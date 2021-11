Warren Buffett ist wieder auf der Überholspur … und wird es bleiben

Warren Buffett wurde im vergangenen Jahr stark kritisiert. Den Kritikern handelte er zu Beginn der Pandemie, als die Aktienkurse abstürzten, zu vorsichtig. Er verkaufte sogar seine Anteile an den Fluggesellschaften inmitten der Korrektur. In der Folge kamen viele Marktbeobachter zu dem Schluss, dass die Aktie von Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) nicht mehr attraktiv und viele andere Möglichkeiten viel besser seien.

Im Herbst 2021 ist Berkshire Hathaway eine interessante Anlagemöglichkeit. Aufgrund des Burggrabens der Portfoliounternehmen sind die Risiken selbst bei einer steigenden Inflation überschaubar. Schließlich können die Unternehmen so Preiserhöhungen an die Kunden weitergeben. Zudem verfügt Berkshire Hathaway mit der eigenen Eisenbahn- und Energieinfrastruktur über Vermögenswerte, die in Zeiten steigender Inflation gefragt sind.