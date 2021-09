Warren Buffett verdient mit dieser Aktie eine jährliche Dividende von 50 %

Wichtige Punkte

Warren Buffetts berühmte Investition ist ein Lehrstück über die Macht des langfristigen Zinseszinseffekts.

Es ist bekannt, dass Berkshire Hathaway (WKN:854075)(WKN:A0YJQ2) keine Dividende zahlt, und zwar seit Warren Buffett das Konglomerat 1965 übernommen hat. Der Gedanke dahinter ist, dass das Geld von Berkshire besser in Buffetts Händen aufgehoben ist und er es in neue Unternehmen investieren kann, egal ob öffentlich oder privat. Angesichts der unübertroffenen Erfolgsbilanz, die das Unternehmen seit 56 Jahren vorweisen kann, scheint das eine ziemlich solide Politik zu sein.

Das heißt aber nicht, dass Buffett selbst keine Dividendenaktien liebt. In diesem Zusammenhang zahlen die meisten der Top Positionen von Berkshire jedes Quartal üppige und wachsende Dividenden an Berkshire, die Buffett dann umschichten kann. Und da Buffett dafür bekannt ist, dass er seine Lieblingsaktien im Idealfall „ewig lange“ hält, können Dividendenwerte mit der Zeit unglaubliche Ausschüttungen generieren, die uns das Wunder des Zinseszinseffekts vor Augen führen.

In diesem Zusammenhang zahlt eine von Buffetts berühmtesten Investitionen Berkshire heute eine jährliche Dividendenrendite von 50 % auf Buffetts ursprüngliche Investition. Und nicht nur das: Es ist eine der sichersten Aktien überhaupt.

Es geht nichts über das Echte… bei den Dividenden

In den Jahren 1988 und 1989 ging Buffett eine große Position in Coca-Cola (WKN:850663) ein. Aufgrund der rasanten Kursgewinne im Laufe des Jahres 1989 wurde die Aktie bis zum Ende des Jahres schnell zu Berkshires größter Position und überholte sowohl GEICO als auch ABC/Capital Cities.

Obwohl Buffett als Value-Investor bekannt ist, der darauf abzielt, extrem „billige“ Aktien zu kaufen, hat er Coca-Cola nicht zu einer so niedrigen Bewertung gekauft – zumindest nicht nach den Maßstäben von 1988. Zum Zeitpunkt des Kaufs im Jahr 1988 wurde Coca-Cola mit dem 14,7-fachen des voraussichtlichen Gewinns gehandelt und hatte eine Dividendenrendite von etwa 3 %.

Das würde heute sicherlich billig aussehen, aber damals wurden Aktien nicht so hoch bewertet wie heute. In diesem Zusammenhang war das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Coke damals sogar teurer als das des S&P 500 insgesamt. Schließlich lag die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen in dieser Zeit zwischen 8 und 9 %, während sie heute nur noch 1,3 % beträgt. Im Allgemeinen steigen die Bewertungen von Aktien, wenn die Zinssätze fallen.

Bemerkenswert ist, dass Coca-Cola zwischen 1980 und 1988 jedes Jahr gestiegen war und in den fünf Jahren vor Buffetts Kauf einen Zinseszinseffekt von 18,7 % aufwies. So viel zum Thema wertorientiertes Investieren!

Und doch war die Aktie stark unterbewertet

Den Rest der Geschichte kennen wir alle. Obwohl Coca-Cola bereits ein großes Unternehmen war, erwirtschaftete es für Berkshire spektakuläre Gewinne. Dank des enormen Gewinnwachstums hat Coca-Cola seine Dividende von etwa 0,07 US-Dollar pro Aktie (splitbereinigt) auf heute 1,68 US-Dollar erhöht – eine Steigerung um das 24-fache. Das ist sogar noch mehr als der 17-fache Anstieg des Kurses der Coca-Cola Aktie seither.

Basierend auf der heutigen Dividende wird Berkshire für seine 400 Millionen Aktien 672 Millionen US-Dollar an Coca-Cola-Dividenden erhalten. Dem stehen Berkshires Gesamtkostenbasis von 1.299 Millionen US-Dollar gegenüber, was einer Rendite von 51,7 % entspricht.

Oh, und die Geschichte dürfte im März noch besser werden, wenn Coca-Cola normalerweise seine Ausschüttung erhöht – und das hat das Unternehmen in den letzten 59 Jahren in Folge getan, was es nicht nur zu einem Dividenden-Aristokraten, sondern zu einem Dividendenkönig macht.

