Warren Buffett hat über 181 Milliarden US-Dollar mit diesen 5 Aktien verdient

Wichtige Punkte

Das Orakel von Omaha war noch nie ein Fan von Diversifikation.

Die Zeit ist Warren Buffetts größter Verbündeter.

Erwarte nicht, dass Berkshire Hathaway in nächster Zeit die Kasse bei einer dieser Beteiligungen klingeln lässt.

Berkshire Hathaway (WKN:854075)(WKN:A0YJQ2)-CEO Warren Buffett ist wohl eine Klasse für sich, wenn es um das Investieren geht. Seit er 1965 das Ruder bei Berkshire Hathaway übernommen hat, hat das Orakel von Omaha seine Aktie zu einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 20 % geführt. Wenn man den 20-prozentigen Gewinn der Berkshire-Aktien der Klasse A (BRK.A) für das laufende Jahr berücksichtigt, haben die Aktionäre gesehen, wie Buffett in 56 Jahren eine Gesamtrendite von fast 3.400.000 % erzielt hat.

Obwohl Berkshire Hathaway ein relativ großes Portfolio hat, das mit vier Dutzend verschiedenen Wertpapieren gefüllt ist, war Buffett noch nie ein großer Fan von Diversifizierung. Das Ergebnis ist, dass nur eine kleine Anzahl von Positionen den Großteil von Berkshire Hathaways 206,4 Milliarden US-Dollar an nicht realisierten Gewinnen ausmachen, Stand vom vergangenen Wochenende.

Basierend auf der Kostenbasis von Berkshires wichtigsten Positionen (dargelegt im jährlichen Aktionärsbrief für 2020), haben die folgenden fünf Aktien Buffett 181,1 Milliarden US-Dollar an kombinierten unrealisierten Gewinnen eingebracht (etwa 88 % aller aktuellen unrealisierten Gewinne), ohne Berücksichtigung der gezahlten Dividenden.

Apple: 101.764.676.001

US-Dollar an nicht realisierten Gewinnen

Die mit Abstand beste Investition in Buffetts langjähriger Karriere ist Apple (WKN:865985). Selbst nach der moderaten Reduzierung der Beteiligung seines Unternehmens an dem Tech-König besitzt Berkshire Hathaway immer noch 907.559.761 Aktien mit einer Kostenbasis von 34,26 US-Dollar pro Aktie. Da Apple letzte Woche bei 146,39 US-Dollar pro Aktie schloss, sitzen das Orakel von Omaha und sein Team auf einem nicht realisierten Gewinn von fast 102 Milliarden US-Dollar.

Investoren sollten sicher nicht erwarten, dass dieser Anteil in nächster Zeit weiter reduziert wird. Das liegt daran, dass Buffett Apple als Berkshire Hathaways „drittes Geschäft“ ansieht. Es ist eine weltweit anerkannte Marke mit einer außerordentlich loyalen Anhängerschaft, wie die riesigen Schlangen vor den Läden zeigen, wenn ein neues Produkt in die Regale kommt. Und, wie du wahrscheinlich weißt, ist das iPhone das dominante Smartphone nach Marktanteil in den USA.

Zusätzlich zu der Tatsache, dass Apple ein Gigant der Produktinnovationen ist, leitet CEO Tim Cook den stetigen Übergang zu Dienstleistungen. Durch die Betonung verschiedener abonnementbasierter Plattformen kann Apple einige der Klumpenrisiken reduzieren, die mit technischen Zyklen verbunden sind, und wahrscheinlich seine operativen Margen erhöhen.

Ein letzter Grund, warum Buffett sich nicht von Apple trennt, ist das großzügige Rückzahlungsprogramm an die Aktionäre. Obwohl sich einige von euch vielleicht am Kopf kratzen, da Apples Dividendenrendite „nur“ 0,6 % beträgt, ist die jährliche Basisausschüttung von 0,88 US-Dollar näher an 2,6 % der Kostenbasis von Berkshire Hathaway. Nimm noch Apples aggressives Aktienrückkaufsprogramm hinzu und du hast ein sehr aktionärsfreundliches Unternehmen.

Bank of America: 24.530.235.143 US-Dollar an nicht realisierten Gewinnen

Es gibt keine Branche auf dem Planeten, die Buffett mehr liebt als Bankaktien – und es gibt keine Bankaktie, die Buffett mehr favorisiert als Bank of America (WKN:858388). Berkshire Hathaway besitzt über 1,03 Milliarden Aktien der BofA mit einer Kostenbasis von 14,17 US-Dollar pro Aktie. Das ergibt einen unrealisierten Gewinn von knapp über 24,5 Milliarden US-Dollar, basierend auf dem Schlusskurs der BofA-Aktie am vergangenen Freitag, den 16. Juli.

Buffett war schon immer ein großer Fan davon, das wirtschaftliche Zahlenspiel zu spielen, was er mit von Bank of America auch tut. Da die US-Wirtschaft überproportional viel Zeit damit verbringt, zu expandieren, im Vergleich zu schrumpfen, sollten Bankaktien wie BofA von einer stärkeren Kreditvergabe und höheren Nettozinserträgen profitieren. Das Orakel von Omaha ist sich bewusst, dass Rezessionen ein natürlicher Teil des Wirtschaftszyklus sind, aber er versteht auch, dass die langfristige Perspektive Optimisten stark begünstigt.

