zu tun sei. Das war natürlich lange vor dem Ausbruch des neuartigen Coronavirus, das heute weltweit Sorge erregt. Es war sogar, bevor die Vogelgrippe, Ebola, SARS oder MERS in die Nachrichten kamen.

Aber vor mehr als 30 Jahren sprach Buffett zwei “super-ansteckende Krankheiten” an. Er sagte den Lesern, dass es “gelegentliche Ausbrüche” dieser Krankheiten gibt und dass sie “ewig lange” auftreten werden. Buffett räumte jedoch ein, dass “der Zeitpunkt dieser Epidemien unvorhersehbar sein wird”, und warnte davor, “niemals zu versuchen, die Ankunft oder das Ende einer der beiden Krankheiten vorherzusehen”.

Was waren diese beiden Krankheiten? Angst und Gier unter den Investoren. Buffett erklärte, sein Ziel im Umgang mit diesen “Epidemien” sei es, “Angst zu haben, wenn andere gierig sind, und nur dann gierig zu sein, wenn andere ängstlich sind”.

Zeit, gierig zu sein

Es steht außer Frage, dass viele Investoren im Moment Angst haben. Der so genannte Angst-Index – der CBOE-Volatilitätsindex (VIX) – ist in den vergangenen Wochen in die Höhe geschossen. Wenn der VIX stark ansteigt, ist das ein deutliches Zeichen dafür, dass viele Anleger Angst haben. Wenn du glaubst, dass Warren Buffett 1987 Recht hatte, bedeutet das, dass es Zeit ist, gierig zu sein.

Gordon Gekko, die fiktive Figur im Film Wall Street von 1987, gespielt von Michael Douglas, hat bekanntlich gesagt, dass “Gier gut ist”. Dieses Zitat wurde im Laufe der Jahre als repräsentativ für eine ungesunde Fixierung auf das Geldverdienen benutzt.

Aber ich denke, dass Buffetts Definition von Gier anders ist als die von Gordon Gekko. Als Buffett darüber schrieb, dass man gierig sein soll, wenn andere Angst haben, bezog er sich auf den Kauf von Aktien zu einem opportunistischen Zeitpunkt. Eine Zeit wie heute.

Die Realität ist, dass die Marktkorrektur eine Reihe von Aktien sehr günstig gemacht hat. Mein Kollege Jeremy Bowman schrieb kürzlich, dass die Aktien von Walt Disney (WKN:855686) “vielleicht nie wieder so niedrig bewertet werden”. Ich weiß nicht, ob Jeremy Recht hat oder nicht, aber ich denke, er hat absolut Recht, dass die Disney-Aktie ein großartiger Titel ist, den man kaufen kann, während der Aktienkurs von den Sorgen um das Coronavirus gebeutelt wird.

Als Buffett 1987 an die Aktionäre in Berkshire schrieb, war der Aktienmarkt im Aufwind. Statt Angst herrschte Euphorie. Etwas sarkastisch bemerkte er: “Was könnte berauschender sein, als an einem Bullenmarkt teilzunehmen, in dem die Belohnungen für die Eigentümer von Unternehmen sich extrem von den Leistungen der Unternehmen selbst abkoppeln.”

Nun aber findet bei Aktien wie Disney das umgekehrte Szenario statt. Um Buffett zu paraphrasieren: Der Kurs der Disney-Aktie hat sich extrem von der großartigen Performance abgekoppelt. Es gibt andere Aktien, für die dies ebenfalls zutrifft. Kaufe. Sei gierig wie Warren Buffett.

Was Buffett nicht weiß

Es gibt noch eine Sache, die Buffett 1987 geschrieben hat und die meiner Meinung nach gerade jetzt besonders relevant ist. Er sagte: “Wir haben keine Ahnung – und hatten nie eine Ahnung – ob der Markt in der nahen oder mittleren Zukunft nach oben, nach unten oder zur Seite gehen wird.” Amen.

Denke darüber nach, ob du jetzt kaufen oder abwarten solltest, ob der Aktienmarkt noch weiter fallen wird, bevor du die Aktien von wunderbaren Unternehmen wie Disney kaufst. Buffett weiß nicht, was als nächstes mit der Börse passiert, und du weißt es auch nicht.

Was wir jedoch alle wissen können, ist, dass es im Moment eine Menge Angst gibt. Sie führt dazu, dass Aktien mit enormen Wachstumsaussichten so attraktiv bewertet werden wie schon lange nicht mehr. Lass uns diese “Epidemie” nicht ungenutzt verstreichen.

The post Warren Buffetts Ratschlag, wie Investoren auf eine super-ansteckende Krankheit reagieren sollten appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Cybersecurity-Investition Nr. 1 Dieses Unternehmen hat den direkten Draht zu einigen der größten Unternehmen und Regierungsbehörden in den USA. Denn aktuell läuft ein Wettrüsten zwischen den USA, China und dem Rest der Welt. Doch die Munition besteht nicht aus herkömmlichen Waffen. Es handelt sich vielmehr um Bankkonten, Know-how und persönliche Daten.

Es gibt eine Firma, die an der Spitze der Bekämpfung von Cyberkriminalität steht … in einem Markt, dem starkes Wachstum bevorsteht.

Das ist deine Chance, mit dabei zu sein, wenn der Trend Internetsicherheit in 2020 abhebt – mit unserer Cybersecurity-Investition Nr. 1! Klick hier für unseren brandneuen Sonderbericht „Unsere Top-Aktie für die Revolution der Cybersicherheit“.



Dieser Artikel wurde von Kevin Speights auf Englisch verfasst und am 08.03.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können

The Motley Fool besitzt Aktien von Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Walt Disney und empfiehlt die folgenden Optionen: Long Januar 2021 $200 Calls auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Short Januar 2021 $200 Puts auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Long Januar 2021 $60 Calls auf Walt Disney, Short April 2020 $135 Calls auf Walt Disney und Short März 2020 $225 Calls auf Berkshire Hathaway (B-Aktien).

Motley Fool Deutschland 2020