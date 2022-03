Warren Buffett: Das ist die „geheime Botschaft“ seines Deal-Makings

Warren Buffett investiert also wieder. In den vergangenen Tagen erhöhte das Orakel von Omaha sukzessive seine Beteiligung an Occidental Petroleum. Außerdem kaufte das Konglomerat Alleghany in einem 11,6 Mrd. US-Dollar Deal, der in Cash abgewickelt wird. Das zeigt, dass der Starinvestor nun also doch noch eine Verwendung für seine Liquidität findet.

Was bedeutet das? Eine Frage, die so manchen Investor womöglich beschäftigt. Es gibt eine sehr allgemeine Antwort im Rahmen eines Marktkommentars. Dieser können sich viele Foolishe Investoren jetzt anschließen. Sowohl in Wort als auch in Tat.

Warren Buffett: Die geheime Botschaft

Ein Redakteur aus dem Hause Yahoo Finance ist in seinem Kommentar auf einer sehr abstrakten Ebene. Der Marktkommentator spricht davon, dass es grundsätzlich ein positives Zeichen sei, dass Warren Buffett im Moment investiere. Aber eben ein sehr allgemeingültiges.

Die Investitionen des Orakels von Omaha zeigten, dass die Welt sich weiterdrehe. Es gebe auch jetzt (oder gerade jetzt) noch starke Unternehmen, in die man unternehmensorientiert und langfristig investieren kann. Nichts anderes sei es, was Warren Buffett derzeit mache. Er nutze die Gunst der Stunde beziehungsweise er sei in einer Marktphase umtriebig, in der die Unsicherheit hoch sei.

Ukraine-Konflikt, Zinsen, Inflation? Alles potenzielle kurzfristige Belastungen. Aber auf der anderen Seite tangieren sie starke Unternehmen eher beiläufig. Mit Unternehmensbeteiligung möchte Warren Buffett trotzdem langfristig noch eine solide Rendite erzielen. Das Nutzen von Discounts oder einfach guten Chancen ist das, was der Starinvestor jetzt macht.

Eigentlich ist diese Message keiner größeren Erwähnung wert. Es klingt eigentlich relativ banal. Trotzdem kann es für viele Investoren derzeit wichtig sein, den Starinvestor investieren zu sehen. Beziehungsweise dass unternehmerische Normalität selbst in volatilen Zeiten möglich ist. Oder gerade dann für Investoren.

Man kann sich ganz einfach anschließen

Das Beste an dieser einfachen Botschaft von Warren Buffett: Man kann sich einfach anschließen. Wer es als Investor jetzt schafft, das Rauschen zu missachten und langfristig orientiert zu bleiben, der kann jetzt gut investieren. Bewertungen werden preiswerter. Die Qualität sinkt in einigen Fällen nicht so stark wie die Bewertungen. Wobei es genau an dieser Stelle gilt, selektiv zu sein.

Trotzdem hilft es zu erkennen, dass auch jetzt noch eine Menge Normalität in vielen Segmenten möglich ist. Warren Buffett nutzt jedenfalls seine Chancen, die sich ihm anbieten. Wie gesagt: Aus einem langfristigen und unternehmensorientierten Blickwinkel. Das ist die eigentliche Quintessenz, die diese Botschaft letztlich ermöglicht.

Der Artikel Warren Buffett: Das ist die „geheime Botschaft“ seines Deal-Makings ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

