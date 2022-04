Warren Buffett schnappt wieder eiskalt zu: Bei HP Inc. winkt jetzt eine Kursrendite von 60 % plus Dividende

Warren Buffett kauft für seine Holding Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) zum ersten Mal Aktien von HP Inc. (WKN: A142VP). Das Paket wiegt rund 4,2 Mrd. US-Dollar. Damit besitzt der Star-Investor jetzt auf einen Schlag mehr als 11 % aller HP-Anteile.

Die Aktie von HP Inc. sieht wirklich interessant aus. Im vergangenen Jahr erholte sie sich und kletterte um 53 % nach oben. Wie bei vielen anderen Tech-Werten kam zum Jahreswechsel der Einbruch. Für das laufende Kalenderjahr beträgt das Minus bereits 7,3 %. Heute bekommen wir das Papier für 34,91 US-Dollar (Stand: 7. April 2022). Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei günstigen 5,6.

Deshalb schnappt Warren Buffett jetzt zu!

Was meinst du? Ehrlich gesagt: Ich bin begeistert, dass Warren Buffett nach so vielen Monaten der Abstinenz jetzt wieder ein paar Kaufgelegenheiten gefunden hat. Das gibt uns Fools Diskussionsstoff und Inspiration.

Der Investment-Gigant hat in diesen Tagen viele interessante Wege gefunden, sein Geld einzusetzen. Das wird zum Teil durch die Volatilität begünstigt, die den S&P 500 in diesem Jahr bereits um fast 6 % nach unten zog. Was findet Buffett aber gerade jetzt so toll an HP Inc.?

HP Inc. legte zuletzt wieder ordentlich zu

Dank des starken PC-Geschäfts präsentierte das Unternehmen starke Zahlen für das erste Quartal 2021/2022. Der Umsatz lag bei 17 Mrd. US-Dollar. Das sind 8,8 % mehr als in der Vorjahresperiode. Umsatztreiber waren hauptsächlich Gaming-Computer mit einem Plus von 20 %, Peripherie mit +40 % und der 3D-Druck mit +20 %.

Im PC-Segment insgesamt stieg der Umsatz um 15 % auf 12,2 Mrd. US-Dollar. Während HP Inc. im Consumer-Bereich schwächelt, nahmen die Business-Umsätze um 26 % zu. Dabei verkaufte der Konzern insgesamt 9 % weniger Notebooks als im Jahr zuvor, dafür aber 3 % mehr Desktop-PCs. Das Druckergeschäft leidet weiterhin stark unter Lieferengpässen. Dementsprechend sank auch der Umsatz in diesem Segment gegenüber dem Vorjahr um 4 % auf 4,8 Mrd. US-Dollar.

Nicht nur die aktuellen Zahlen geben Warren Buffett recht

Meine Investment-These besteht aus drei langfristig interessanten Komponenten:

HP hat einen Wettbewerbsvorteil: Das Unternehmen ist ein dominanter Akteur in einer Branche mit hohen Eintrittsbarrieren. Das Management von HP ist kompetent: Seit Oktober 2017 hat sich die Gewinnmarge mehr als verdoppelt. Das ist ein großer Verdienst des Teams um CEO Enrique Lores. Nach Abzinsung der Free Cashflows auf die Gegenwart hat die Aktie derzeit ein Renditepotenzial von rund 60 %.

Deshalb ist das HP-Management so stark

Derzeit hat HP Inc. die höchste Nettogewinnspanne unter den Wettbewerbern. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital liegt bei 66 %. Das ist deutlich höher als bei den nächstgrößeren Unternehmen.

Zudem hat das HP-Management in den vergangenen fünf Jahren die Dividende pro Aktie um durchschnittlich 10,5 % pro Jahr erhöht. 2021 flossen über 7 Mrd. US-Dollar in Form von Aktienrückkäufen und Dividenden an die Aktionäre zurück. Ich finde, all das sind starke Argumente, die für das HP-Management sprechen. Ein wichtiger Faktor – schließlich legen wir Fools stets einen besonderen Fokus auf das Management, wenn wir Unternehmen untersuchen.

Warren Buffett hat wieder abgeliefert

Meiner Meinung nach stellt HP Inc. mit seinem robusten Geschäftsmodell, der soliden Managementleistung und seiner günstigen Bewertung eine nahezu klassische Warren Buffett-Chance dar. Ich sage es ganz einfach: Es ist kein Wunder, dass das Orakel von Omaha hier zugeschlagen hat. HP ist ein großartiges Unternehmen zu einem günstigen Preis. Fast identisch sieht es bei dieser Aktie aus.

