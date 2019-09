Warren Buffetts Investitionsplan für seine Familie: Warum es auch ein guter Plan für jede andere Familie ist

Du hast zweifellos hart gearbeitet, damit es deiner Familie gut geht. Aber wie wäre ihre finanzielle Situation, wenn dir etwas zustoßen würde? Das ist eine Situation, an die niemand gerne denkt, dennoch sollte man sie bedenken.

Im Idealfall hast du entweder genug gespart, um für deine Familie zu sorgen, oder du hast eine angemessene Lebensversicherung. Auch wenn das der Fall ist, wirft das eine weitere Frage auf: Was sollte deine Familie mit dem Geld machen, nachdem du weg bist, um sicherzustellen, dass sie weiterhin finanziell sicher sind?

Es gibt viele mögliche Antworten auf diese Frage. Wir könnten jetzt eine ausführliche Diskussion über die Vermögenswertzuteilung beginnen und nach Wegen suchen, wie wir unsere Anlagen diversifizieren können. Stattdessen schauen wir uns an, was Warren Buffett zu diesem Thema zu sagen hat. Buffett ist einer der erfolgreichsten Investoren der Geschichte. Er hat einen Investitionsplan für seine Familie aufgestellt, dem sie folgen soll, wenn er weg ist. Hier erfährst du, was Buffetts Plan ist – und warum er auch für deine Familie gut ist.

Der 90/10 Plan

Buffetts Plan ist so einfach, wie es nur geht. Im Brief an die Aktionäre von Berkshire Hathaway (WKN:854075) (WKN:A0YJQ2) schrieb er, dass die Anweisungen in seinem Testament besagen, dass der Treuhänder 90 % in einen kostengünstigen S&P-500-Indexfonds investieren soll, die restlichen 10 % in kurzfristige Staatsanleihen. (Hinweis: Alle Berkshire-Aktien von Buffett werden an Wohltätigkeitsorganisationen verteilt.)

Das Orakel von Omaha meinte, dass der Treuhänder den größeren Betrag in einen Vanguard-Indexfonds investieren soll. Er gab jedoch nicht an, ob er den Vanguard 500 Index Fund, einen Investmentfonds, der den S&P-500-Index abbildet, oder den Vanguard S&P 500 ETF (WKN:A1JX53), einen börsengehandelten Fonds, der ebenfalls den S&P-500-Index abbildet, abbildet.

Warum gefällt Buffett dieser einfache Investitionsplan für seine Familie? Er schrieb an die Aktionäre von Berkshire:

„Ich glaube, dass die langfristigen Ergebnisse des Trusts so besser sein werden als die der meisten Investoren – seien es Pensionsfonds, Institutionen oder Einzelpersonen –, die hoch bezahlte Manager beschäftigen.“



Basierend auf einem Blick in die Geschichte ist Buffetts Einstellung genau richtig. Anfang des Jahres veröffentlichte S&P Dow Jones Indices einen Jahresbericht, der die durchschnittliche Performance von aktiv verwalteten Fonds mit dem S&P-500-Index verglich. Zum neunten Mal in Folge konnte die Mehrheit der Fondsmanager den S&P 500 nicht übertreffen. Denk daran, dass das während eines beispiellosen Bullenmarktes geschah, bei dem es für die Fonds relativ einfach sein sollte, großartige Aktien auszuwählen.

Interessanterweise haben sich in den letzten zehn Jahren über 85 % der Large-Cap-Fonds im Vergleich zum S&P 500 unterdurchschnittlich entwickelt. Fast 92 % dieser Fonds haben in den letzten 15 Jahren schlechter abgeschnitten als der S&P 500.

Ein wichtiger Grund für diese düstere Erfolgsbilanz bei aktiv verwalteten Fonds sind die hohen Gebühren. Buffett mag den kostengünstigen Ansatz mit Indexfonds. Der Vanguard 500 Index Fund hat eine jährliche Kostenquote von 0,14 %, während die jährliche Kostenquote des Vanguard S&P 500 ETF eine extrem niedrige von 0,03 % ist.

Die 10 %, die Buffett in kurzfristige Staatsanleihen zu investieren empfiehlt, dienen übrigens als Absicherung für die Anlage in Aktienindexfonds. Wenn der S&P 500 fällt, tendieren kurzfristige Staatsanleihen dazu, an Wert zu gewinnen.

Was ist mit den Risiken einer Anlage in Indexfonds?

Es gibt einige Kritiker des von Buffett vertretenen Ansatzes. Michael Burry, ein Investor, der einer der Helden in Michael Lewis’ Buch The Big Short und dem auf dem Buch basierenden Film war, sagte Bloomberg letzte Woche, dass passive Investitionen in Indexfonds eine Blase erzeugen.

