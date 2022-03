Warren Buffett: Das ist immer noch seine beste Aktie

Warren Buffett ist eine wahre Legende. Für Anleger überall auf der Welt ist er mit seiner Erfahrung, seiner Expertise und seiner sympathischen Art ein Vorbild. Mit seiner Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) erzielte er für seine Investoren in der Vergangenheit traumhafte Renditen und auch noch heute beglückt er seine Anleger.

Seitdem hauptsächlich Technologie- und Wachstumsaktien im Fokus der Anleger stehen, spricht man kaum mehr über den Altmeister des Value-Investing und sein erfolgreiches Konglomerat. Selten wird die Aktie von Berkshire Hathaway in den heutigen Zeiten als gute Investition empfohlen.

Aus meiner Sicht ein Fehler, denn die beste Aktie von Warren Buffett ist aus meiner Sicht seine eigene: Berkshire Hathaway.

Warren Buffett ist ein Value-Investor, kein Spekulant

Eigentlich ist es kein Wunder, dass Warren Buffett in der heutigen Zeit nicht im Fokus der Anleger steht. Er gilt als beinharter Value-Investor. Sprich, er versucht stets, einen Dollar zum halben Preis zu kaufen, und spekuliert so gut wie nie auf gehypte Börsengänge. Diese Mentalität passt einfach nicht zu der gegenwärtig gelebten Wirklichkeit an den Aktienmärkten.

Darüber hinaus stehen manche Anleger Warren Buffett und seiner Aktie Berkshire Hathaway grundsätzlich skeptisch gegenüber. Buffett ist schon sehr alt und Berkshire bereits riesig hinsichtlich der Größe. Zudem investiert Mr. Value selten in Technologiewerte und zahlt nicht mal eine Dividende an seine Aktionäre aus.

Viele Investoren sehen einfach keinen guten Grund, ihr Geld hier anzulegen. Wenn man mich fragt, keine weise Entscheidung.

Eine Arche der Sicherheit

Gerade in den letzten Jahren tätigte Warren Buffett kaum Käufe. Er betonte stets, dass er keine attraktiven Kaufgelegenheiten am Markt sehe. Stattdessen begann er sogar damit, Aktien von Berkshire Hathaway zurückzukaufen, da er dies für die klügste Kapitalallokation hält. Auch das klingt für die Neo-Broker-Trader-Generation eher langweilig.

Doch nun kommt der Clou: Besonders innerhalb des letzten Jahres, wo sehr viele Technologieaktien stark fielen, stieg auch die Aktie von Warren Buffett. Im selben Zeitraum schneidet Berkshire Hathaway besser ab als der MSCI World oder der Dow Jones. Und nicht nur im letzten Jahr. Auch seit 2009 outperformed Berkshire Hathaway beide Indizes deutlich.

Das Portfolio von Warren Buffett besteht aus so vielen qualitativ hochwertigen Unternehmen, dass Berkshire Hathaway offensichtlich durch jede Krise wie eine sichere Arche navigieren kann. Diese Diversifikation, gepaart mit einigen neuen Technologie-Investitionen, scheint genau die richtige Mischung zu ergeben.

Die beste Aktie von Warren Buffett: Berkshire Hathaway

Man kann sagen, was man möchte. Berkshire Hathaway liefert einfach ab. Das Konglomerat generiert jährlich Unmengen an Cash und baut dadurch sein ohnehin schon großes Geldpolster weiter aus. Damit bleibt es zum einen geschützt vor Krisen und zum anderen kann es neue Chancen am Markt nutzen.

In meinen Augen ist Berkshire Hathaway wie eine Art von Fonds, nur ohne Gebühren. Ein Fonds vom Meister des Value-Investing höchstpersönlich, der langfristig augenscheinlich stets in der Lage ist, seine Aktionäre glücklich zu machen. Daher ist für mich Berkshire Hathaway die beste Aktie von Warren Buffett.

Der Artikel Warren Buffett: Das ist immer noch seine beste Aktie ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Caio Reimertshofer besitzt Aktien von Berkshire Hathaway (B-Aktien). The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Berkshire Hathaway (B-Aktien) und empfiehlt die folgenden Optionen: Short January 2023 $200 Put auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Short January 2023 $265 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Long January 2023 $200 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien).

Motley Fool Deutschland 2022