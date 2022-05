Er hat es schon wieder getan! Am 2. Mai kaufte Warren Buffett weitere 5,89 Mio. Aktien von Occidental Petroleum (WKN: 851921). Damit hält seine Holding Berkshire Hathaway nun 15,2 % aller Unternehmensanteile. In der Ölbranche wird bereits über eine Komplettübernahme spekuliert.

Keine Frage: Der starke Ölmarkt hat die Aktie natürlich ordentlich befeuert. Seit Jahresanfang kletterte der Kurs um 124 % auf aktuell 64,94 US-Dollar (Stand: 9. Mai 2022). Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt mit 30,7 deutlich über dem Branchendurchschnitt. Und auch das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist mit 5,8 sehr hoch.

Was findet Warren Buffett also so toll an Occidental Petroleum?

In erster Linie scheint ihn das Management zu faszinieren. CEO Vicki Hollub hat „skin in the game“, hält selbst Oxy-Aktien im Wert von rund 22 Mio. US-Dollar. Das ist immerhin das Doppelte ihres Jahresgehalts. Sie denkt langfristig und hat den Cashflow in den vergangenen Jahren deutlich nach oben gepusht.

Das sind die wichtige Qualitäten, auf die Warren Buffett achtet. Es ist keineswegs unüblich, dass er sich für ein Investment aufgrund des jeweiligen Managements entscheidet.

Bei Occidental Petroleum handelt es sich um ein robustes, gut positioniertes Energieunternehmen, das in einem künftig hochinflationären Umfeld gewaltig wachsen könnte. Öl und Gas treiben einen Großteil der Inflation an, die wir in diesem Jahr erleben, und Occidental Petroleum arbeitet genau da, wo es muss: nämlich als Lieferant dieser wirtschaftlich immens wichtigen Rohstoffe.

Die Aktie legte in diesem Jahr zwar schon ordentlich zu. Gleichzeitig jedoch stieg auch der Free Cashflow an. So wird die Aktie immer noch mit dem Achtfachen des Free Cashflows bewertet. Aus meiner Sicht handelt es sich um eine der seltenen Ölaktien, die auch nach der fulminanten Rallye des Sektors im Jahr 2022 noch relativ günstig sind.

Der Artikel Warren Buffett macht es vor: Mit dieser Aktie wird die Inflation dein bester Freund! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Henning Lindhoff besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022