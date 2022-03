Warren Buffett ist nicht darauf erpicht, jetzt den „Dip“ zu kaufen. Hier ist der Grund

Die Geschichte des Marktes war in den letzten sechs Monaten eine Geschichte der Volatilität. Der FTSE 100 hat in diesem Zeitraum vier große Kurseinbrüche erlebt und der US-Markt ist im Jahr 2022 stetig gesunken, was zu der Aufforderung geführt hat, „die Delle zu kaufen“. Während viele dies als Chance sehen, Kapital zu schlagen, hält Warren Buffett auf der Suche nach stabileren Marktbedingungen und Unternehmen an seinen Bargeldbeständen fest. Was sind also seine Gründe und warum begnüge ich mich damit, den Markt zu beobachten und auch jetzt noch zu recherchieren?

Die Ergebnisse und der Jahresbrief von Berkshire Hathaway

Warren Buffetts Berkshire Hathaway hat vor kurzem die Ergebnisse zum vierten Quartal (Q4) 2021 veröffentlicht. Überraschenderweise wies die Bilanz eine Barreserve von 147 Mrd. US-Dollar aus. Damit ist dies das zweite Jahr in Folge, in dem Berkshire mehr Aktien verkauft als gekauft hat. Allein im Jahr 2021 verkaufte das Unternehmen Aktien im Wert von 7,4 Mrd. US-Dollar.

Buffett betonte im Jahresbrief erneut, dass das Team von Berkshire Unternehmen auswählt und nicht einfach nur Aktien. Damit bekräftigt er eines seiner beliebten Prinzipien: Er wählt Unternehmen aus, die einen langfristigen Wert bieten, und handelt nicht aufgrund von Kursschwankungen. Auch für mich wird die Gesundheit des Marktes durch seine Stabilität bestimmt, die in den letzten Monaten selten war. Auch wenn meine Watchlist mit Qualitätsunternehmen stabil aussieht, sollten die jüngsten Ergebnisse laut Warren Buffett dennoch genau unter die Lupe genommen werden.

Das Orakel von Omaha warnte die Anleger, beim Lesen der Quartalsberichte vorsichtig zu sein und sicherzustellen, dass die Unternehmen alle Faktoren berücksichtigen. Trügerische „Anpassungen“ der Gewinne – um es höflich auszudrücken – sind mit dem Anstieg der Aktien sowohl häufiger als auch phantasievoller geworden. Weniger höflich ausgedrückt, würde ich sagen, dass Bullenmärkte aufgeblasene Bullen hervorbringen“, schrieb Buffett.

Unsichere Zeiten

Ich glaube, dass das Investieren in den letzten zwei Jahren stark an Zugkraft gewonnen hat. Viele Anfänger lassen sich von der Aussicht auf unglaubliche Renditen mitreißen. Aber ich bleibe bei der Foolischen Philosophie, das langfristige Potenzial eines Unternehmens zu betrachten und nicht aufgrund von Trends zu investieren.

Mehrere vielversprechende Sektoren haben derzeit enorm überhöhte Bewertungen. Der Glücksspielboom im Jahr 2020 hat zum Beispiel viele Investoren angelockt und die britischen Glücksspielaktien sind immens gestiegen. Doch seit Mitte 2021 sind die Aktien des Glücksspielsektors stetig gefallen. Aktien von britischen Giganten wie Frontier Developments sind in 12 Monaten um mehr als 45 % gefallen.

Das Gleiche gilt auch für die bewährten Unternehmen. Die Rohstoffpreise haben in den letzten sechs Monaten geschwankt und werden sich angesichts der jüngsten Streitigkeiten wohl noch weiter verschlechtern. Bank of England hat in diesem Monat ihren Leitzins erhöht, um die seit Jahrzehnten am schnellsten wachsende Inflation in Großbritannien einzudämmen. Dies könnte sich auf Sektoren wie den Wohnungs- und Bausektor auswirken. Der Boom bei Elektrofahrzeugen hat die Bewertungen von Unternehmen wie NIO, Tesla und Rivian in die Höhe getrieben. Aber alle drei Aktien sind seit 2022 um über 25 % gefallen. Bewährte Unternehmen wie Rolls-Royce mussten umstrukturieren, und ich denke, es wird einige Zeit dauern, um den Erfolg dieser Bemühungen zu beurteilen.

Im Moment ist es keine leichte Aufgabe, solide Unternehmen auszuwählen, selbst für ein Genie wie Warren Buffett. Es gibt mehrere Variablen, die den Markt beeinflussen können, was diese Phase schwierig macht. Aber ich bleibe ruhig und beobachte und recherchiere sorgfältig die Aktien auf meiner Watchlist. Das ist meine wichtigste Maßnahme für heute. Ich würde eine Investition in Betracht ziehen, sobald sich die Marktbedingungen in den kommenden Monaten stabilisieren.

