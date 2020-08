Warren Buffett kauft jetzt Aktien: Heißt das, dass die Börsen eher steigen oder fallen?

Weitere Suchergebnisse zu "Berkshire Hathaway B":

Warren Buffett hat es in den letzten Tagen getan: Er hat Aktien gekauft. Mit seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) ist er zunächst auf Einkaufstour im Bereich der Infrastruktur und im Energy-Bereich gewesen. Ehe er in den letzten Tagen immer mal wieder bei der Bank of America zugeschlagen hat. Seiner auch im Vorfeld zweitgrößten Position.

Immer mal wieder sind es außerdem Käufe und das Einziehen eigener Anteilsscheine gewesen, über die berichtet wurden. Allerdings besitzt diese Kapitalmaßnahme eine gewisse Regelmäßigkeit. Entsprechend sollten Investoren das nicht überbewerten. Wobei schon auffällig ist, dass die Kaufsumme im Vergleich zum Vorquartal in etwa beim Dreifachen gelegen hat.

Für viele Investoren gibt es jetzt, wo Warren Buffett Aktien kauft, jedoch eine spannende Frage: Heißt das, dass die Börsen eher steigen oder fallen? Eine interessante Frage, auf die wir jedoch eher ausweichend antworten können. Der Blick auf Warren Buffetts Ansatz dürfte dabei jedoch behilflich sein.

Wann kauft Warren Buffett Aktien?

Warren Buffett kauft langfristig natürlich mit der Intention Aktien, dass diese im Wert steigen. Oder aber in sonstiger Weise Renditen generieren. Es wäre natürlich fahrlässig, aus anderen Gründen heraus zu investieren. Allerdings ist das Kaufen, weil Aktien steigen, nicht sein Ansatz.

Nein, Warren Buffett investiert unternehmensorientiert. Das heißt, er investiert immer dann, wenn er ein Unternehmen sieht, das im gefällt. Das impliziert auch, dass er sich die Bewertung ansieht und seine individuellen Rückschlüsse an das Renditepotenzial zieht. Leider heißt das jedoch auch: Für den breiten Markt können wir kaum sagen, ob Warren Buffett jetzt optimistisch ist. Oder pessimistisch.

Dass Warren Buffett jetzt investiert, zeigt im Endeffekt bloß das Folgende: Er scheint die Aktie der Bank of America auf dem aktuellen Niveau für einigermaßen attraktiv bewertet zu halten, weshalb er rund 1,2 Mrd. US-Dollar in die Aktien gesteckt hat. Zudem scheint das Orakel von Omaha zu glauben, dass er mit den Infrastrukturvermögenswerten, die vorher Dominion Energy gehört haben, eine Rendite erzielen kann. Und dass Rückkäufe eigener Aktien langfristig für Investoren Mehrwerte generieren können. Das sind mögliche individuelle Rückschlüsse, die man jetzt ziehen kann.

Warren Buffett geht es nicht um diese Frage

Bedenken sollten wir ebenfalls, dass es Warren Buffett nicht interessiert, ob die Märkte steigen oder fallen. Das wiederum erschwert natürlich die Beantwortung der Frage, ob seine Käufe ein positives Signal für die breiten Märkte sind. Oder eben nicht. Allerdings kann das ein lehrreiches Beispiel auch für dich als Foolisher Investor sein.

Warren Buffett hält jetzt jedenfalls zumindest einige Aktien für attraktiv bewertet. Selektiv zu sein kann in Anbetracht der hohen Bewertung von DAX, S&P 500 und Co. sehr wichtig werden. Des Weiteren ist das Vorgehen des Orakels von Omaha bekannt, wenn die Börsen korrigieren: Er kauft schließlich gerne seine geschätzte Qualität zu einem günstigen Preis. Sollten die Märkte daher einbrechen, ohne dass es fundamentale Gründe dafür gibt, so scheint es nicht ausgeschlossen, dass er weitere Male bei seinen favorisierten Aktien zuschlagen wird.

All das geschieht in dem Wissen, dass ein großer Teil seiner Investitionen auf lange Sicht solide Renditen abwerfen werden. Und eben im Wert weiter steigen. Genau das ist der Fokus, den man auch als Foolisher Investor haben sollte.

Steigen Börsen oder fallen sie? Die falsche Frage!

Aus den aktuellen Handlungen von Warren Buffett eine konkrete Richtung für steigende oder fallende Börsen abzuleiten, wäre ein Trugschluss. Fest steht jedenfalls: Das Orakel von Omaha hat gekauft. Für bestimmte Aktien scheint der Starinvestor daher optimistisch zu sein.

Nicht jedoch, was das kurzfristige Potenzial anbelangt. Nein, sondern über viele Jahre und Jahrzehnte hinweg. Und das ist es, worauf es langfristig wirklich ankommt.

