Warren Buffett macht das nicht oft, aber jetzt schon

Weitere Suchergebnisse zu "Berkshire Hathaway B":

Warren Buffett ist einer der erfolgreichsten Investoren aller Zeiten und einer der Gründe, warum Berkshire Hathaway (WKN:A0YJQ2) sich in der Vergangenheit so gut entwickelt hat. Der CEO von Berkshire sucht nach Unternehmen, die bereits die Prinzipien, die er schätzt, anerkennen, und die Chefs von vielen Unternehmen, die er im Laufe der Jahre erworben hat, entscheiden sich dafür, Teil von Berkshire Hathaway zu werden, weil sie wissen, dass die Interessen des Orakels von Omaha mit ihren eigenen übereinstimmen.

Angesichts dieser Philosophie gibt es einige Dinge, die Buffett üblicherweise vermeidet, die zu den wichtigsten Strategien anderer Investoren geworden sind. Das bedeutet jedoch nicht, dass Berkshire Hathaway nicht jedes zur Verfügung stehende Werkzeug nutzen wird, um die Rechte der Aktionäre zu wahren. Insbesondere Buffett hat es mit einer schwierigen Situation zu tun, in der sich eines seiner langjährigen Unternehmen befindet, und ungewöhnliche Zeiten haben offenbar eine ungewöhnliche Reaktion des Investmentgurus erforderlich gemacht.

Wie Buffett an diesen Punkt kam

Warren Buffett hält seine Aktien gerne langfristig, und seine Erfahrung mit USG (WKN:852784) ist typisch für seine anderen langfristigen Investitionen. Das Orakel von Omaha begann im Jahr 2000 mit dem Kauf von Aktien des Herstellers von Trockenbauwänden aus Stein und anderen Baumaterialien und hat inzwischen mehr als 30 % des Unternehmens. USG ging Konkurs, um seine Asbesthaftungsansprüche in den Griff zu bekommen, doch dank Buffetts Engagement überlebte der Baustoffkonzern nicht nur den Konkurs, auch die Aktienkurse stiegen kurzzeitig in der Hoffnung, dass USG wieder voll am damals starken Immobilienboom teilnehmen würde.

Buffett hatte gemischten Erfolg mit seinem Timing bei der Investition in USG, da die Immobilienkrise und die Finanzkrise Schockwellen durch das Geschäft des Unternehmens geschickt hat. Berkshire nutzte jedoch seinen Ruf als Kapitalgeber, um einen hohen Anteil an USG zu erhalten, indem er 10 % der Anteile erwarb und Wandlungsrechte erhielt, die Buffett schließlich zur Erhöhung der Position nutzte.

Auf der Suche nach dem Ausgang

In den letzten Jahren hat USG jedoch nicht viel zum Gesamterfolg von Berkshire beigetragen. Nach der Erholung von den Tiefständen der Finanzkrise war die Aktie seit 2013 weitgehend stagniert und verpasste einen außergewöhnlichen Markt. Das Unternehmen erhielt in diesem Jahr nicht einmal eine Erwähnung in Buffetts Aktionärsbrief, was zeigt, wie wenig Einfluss es auf Berkshire hat.

Deshalb macht es Sinn, dass Buffett bereit war, sich die Angebote von Knauf anzuhören. In einer Einreichung an die Börsenaufsichtsbehörde hat Berkshire Hathaway enthüllt, dass Knauf im Laufe der Jahre mehrmals mit dem Unternehmen Kontakt aufgenommen hat, um das potenzielle Interesse am Kauf von USG zu erörtern. Im März machte Knauf jedoch einen unverbindlichen Vorschlag, in dem die Bedingungen für den Kauf von USG für 42 US-Dollar pro Aktie beschrieben wurden.

Daraufhin bot Berkshire an, Knauf eine Option zum Kauf zu gewähren, jedoch für mindestens den anfänglichen Angebotspreis von 42 US-Dollar pro Aktie. Buffett schlug einen Preis von 2 US-Dollar pro Aktie für die Optionsvereinbarung vor, die sechs Monate gelten würde.

USG lehnte das von Knauf vorgeschlagene Angebot ab und sagte, dass der Preis von 5,9 Milliarden US-Dollar einen „völlig unzureichenden“ Wert für das Unternehmen darstelle. Knauf antwortete, dass USG den Vorschlag nicht wirklich mit dem potenziellen Erwerber diskutiert habe, was darauf hindeutet, dass das USG-Management nicht daran interessiert sei, ein Geschäft zu machen. Das stand im Widerspruch zu Berkshires Haltung zu der Übernahme und brachte Buffett in die ungewöhnliche Situation, seinen Einfluss auf ein Unternehmen geltend machen zu müssen, in dem Berkshire eine wichtige Position innehatte.

In die Schlacht gehen

Vor kurzem hat Knauf die Aktionäre dazu aufgerufen, auf der Hauptversammlung im Mai gegen den Verwaltungsrat von USG zu stimmen. Buffett hat angedeutet, dass Berkshire gegen USG stimmen wird und damit ein starkes Signal aussendet, dass die derzeitigen Direktoren sein Vertrauen verloren haben. Da Knauf eine wesentliche Beteiligung an dem Bauprodukteunternehmen kontrolliert, wird es für USG fast unmöglich sein, genügend Unterstützung zu erhalten, um dem entgegenzuwirken.

Die Nachricht ist enttäuschend für diejenigen, die geglaubt hatten, dass USG eine potenziell erfolgreiche Trendwende durchmacht. Das Unternehmen hat argumentiert, dass der strategische Plan die Aktionäre in die Lage versetzt, große Gewinne aus den aktuellen Bemühungen zu ernten, aber Knauf versuche opportunistisch von der Situation zu profitieren.

Dennoch zeigt Buffetts ungewöhnliche Entschlossenheit, einen Verkauf zu erzwingen, dass er keineswegs davon überzeugt ist, dass die langfristigen Bemühungen von USG allein erfolgreich sein würden. Ob Knauf und USG in den kommenden Wochen zu einer Übereinkunft kommen oder USG bis zum bitteren Ende kämpft, Berkshires selten aggressive Taktik macht es fast unvermeidlich, dass eine Übernahme in naher Zukunft zustande kommt.

Angst vor einem Bärenmarkt? Die Börse ist seit neun Jahren im Aufwind. Kommt nun endlich die Baisse? In unserem brandneuen Bericht erfährst du, wie du dich darauf vorbereiten kannst. Denn wenn du erfolgreicher investieren möchtest, musst du wissen, wie du auch Baissezeiten gut überstehst. Für ein kostenloses Exemplar dieses neuen Berichts klicke einfach hier.



The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Berkshire Hathaway (B-Aktien).



Dieser Artikel wurde von Dan Caplinger auf Englisch verfasst und am 18.04.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.