Burry sagte: „Wie es bei den meisten Blasen ist: Je länger es dauert, desto schlimmer wird der Unfall sein.“ Er fügte hinzu, dass „das schmutzige Geheimnis passiver Indexfonds – ob offen, geschlossen oder ETF – die Verteilung des täglichen Dollarwerts ist, der zwischen den Wertpapieren innerhalb der Indizes gehandelt wird, die sie nachahmen.“ Mit anderen Worten, Burry denkt, dass der Zufluss von Geld in Indexfonds die Preise von Aktien verzerrt — auf eine ähnliche Weise, wie es vor über einem Jahrzehnt mit Subprime-Hypotheken geschah.

Solche Warnungen von einem Mann, der die Subprime-Hypothekenblase vorhergesagt hat, die zum Zusammenbruch des Marktes in den Jahren 2008 und 2009 führte, könnten bei einigen Anlegern Bedenken aufkommen lassen. Hat Burry recht und Buffett unrecht? Ich glaube nicht.

Zum einen befindet sich trotz der stark gestiegenen Popularität nur ein kleiner Prozentsatz der Aktien im Besitz von Indexfonds (seien es Investmentfonds oder ETFs). Sicher, die Börse könnte sehr wohl sinken, aber das wird nicht wegen einer Blase bei den Indexfonds geschehen.

Noch wichtiger ist jedoch, dass Buffett ein langfristiger Investor ist und war. Seine Prämisse ist, dass auf lange Sicht das in einen S&P-500-Indexfonds investierte Geld eine Wette auf Amerika ist. Nach Buffetts eigenen Worten (geschrieben übrigens während des schlimmsten Teils des Börseneinbruchs während der Finanzkrise) hat das amerikanische Wirtschaftssystem „menschliches Potenzial freigesetzt wie kein anderes System, und das wird es auch weiterhin haben“.

Eine gute Strategie

Meine Ansicht ist, dass Buffetts Investitionsplan für seine Familie eine gute Strategie für die meisten Familien ist. Low-Cost-Indexfonds bieten hohe Renditen, wenn man sie kauft und langfristig hält. Sie haben auch den Vorteil, dass sie steuerlich effizient und wirklich leicht verständlich sind.

Abgesehen davon denke ich, dass es für einige Familien einen noch besseren Ansatz gibt. Ich mag Buffetts 90/10-Strategie. Aber für diejenigen, die bereit sind, die erforderliche Arbeit zu leisten, kann die Investition von etwas Geld in einzelne Aktien eine noch bessere Strategie sein.

Es ist wichtig zu beachten, dass Buffett selbst nicht dem Investitionsplan folgt, den er für seine Familie aufgestellt hat. Warum nicht? Er ist bereit, die Zeit zu investieren, die nötig ist, um einzelne Aktien zu recherchieren und in diejenigen zu investieren, die seiner Meinung nach ein langfristiges Potenzial haben. Diese Strategie hat es Buffett im Laufe seiner langen Karriere ermöglicht, den Markt zu schlagen.

Du denkst vielleicht, dass nicht jeder wie ein Warren Buffett sein kann. Einige mögen darauf hinweisen, dass Buffetts Berkshire Hathaway dem S&P 500 in Bezug auf die Gesamtrendite in den letzten fünf Jahren und den letzten zehn Jahren hinterherhinkte. Das ist alles wahr.

Mit dem richtigen Ansatz kann man den Markt jedoch schlagen. Personen, die den Empfehlungen der Gründer von The Motley Fool, Tom und David Gardner, beide große Buffett-Fans, gefolgt sind, haben die Rendite des S&P 500 in den letzten 17 Jahren fast vervierfacht.

Für diejenigen, die es einfach halten wollen, ist jedoch Warren Buffetts Investitionsplan für seine Familie einen Blick wert, um ihn womöglich für die eigene Familie zu übernehmen.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2019 Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2019. The Motley Fool Analysten geben ein starkes Kaufsignal! Du könntest ebenfalls davon profitieren … Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt. Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Dieser Artikel wurde von Keith Speights auf Englisch verfasst und am 08.09.2019 auf Fool.com veröffentlicht.

Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt Aktien und empfiehlt Berkshire Hathaway. The Motley Fool besitzt Aktien des Vanguard S&P 500 ETF und hat folgende Optionen: Long Januar 2021 $200 Calls auf Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Short Januar 2021 $200 Put auf Berkshire Hathaway (B-Aktien).

Motley Fool Deutschland 2019