Warren Buffetts Erfolgsrezept? Geduld & Warten auf einmalige Chancen!

Wenn es um das Kopieren von Warren Buffett geht, so sollten es möglicherweise seine Tugenden und Erfolgsrezepte sein, die Foolishe Investoren besser kopieren sollten. Dazu gehört beispielsweise das langfristig orientierte Investieren. Oder aber auch das Kaufen von spannenden Aktien aus unternehmerischen Gesichtspunkten. Und nicht bloß, weil die Bewertung günstig ist.

Wenn es jedoch um das individuelle Kaufen von Aktien geht, so gibt es ebenfalls zwei Dinge, die viele herausragende Investitionsentscheidungen des Orakels von Omaha geprägt haben: Nämlich Geduld und das Warten auf wirklich einmalige Chancen. Lass uns das im Folgenden etwas näher ergründen.

Warren Buffett über Geduld

Warren Buffett hat bereits des Öfteren gesagt, dass es eine wesentliche Eigenschaft gibt, die erfolgreiche Investoren eint: Nämlich die Geduld. Beziehungsweise das Zähmen des eigenen Temperaments. Zwei Eigenschaften, die jedenfalls einen überschwänglichen Tatendrang reduzieren, was dazu führen kann, dass Investoren bessere langfristig orientierte Entscheidungen treffen. So sagte Warren Buffett beispielsweise:

Der erfolgreiche Investor hat sehr viel Geduld, er kauft weit unter dem fairen Wert und verkauft weit über dem fairen Wert.



Oder auch bezüglich des Temperaments:

Das Wichtigste für einen Investor ist nicht der Intellekt, sondern das Temperament. Dein Temperament sollte so sein, dass du weder große Freude empfindest, wenn du mit der Masse läufst, und ebenso wenig, wenn du gegen den Strom schwimmst.



Wenn wir diese Zitate auf einen Nenner bringen, so ist es eben nicht bloß das Identifizieren aussichtsreicher Aktien oder starker Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen. Nein, sondern gleichzeitig auch das Warten auf seine Chance. Das wiederum trennt Investorenklasse von Investorenmasse und führt zu besseren langfristigen Investitionsentscheidungen.

Das Kaufen einmaliger Chancen

Gleichzeitig gibt es jedoch auch eine zweite Eigenschaft, die Investoren mitbringen müssen: Nämlich Mut. Oder, anders formuliert. Den Mut, dass man in einer günstigen Gelegenheit auch wirklich aus dem Vollen schöpft. Auch diesbezüglich hat Warren Buffett ein starkes und prägendes Zitat preisgegeben, das wir uns im Folgenden etwas näher ansehen wollen:

Ungefähr in jeder Dekade werden dunkle Wolken den ökonomischen Himmel verdunkeln, und dann wird es kurzzeitig Gold regnen. Wenn Niederschläge solcher Art auftreten, ist es entscheidend, dass wir nach draußen rennen [um das Gold aufzusammeln], und zwar mit Badewannen und nicht mit Teelöffeln. Und das ist es, was wir tun werden.



Auch mit diesem metaphorischen Zitat zeigt Warren Buffett, wie man nach einer Phase der Geduld langfristig herausragende Renditen generiert: Nämlich, indem man den Mut besitzt, Aktien von starken Unternehmen in großem Stil einzusammeln und nicht bloß kleinere Positionen einzugehen, die zwar auch ein Erfolg sind. Aber bei denen man sich wünscht, man hätte eigentlich in einem größeren Stil zugeschlagen.

Hat sich Warren Buffett an sein eigenes Erfolgsrezept über Geduld und das Kaufen im großen Stil gehalten? In Summe würde ich sagen: Ja, definitiv. Alleine der Blick auf seine heute prägende Beteiligung an Apple ist ein Musterbeispiel dieses Vorgehens: Warren Buffett hat zu einem Zeitpunkt gekauft, an dem Apple mit Sorgen über die Abhängigkeit vom iPhone und möglicherweise schwächer ausfallende Produktzyklen zu kämpfen hatte. Eine Investition, die sich heute sowohl relativ als auch absolut gesehen bereits ausgezahlt hat.

Herausragender Erfolg? Mach’s wie Warren Buffett!

Wenn es um die Prinzipien des erfolgreichen Investierens geht, so ist es weiterhin ratsam, auf Warren Buffett zu hören. Geduld und das Ergreifen einmaliger Chancen sind zwei prägende Rezepte, wie auch du langfristig bessere Investitionsentscheidungen treffen kannst. Wobei das Kaufen in einer Korrektur und das Warten auf eine solche ein kräftezehrender Akt sein kann. Es hat jedoch auch niemand gesagt, dass es einfach ist, so zu investieren wie Warren Buffett.

The post Warren Buffetts Erfolgsrezept? Geduld & Warten auf einmalige Chancen! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Deswegen sind Small Caps so interessant. Unsere Top Small Cap für 2020, von der viele unserer Analysten begeistert sind, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Präventionen noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Dass hier die Nachfrage enorm ist, zeigt schon das letztjährige Umsatzwachstum von 47 %. In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir alle Details.

Jetzt hier kostenlos abrufen!



Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Apple.

Motley Fool Deutschland 2020