Warren Buffett macht sich ein Geburtstagsgeschenk

Zum 87. Geburtstag hat sich Warren Buffett selbst beschenkt. Er wurde quasi per Handstreich zum größten Aktionär der Bank of America. Am Dienstag tauschte Buffett seine Vorzugsaktien in reguläre Stammaktien um und hält jetzt 6,6% an dem Bankhaus. Die Aktion hatte Buffett bereits Ende Juni angekündigt und brachte ihm mit einem Schlag einen Buchgewinn von 11,5 Milliarden Dollar. Möglich...