Warren Buffett und das Versicherungsgeschäft: Eine 52-jährige Liebesgeschichte

Weitere Suchergebnisse zu "Berkshire Hathaway A":

Am 22. Februar 2019 sind es 52 Jahre, seit Warren Buffett den Einstieg in das Versicherungsgeschäft wagte. Seinerzeit schloss Berkshire Hathaway (WKN:854075) (WKN:A0YJQ2) eine Vereinbarung über den Erwerb der National Indemnity Company und eines weiteren kleineren Versicherers für 8,6 Millionen US-Dollar ab. National Indemnity ist 52 Jahre später immer noch ein Teil von Berkshire Hathaway, den Warren Buffett sehr schätzt. So erklärte er im Jahr 2004 den Aktionären, dass „Berkshire heute Glück hätte, die Hälfte dessen zu bekommen, was es heute ist“.

Um es milde auszudrücken, Buffett liebt das Versicherungsgeschäft. Seit der Übernahme von National Indemnity haben Buffett und sein Team viele weitere Versicherungszugänge getätigt, darunter GEICO im Jahr 1996, General Re im Jahr 1998 und weitere.

Obwohl sich Berkshire in den vergangenen Jahren zu einem riesigen Konglomerat mit mehr als 60 Tochterunternehmen und einem Aktienportfolio von 200 Milliarden US-Dollar entwickelt hat, ist das Versicherungsgeschäft immer noch das Herzstück. Als Berkshire Anfang 2018 beschloss, zwei potenzielle CEO-Nachfolger als Vizepräsidenten zu ernennen, wurden zwei Zuständigkeiten geschaffen – eine für das Versicherungsgeschäft und eine für alles andere.

Wie Versicherer Geld verdienen: Die Kurzfassung

Buffett liebt das Versicherungsgeschäft wegen seiner Finanzstruktur. Bevor wir also tiefer in das Thema eintauchen, folgt hier ein kurzer Überblick darüber, wie das Versicherungsgeschäft funktioniert.

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Versicherungsunternehmen Geld verdienen können. Die naheliegende ist, mehr Geld an Versicherungsprämien einzunehmen, als für Schadensfälle ausgezahlt wird. In diesem Fall arbeitet der Versicherer mit einem versicherungstechnischen Gewinn.

Der zweite Weg, der weniger offensichtlich, aber oft viel wichtiger ist, besteht darin, das eingenommene Geld als Prämien anzulegen, solange es nicht für Schadensfälle ausgezahlt wird; eine Geldsumme, die als Barbestand bezeichnet wird. Wenn ein Versicherer zum Beispiel eine Milliarde US-Dollar in Erwartung zukünftiger Schäden hält, steht es dem Unternehmen frei, das Geld in der Zwischenzeit zu investieren und die Gewinne zu behalten.

Warum Warren Buffett das Versicherungsgeschäft so sehr liebt

Die meisten Versicherungsunternehmen investieren den größten Teil ihres Streubesitzes in risikoarme Anlagen. Das sind zum Beispiel Staatsanleihen und einige Unternehmensanleihen. Buffett hingegen vertritt eine etwas andere Auffassung und hat den Barbestand der von Berkshire gehaltenen Versicherungsanteile genutzt, um in Aktien und Übernahmen anderer Unternehmen zu investieren.

Im Laufe der Jahre ist das Versicherungsgeschäft von Berkshire erheblich gewachsen. Die meisten Amerikaner haben bemerkt, dass GEICO in den letzten Jahrzehnten auf dem US-Autoversicherungsmarkt weitaus stärker verbreitet ist.

Mit dem Wachstum des Geschäfts eines Versicherers wächst auch der Barbestand, was bedeutet, dass mehr Geld für Investitionen zur Verfügung steht. Wie wir in Kürze sehen werden, verfügt Berkshires Versicherungsgeschäft nach den neuesten verfügbaren Daten über einen Barbestand von rund 115 Milliarden US-Dollar. Das sind 115 Milliarden US-Dollar an Geld anderer Leute, die Buffett zum Wohle seiner Aktionäre investieren kann.

