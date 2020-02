Warren Buffett und die Burggräben: Hier ist, warum diese Erfolgsregel so wichtig ist!

Warren Buffetts Erfolgsrezept beim Investieren besteht im Endeffekt aus vielen einzelnen, jedoch einfachen Zutaten. Das langfristige Investieren gehört dazu, genauso wie das unternehmensorientierte Investieren in unterbewertete Aktien. Grundsätzlich etwas, das jeder Investor ihm nachmachen kann.

Auch das Investieren in Aktien mit starken Wettbewerbsvorteilen oder die bekannten Buffett’schen Burggräben gehören zum Erfolgsrezept des Starinvestors. Diese können aus vielen verschiedenen Facetten wie beispielsweise einer starken Wettbewerbsposition, einer bekannten Marke oder auch einer hohen Kundenloyalität bestehen.

Im Endeffekt können gerade diese Burggräben ein Aspekt sein, den viele Investoren unterschätzen. Werfen wir in diesem Sinne heute einen Foolishen Blick darauf, weshalb es sich möglicherweise anbieten könnte, ebenfalls auf Burggraben-Aktien zu setzen. Wobei die Stichworte Sicherheit, Wettbewerb und Rendite eine größere Rolle spielen werden.

1. Sicherheit

Schnell, wie heißt Warren Buffetts erste Regel an der Börse? Genau: Verliere kein Geld. Aktien beziehungsweise Unternehmen mit größeren Burggräben setzen im Endeffekt genau da an. Durch einen geschützten Wettbewerbsvorteil ist es langfristig schließlich in vielen Fällen ausgeschlossen, dass Investoren Geld verlieren.

Ein starker Burggraben schützt schließlich das operative Geschäft vor Konkurrenz und führt zu stetigen, stabilen Erlösen und Gewinnen. Zumindest, wie gesagt, beim Aspekt der Wettbewerber. Marktübliche Risiken und Korrekturen können dabei natürlich nicht ausgeschlossen werden. Da viele Aktien mit starken Wettbewerbsvorteilen jedoch häufig defensiverer Natur sind, ist hier in vielen Fällen auch eine begrenztere Volatilität die Regel.

Aktien und Unternehmen mit starken Burggräben oder auch Moats, wie sie im Englischen heißen, gelten daher als besonders sicher. Allerdings ist das bloß ein Aspekt, weshalb man diesem Analysekriterium etwas mehr Beachtung schenken sollte.

2. Wettbewerb

Wir haben es gerade beim Aspekt der Sicherheit bereits angerissen, aber auch der Wettbewerb kann und sollte eine Rolle spielen, weshalb Burggraben-Aktien grundsätzlich die besseren Alternativen sind. Warum? Gute Frage, lass uns diesbezüglich mal ein klein wenig nachdenken.

Mal angenommen jemand würde versuchen, mit einem wirklich großen Cashberg den Wettbewerbsvorteil von Coca-Cola einzuholen. Wie viel Geld würde er dafür wohl benötigen, um die starke Marke auszugleichen. Oder bei der Aktie von Waste Management, wie viel Geld ist wohl notwendig, um den US-amerikanischen Müllverwerter aus seinen monopolartigen Verträgen in großen Teilen der USA zu verdrängen? Ich vermute, die Antwort lautet in vielen Fällen sehr viel Geld. Oder womöglich sogar unmöglich viel Geld.

Im Endeffekt zeigt das eine Sache sehr deutlich: Ein starker Wettbewerbsvorteil kann nicht bloß Sicherheit bedeuten, sondern auch dazu führen, dass sich Konkurrenten gar nicht erst in einem Markt ansiedeln oder versuchen, sich mit einem Unternehmen zu messen. Eben weil es aussichtslos ist. Durchaus ein weiterer Grund, weshalb man Aktien mit einem starken Wettbewerbsvorteil priorisieren sollte.

3. Rendite

Ein dritter und letzter Grund, weshalb ein starker Wettbewerbsvorteil im Sinne der Investoren ist, hängt natürlich ebenfalls mit den jeweiligen Renditen zusammen. Sofern ein Unternehmen mit einem starken Burggraben wenig ernsthafte Bedrohungen besitzt und es die Konkurrenz nicht wagt, hier anzugreifen, führt das nicht bloß zu soliden Erlösen und Gewinnen. Sondern eben auch zu starken Renditen für Investoren.

Gleichzeitig geht ein solches Merkmal häufig auch mit einer starken Preissetzungsmacht einher. Viele Kunden oder Verbraucher besitzen schließlich kaum Alternativen beziehungsweise wenn, dann wenige, die qualitativ an die jeweiligen Produkte heranreichen. Selbst wenn sie mit den Zähnen knirschen, werden sie in vielen Fällen bereit sein, auch höhere Preise zu zahlen.

Das schützt nicht bloß das operative Geschäft, sondern kann zeitgleich auch für ein stetiges und moderates Wachstum sorgen. Oder eben zu stetig höheren Renditen, so wie es über viele Jahre und Jahrzehnte hinweg eben sein soll.

Warren Buffett macht es hier vor

Grundsätzlich existieren viele Gründe, weshalb man auf Aktien mit starken Wettbewerbsvorteilen und ebenjenen Burggräben setzen sollte, so wie eben das Orakel von Omaha Warren Buffett. Die Sicherheit, der Wettbewerbsvorteil und auch die Renditen sind dabei drei wichtige Aspekte. Und Faktoren, die der Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway über viele Jahre und Jahrzehnte hinweg zu dieser beeindruckenden Performance verholfen haben.

Ist das die „nächste Netflix“? Zurzeit nimmt ein Trend Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming. Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen.

Wir möchten dir gerne alle Einzelheiten über dieses Unternehmen an die Hand geben. Klick hier für weitere Informationen zu der Aktie, von denen wir glauben, dass sie von diesem Trend profitieren wird… und die die „nächste Netflix“ werden könnte. Fordere unseren neuen kostenlosen Spezialreport „Die Gaming-Industrie steht vor einem neuen Schub – Das ist unsere Top-Empfehlung“ jetzt an!



Vincent besitzt Aktien von Berkshire Hathaway. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Berkshire Hathaway (B-Aktien) und empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2021 $200 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Short January 2021 $200 Puts auf Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Short March 2020 $225 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien). The Motley Fool empfiehlt Waste Management.

Motley Fool Deutschland 2020