Lektionen für Fools

Aus Buffetts unglaublicher Investition in Coca-Cola können Anleger einige wichtige Lehren ziehen.

Erstens folgte Buffett seiner Philosophie: „Es ist viel besser, ein wunderbares Unternehmen zu einem plausiblen Preis zu kaufen als ein passables Unternehmen zu einem wunderbaren Preis.“ Mit diesem Zitat bezieht sich Buffett, der von seinem Lehrer Ben Graham darauf trainiert wurde, nach billigen Aktien zu suchen, auf seine etwas veränderte Philosophie – eine Folge seiner Partnerschaft mit Charlie Munger.

1988 erkannte Buffett, dass Coca-Cola eine Marke mit Wettbewerbsvorteilen war, dass seine Produkte Preissetzungsmacht hatten und dass das Unternehmen auf den internationalen Märkten ein großes Wachstumspotenzial besaß.

Solltest du auf ein solches Unternehmen stoßen, solltest du dir auf jeden Fall den Kurs, den du für die Aktie bezahlst, bewusst machen. Es ist normalerweise keine gute Idee, darauf zu warten, dass ein großartiges Unternehmen superbillig wird. Wenn du das tust, könntest du eine erstaunliche Rendite verpassen, wie sie Berkshire mit Coke hatte.

In diesem Zusammenhang machte sich Buffett 1989 im Brief an die Aktionäre über sich selbst lustig:

… 1936 fing ich an, bei Buffett & Son, dem Lebensmittelladen der Familie, sechs Colas für 25 Cent zu kaufen, um sie in der Nachbarschaft für 5 Cent zu verkaufen. Bei diesem Ausflug in den margenstarken Einzelhandel bemerkte ich die außergewöhnliche Attraktivität und die kommerziellen Möglichkeiten des Produkts.

In den nächsten 52 Jahren, in denen Coke die Welt eroberte, habe ich diese Qualitäten weiter beobachtet. In dieser Zeit habe ich es jedoch sorgfältig vermieden, auch nur eine einzige Aktie zu kaufen, und stattdessen einen großen Teil meines Vermögens in Straßenbahnunternehmen, Windmühlenhersteller, Anthrazitproduzenten, Textilunternehmen, Emittenten von Handelsmarken und dergleichen investiert. (Wenn du denkst, dass ich mir das ausdenke, kann ich dir die Namen nennen.) Erst im Sommer 1988 nahm mein Gehirn endlich Kontakt mit meinen Augen auf.



Eine weitere Lektion für Fools? Die Macht des langfristigen Investierens. Die Welt konzentriert sich immer mehr auf die Nachrichten des Tages und andere Neuheiten wie Meme-Aktien, mit denen Anleger in kurzer Zeit viel Geld verdienen (oder verlieren) können. Doch um wirklich atemberaubende Renditen zu erzielen, braucht es Zeit. Deshalb raten wir von The Fool dazu, hochwertige Aktien mindestens fünf Jahre lang zu halten und dabei auf qualitative, langfristige Faktoren wie Wettbewerbsvorteile, Unternehmenskultur und Führung zu achten.

Wie Buffetts Investition in Coca-Cola zeigt, kann der Kauf von Qualitätsaktien und das Halten einer Position über einen langen Zeitraum hinweg enorme Dividenden für deine langfristige finanzielle Gesundheit abwerfen, sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne – selbst wenn du nur einen „plausiblen“ Preis zahlst.

Der Artikel Warren Buffett verdient mit dieser Aktie eine jährliche Dividende von 50 % ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Ist diese Aktie das „nächste Netflix“ (und ein Corona-Gewinner)?

Wegen Corona-Isolation nimmt zurzeit ein Trend doppelt an Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming.

Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen ist in den Augen unserer Analysten eine Top-Gaming-Empfehlung, und könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen. In unserem Bericht möchten wir dir gerne alle Einzelheiten über diese Top-Empfehlung an die Hand geben.

Klick hier, um den Bericht herunterzuladen – und wir verraten dir den Namen dieser Top-Empfehlung … komplett kostenfrei!



Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, der möglicherweise nicht mit der "offiziellen" Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premium-Beratungsdienstes übereinstimmt. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Billy Duberstein auf Englisch verfasst und am 19.09.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Berkshire Hathaway (B-Aktien). The Motley Fool empfiehlt die folgenden Optionen: Long Januar 2023 $200 Calls auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Short Januar 2023 $200 Puts auf Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Short Januar 2023 $265 Calls auf Berkshire Hathaway (B-Aktien).

Motley Fool Deutschland 2021