Wenn man darüber nachdenkt und es mit den vielen anderen Nicht-Versicherungsinvestitionen kombiniert, die Berkshire im Laufe der Jahre tätigen konnte, ist es kein Wunder, dass Buffett das Versicherungsgeschäft als „den Motor“ bezeichnet hat, „der unsere Expansion seit 1967 vorangetrieben hat“.

National Indemnity und warum es so eine großartige Übernahme war

Schauen wir uns an, was sich Buffett bei der Übernahme von National Indemnity im Jahr 1967 gedacht hat (und wahrscheinlich auch bei allen anderen Versicherungsübernahmen von Berkshire).

Berkshire zahlte 8,6 Millionen US-Dollar für das Unternehmen und einen weiteren, kleineren Versicherer. Das Nettovermögen des erworbenen Unternehmens betrug damals 6,7 Millionen US-Dollar. Buffett dachte, dass er eine Prämie von 1,9 Millionen US-Dollar für ein Versicherungsunternehmen zahlte, das üblicherweise mit einem versicherungstechnischen Gewinn arbeitete. Für die anderen 6,7 Millionen US-Dollar erhielt Buffett 19,4 Millionen US-Dollar an Barbestand, die er dann zum Nutzen seiner Aktionäre investieren konnte.

Es lohnt sich, hierüber kurz nachzudenken. 6,7 Millionen US-Dollar für die Möglichkeit, 19,4 Millionen US-Dollar zum eigenen Vorteil zu investieren. Die 19,4 Millionen US-Dollar gehören nicht dir, doch alle Dividenden, Kapitalgewinne und Zinseinnahmen, die mit diesem Geld erzielt werden, sind deine. Wenn das von dir erworbene Unternehmen erfolgreich wächst, wird die Summe, die du investieren kannst, mit der Zeit noch größer werden.

Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde diesen Deal jeden Tag annehmen.

Wie das Versicherungsgeschäft von Berkshire heute aussieht

Heute hat Berkshire Hathaway drei Hauptversicherungsunternehmen – Berkshire Hathaway Reinsurance, General Re und GEICO – sowie eine Sammlung kleinerer Versicherer (einschließlich National Indemnity). Die Unternehmen als Ganzes erzielen in der Regel einen versicherungstechnischen Gewinn, aber das ist nicht immer der Fall. So führte beispielsweise die katastrophenbelastete Hurrikan-Saison 2017 zu großen Rückversicherungsschäden für Berkshire.

Insgesamt ist das Versicherungsgeschäft von Berkshire von 39 Millionen US-Dollar im Jahr 1970 auf 114,5 Milliarden US-Dollar Ende 2017 angewachsen. Es ist seit 2010 um 74 % gewachsen – eine bemerkenswerte Wachstumsrate für einen so großen Betrieb.

Wenn man bedenkt, wie sehr Buffett das Versicherungsgeschäft liebt und wie es sich für ihn und die Aktionäre von Berkshire ausgezahlt hat, wäre weiteres schnelles Wachstum in den nächsten 52 Jahren nicht verwunderlich.

Das einfache Geheimnis, die besten Aktien zu kaufen Wie Warren Buffett einmal sagte, musst du keinen IQ eines Genies haben, um ein großartiger Investor zu sein. Alles was du dafür brauchst ist einfache Mathematik, das Wissen auf welche Zahlen du schauen musst und etwas gesunden Menschenverstand. In unserem kostenlosen Spezialbericht "15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen" teilen wir 15 Bilanzkennzahlen mit dir, mit Hilfe derer du die Aktien mit den besten Zukunftsaussichten identifizieren kannst. Klick hier, um kostenlosen Zugang zu diesem Sonderbericht zu erhalten.



Dieser Artikel wurde von Matthew Frankel auf Englisch verfasst und am 22.02.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.,

The Motley Fool besitzt Aktien von Berkshire Hathaway (B-Aktien) und empfiehlt diese.

Motley Fool Deutschland 2019