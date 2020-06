Warren Buffett ist bereit für einen weiteren Börsencrash

Weitere Suchergebnisse zu "Berkshire Hathaway A":

In einem kürzlich erschienenen Artikel habe ich die Möglichkeit eines weiteren Börsencrashs im Jahr 2020 diskutiert. Die Wirtschaftsdaten sehen im Moment absolut schrecklich aus (die britische Wirtschaft schrumpfte im April um rekordverdächtige 20,4 %) und die Aktienkurse spiegeln dies einfach nicht wider. Beunruhigend ist, dass eine kürzlich durchgeführte Umfrage ergab, dass fast 70 % der professionellen Vermögensverwalter einen weiteren Börsencrash in naher Zukunft erwarten.

Wenn es einen Investor gibt, der auf einen weiteren Börsencrash vorbereitet ist, dann ist es Warren Buffett. In letzter Zeit hat der größte Investor aller Zeiten eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um das Portfolio-Risiko zu minimieren (und um von niedrigeren Aktienkursen zu profitieren), falls es zu einem Crash kommen sollte. Werfen wir einen genaueren Blick darauf, was Buffett getan hat, um sich auf einen weiteren Crash vorzubereiten.

Buffett hat Geld gehortet

Das erste, was Buffett getan hat, um sich auf einen weiteren Absturz vorzubereiten, ist Bargeld zu horten. Ende März hatte sein Unternehmen Berkshire Hathaway einen Rekordbestand von 137 Milliarden US-Dollar an Bargeld und liquiden kurzfristigen Anlagen, gegenüber 128 Milliarden US-Dollar Ende September. Dieses Geld gibt Buffett viele Optionen für den Fall eines weiteren Börsensturzes. “Wir wollen wirklich auf alles vorbereitet sein”, sagte er. “Die Position ist nicht so riesig, wenn ich mir die Worst-Case-Möglichkeiten anschaue”, fügte er hinzu.

Um es klar zu sagen: Buffett sieht Bargeld nicht als eine gute langfristige Investition. “Bargeld macht uns nie glücklich”, sagte er schon früher. Im Jahr 2011 bemerkte Buffett, dass Bankeinlagen aufgrund der Inflation “zu den gefährlichsten aller Vermögenswerte” gehören. Er sieht jedoch eindeutig einen Reiz darin, Bargeld im derzeitigen Umfeld, in dem die Unsicherheit erhöht ist, zu halten. Wenn die Aktienkurse wieder fallen, wird das Bargeld ihm die Feuerkraft geben, die sich bietenden Gelegenheiten zu nutzen.

Buffett hat diese Aktien verkauft

Eine weitere Sache, die Buffett getan hat, um sich auf einen weiteren Börsencrash vorzubereiten, ist das Abstoßen seiner Fluglinienaktien. Zuvor hatte er große Anteile an einer Reihe von großen Fluggesellschaften, darunter American Airlines, United und Delta. Er hat diese Aktien verkauft, weil er glaubt, dass sich die Aussichten für die Fluggesellschaften aufgrund von Covid-19 geändert haben und dass nun ein neues Risiko besteht. “Die Welt hat sich für die Fluggesellschaften verändert”, sagte Buffett. “Die Zukunft ist für mich viel weniger klar”, bemerkte er über das Flugliniengeschäft.

Bist du bereit für einen weiteren Börsencrash?

Letztendlich sollten diese beiden Schritte Buffett bis zu einem gewissen Grad vor einem weiteren Absturz schützen.

Wenn die Aktienkurse fallen, ist er bereit, davon zu profitieren. Bargeld ist zwar langfristig gesehen eine schreckliche Investition, aber bei einem Börsencrash ist es ein effektiver Aktivposten, weil er es dir ermöglicht, billige Aktien zu kaufen.

Und indem er die Aktien seiner Fluggesellschaften abstößt, ist Buffett weniger der Unsicherheit ausgesetzt, die mit Covid-19 verbunden ist. Dies sind die Arten von Aktien, die schwer getroffen werden könnten, wenn wir eine zweite Welle des Coronavirus sehen.

Der Schlüssel zum Erfolg für Anleger bei all dem? Es könnte ein guter Zeitpunkt sein, um über Risikomanagement nachzudenken.

