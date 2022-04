Warren Buffett investiert wieder: 2 Gründe, warum das ein gutes Zeichen ist!

Warren Buffett investiert wieder bei Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2). Zunächst war es ein Ausbau der Beteiligung von Occidental Petroleum, später Alleghany und jüngst HP Inc. Wir müssen nicht näher auf die Beteiligungen eingehen, in Summe können wir jedoch sagen: Das ist ein Maß an Aktivität, das uns gefällt.

Es ist ein positives Zeichen, dass Warren Buffett wieder investiert. Sowohl mit Blick auf Berkshire Hathaway, aber auch für den Markt im Allgemeinen. Lass uns beides heute einmal etwas näher beleuchten.

Warren Buffett investiert: Positiv für Berkshire Hathaway

Dass Warren Buffett investiert, ist natürlich hervorragend für Berkshire Hathaway. Investoren erkennen, dass dem Starinvestor nicht die Möglichkeiten ausgegangen sind. Oder dass er das Aktien-Kaufen verlernt hat. Zwar investierte das Orakel von Omaha auch in den vergangenen Jahren im kleineren Stil oder hat eine Menge eigener Aktien zurückgekauft. Der große Wurf ist jedoch nicht dabei gewesen.

Jetzt, in den vergangenen zwei, drei Monaten, haben wir bereits ein hohes Maß an Investitionen gesehen. Warren Buffett nahm einige Milliarden an US-Dollar in die Hand und steckte es in den Ausbau oder die Errichtung mehrerer Positionen. Das kann, bei erfolgreichen Investitionen, das Renditepotenzial von Berkshire Hathaway ein wenig erhöhen. Wobei es die Summe der Investitionen und die Reduktion des Cashanteils ist, das für ein wachsendes Renditepotenzial spricht.

Im Endeffekt sind Investoren von Berkshire Hathaway bereit, eine Premium-Bewertung zu bezahlen, weil es um die Qualität von Warren Buffetts Aktienauswahl geht. Jetzt ist diese Investitionsthese bei der Aktie offenbar wieder intakt. Oder zumindest intakter.

Ein gutes Zeichen für den Markt

Dass Warren Buffett ausgerechnet jetzt investierte, ist auch ein gutes Zeichen für den Markt. Inflation, der Ukraine-Krieg, steigende Zinsen und mehr sind momentane Belastungen. Durch die Investitionen des Orakels von Omaha verändert sich zwar daran nichts. Nicht einmal die Richtung, die die Aktienmärkte kurz- oder mittelfristig einschlagen, dürfte das beeinflussen.

Es zeigt unternehmensorientierten, langfristigen Investoren jedoch, dass auch diese Marktlage nicht anders ist. Warren Buffett greift weiter bei Aktien zu, weil er von deren Unternehmen langfristig profitieren möchte. Von den Gewinnen, den freien Cashflows, den Produkten oder auch den Dienstleistungen.

Auch daran können wir uns erinnern, wenn wir die Menge an Investitionen von Warren Buffett sehen. Trotz der angespannten Marktlage ist für den Starinvestor Business as usual angesagt. Wenn wir seinem unternehmensorientierten, langfristigen Pfad folgen, so können wir ebenfalls weiterhin in Aktien investieren. Oder vielleicht ja gerade jetzt.

