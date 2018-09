Warren Buffett über Aktienrückkäufe

Weitere Suchergebnisse zu "Berkshire Hathaway B":

Es wird erwartet, dass US-Unternehmen in diesem Jahr 1 Billion US-Dollar an Aktien zurückkaufen, was den bisherigen Rekord von 589 Milliarden US-Dollar aus dem Jahr 2007 brechen würde. Der Hauptgrund ist die Steuerreform, da der niedrigere Körperschaftsteuersatz viel mehr Bargeld freisetzt, das Unternehmen zur Verfügung haben. Und trotz eines Aktienmarktes, der noch nie so hoch wie jetzt stand, scheinen viele Unternehmen zu denken, dass Rückkäufe eine gute Möglichkeit sind, dieses zusätzliche Geld einzusetzen.

Ein Unternehmen, das in letzter Zeit in Bezug auf Rückkäufe immer wieder in den Schlagzeilen war, ist Berkshire Hathaway (WKN:A0YJQ2), der von Warren Buffett angeführte Konzern, der kürzlich seine Rückkaufkriterien gelockert hat. Buffett bestätigte, dass Berkshire zum ersten Mal seit Jahren einen Teil seiner eigenen Aktien zurückgekauft hat.

Während Buffett offensichtlich der Meinung ist, dass Rückkäufe in Berkshires Fall Sinn ergeben, was hält er von der Welle der Rückkäufe an der gesamten Börse? Hier sind einige seiner Aussagen zu Rückkäufen und ob diese für die Aktionäre wirtschaftlich sinnvoll sind.

Rückkäufe sind der beste Einsatz der Gelder eines Unternehmens, wenn die Aktie billig ist

Buffetts erste Regel beim Thema Rückkäufe lautet, dass sie nur dann Sinn ergeben, wenn eine Aktie im Vergleich zum inneren Wert günstig gehandelt wird. Buffett sagte: „Jedes Mal, wenn ein Unternehmen seine Aktien für weniger als den Wert kaufen können, ist es für die Aktionäre von Vorteil…. aber es sollte mit einer nachweisbaren Marge sein.“

Im Falle von Berkshire erlaubt die kürzlich überarbeitete Rückkaufrichtlinie Buffett den Rückkauf von Aktien, wenn – und wirklich auch nur dann – sowohl er als auch Vizepräsident Charlie Munger sich einig sind, dass die Aktien des Unternehmens gegenüber dem inneren Wert günstig gehandelt werden. Dieser Wert wird anhand einer sehr konservativen Methode bestimmt.

Generell bevorzugt Buffett Rückkäufe gegenüber anderen Methoden der Kapitalvergabe an die Aktionäre, insbesondere gegenüber Dividenden.

Während Buffett gerne Dividenden aus seinen eigenen Aktien erhält, hält er im Falle von Berkshire Rückkäufe für eine viel bessere Lösung. Einfach ausgedrückt, wenn das Management zum Rückkauf von Aktien ermächtigt ist, kann es wählen, wann und ob es Aktien kaufen will, und das Kapital nur dann einsetzen, wenn es im besten Interesse der Aktionäre liegt. Andererseits verpflichtet sich ein Unternehmen bei der Ausschüttung einer Quartalsdividende in der Regel zur Zahlung der Zahlungen, auch wenn es in einem bestimmten Quartal eine effizientere Verwendung des Geldes geben könnte.

Rückkäufe funktionieren besser für Investoren, wenn die Preise fallen

Buffett schätzt an Aktienrückkäufen besonders, dass sie automatisch seine prozentuale Beteiligung an einem Unternehmen erhöhen, ohne mehr Geld zu investieren.

Er sagt oft, dass es ihm egal ist, wann seine langfristigen Investitionen an Wert verlieren, solange die zugrunde liegenden Geschäftsgrundlagen stark bleiben. Aus Rückkaufssicht mag er es eigentlich sogar, wenn die Preise fallen.

Berkshires größte Anlage, Apple (WKN:865985), bietet ein umfangreiches Rückkaufprogramm. Im April kündigte Apple ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 100 Milliarden US-Dollar an, das das bestehende, zuvor genehmigte Rückkaufprogramm in Höhe von 210 Milliarden US-Dollar ergänzt. Vielleicht überrascht es den einen oder anderen, dass Buffett wirklich nicht enttäuscht wäre, wenn die Aktie, die in Rekordhöhe steht, fällt. Das wird Berkshire vorübergehend Milliarden von Dollar auf dem Papier kosten.

„Ich hätte es lieber, wenn die Aktie nach unten geht, und Apple dann eine Menge Aktien zurückkauft „, sagte Buffett gegenüber CNBC. „Wenn die Aktie um 10 % sinkt, bedeutet das, dass sie 10 % mehr Aktien kaufen können und meine Anteile um 10 % steigen werden, wenn sie das Geld dafür ausgeben.“

Buffett denkt, dass viele Unternehmen es falsch anstellen

Buffett ist also im Allgemeinen ein Fan von Aktienrückkäufen, aber nur, wenn diese relativ günstig durchgeführt werden.

Buffett glaubt nämlich ebenfalls, dass viele Unternehmen falsch liegen, wenn es um Rückkäufe geht. In einem Interview mit CNBC aus dem Jahr 2015 erklärte Buffett, wie die Genehmigung, eine bestimmte Anzahl von Rückkäufen zu tätigen, die bis zu einem bestimmten Datum stattfinden sollen, keinen Sinn ergibt. „Viele Führungskräfte entscheiden nur, dass sie X Milliarden in X Monaten zurückkaufen werden. So kauft man nicht. Man kauft, wenn der Preis günstig ist“, sagte Buffett. Also nicht, weil es von langer Hand und unflexibel geplant auf der Roadmap steht.

Stattdessen sollte man sich anschauen, wie das Rückkaufprogramm von Berkshire aufgebaut ist. Buffett kann so viele Aktien zurückkaufen, wie er will, solange es zu einem günstigen Kurs passiert und die Barreserven von Berkshire nicht unter 20 Milliarden Dollar sinken. Mit mehr als 100 Milliarden Dollar in der Bilanz ist dies aber nicht gerade eine Hürde.

Sollte Buffett nicht vom Preis der Aktie überzeugt sein, muss er auch keine Aktien zurückkaufen.

Solche offenen Rückkaufgenehmigungen sind äußerst selten, aber Buffett möchte, dass andere Unternehmen seinem Beispiel folgen und ein bewertungsbasiertes Rückkaufprogramm anstelle eines auf der Grundlage einer bestimmten Dollar-Menge an Aktien erstellen.

Fazit: Warren Buffett schätzt definitiv Rückkäufen, aber nur, wenn sie richtig durchgeführt werden.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Apple und empfiehlt Aktien von Berkshire Hathaway.

Dieser Artikel von Matthew Frankel erschien am 21.9.2018 auf Fool.com. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.