Spezieller für das Geschäft ist, dass die BofA von eventuellen Zinserhöhungen durch die Federal Reserve profitieren wird. Bank of America ist die zinssensibelste aller großen Banken, wobei das Unternehmen im Juni-Quartal feststellte, dass eine Parallelverschiebung der Zinskurve um 100 Basispunkte in den nächsten 12 Monaten zusätzliche 8 Milliarden US-Dollar an Nettozinserträgen einbringen würde.

Da BofA die Digitalisierung nutzt und sein Dividendenprogramm aufstockt, ist es viel wahrscheinlicher, dass Buffett seinen Anteil an dem Unternehmen erhöht, als eine einzige Aktie zu verkaufen.

American Express: 24.488.160.264 US-Dollar an nicht realisierten Gewinnen

Während die Gewinne bei Apple und BofA innerhalb der letzten paar Jahre entstanden sind, wurden die fast 24,5 Milliarden US-Dollar an nicht realisierten Gewinnen beim Kreditdienstleistungsriesen American Express (WKN:850226) über die letzten 28 Jahre aufgebaut. Mit einer Kostenbasis von rund 8,49 US-Dollar pro Aktie hat sich Buffetts Geduld bei AmEx in hohem Maße ausgezahlt.

Ähnlich wie Bank of America ist American Express ein zyklisches Unternehmen, das von dem oben erwähnten Zahlenspiel profitiert. Wenn die US-Wirtschaft und die Weltwirtschaft expandieren, werden Verbraucher und Unternehmen wahrscheinlich mehr ausgeben, was wiederum zu einer Erhöhung der Einnahmen und Gewinne im Zahlungsverkehr führt. Behalte jedoch im Hinterkopf, dass AmEx ein Doppelgänger ist. Zusätzlich zur Verarbeitung von Zahlungen ist es auch ein Anbieter von Kreditdienstleistungen. Das bedeutet, dass es in langwierigen Phasen der Expansion wachsende Mengen an Gebühreneinnahmen und Zinserträgen generieren kann.

Eine weitere Facette des Erfolgs von AmEx ist die Fähigkeit , eine wohlhabende Kundschaft zu gewinnen. Die wohlhabende Klientel ist weit weniger geneigt, ihre Ausgaben zu ändern, wenn kleinere wirtschaftliche Verwerfungen auftauchen. Das Ergebnis ist, dass AmEx nicht so wahrscheinlich von Kreditausfällen betroffen ist, wie einige seiner Konkurrenten.

Da Berkshire Hathaway seit 1993 Anteilseigner von American Express ist, denke ich nicht, dass Buffett oder sein Team in nächster Zeit Aktien verkaufen werden.

Coca-Cola: 21.262.000.000 US-Dollar an nicht realisierten Gewinnen

Apropos beständige Positionen, keine Aktie ist schon länger ein fester Bestandteil in Buffetts Portfolio als der Getränkeriese Coca-Cola (WKN:850663). Mit einer Kostenbasis von weniger als 3,25 US-Dollar pro Aktie haben Buffett und sein Team seit 1988 fast 21,3 Mrd. US-Dollar an unrealisierten Gewinnen durch den Besitz von Coca-Cola angehäuft.

Wie bei Apple handelt es sich um ein Unternehmen mit einem wahnsinnig starken Branding und Markenbekanntheit. Die Produkte von Coca-Cola werden in allen Ländern bis auf zwei (Kuba und Nordkorea) verkauft und das Unternehmen hat mehr als 20 Marken im Produktportfolio, die einen jährlichen Umsatz von mindestens 1 Milliarde US-Dollar generieren. Coca-Cola genießt das Beste aus beiden Welten, mit einem Anteil von 20 % an den Kaltgetränken in den entwickelten Märkten (d. h. ein sehr gut vorhersehbarer Cashflow) und einem Anteil von 10 % an den Kaltgetränken in den Schwellenländern, was auf lange Sicht eine höhere Wachstumschance darstellt.

Neben der geografischen Vielfalt ist das Marketing ein wichtiger Grund für den Erfolg von Coca-Cola. Das Unternehmen hat sich nicht gescheut, auf soziale Medien und bekannte Botschafter zurückzugreifen, um seine Marke zu repräsentieren, und es hat eine klare Verbindung zu den Feiertagen, die Jahrzehnte zurückreicht.

In Anbetracht der Tatsache, dass Berkshire Hathaway eine jährliche Dividendenrendite von fast 52 % auf Basis der ursprünglichen Kostenbasis für Coca-Cola erzielt, gibt es absolut keinen Anreiz, diese Position zu verkaufen.

Moody’s: 9.076.258.024 US-Dollar an nicht realisierten Gewinnen

Während Apple im Alleingang die Krone für die höchste nicht realisierte Rendite in nominalen US-Dollar für das Orakel von Omaha einnimmt, könnte die Ratingagentur Moody’s (WKN:915246) durchaus Warren Buffetts beste Investition auf prozentualer Basis aller Zeiten sein. Berkshires Kostenbasis liegt bei 10,05 US-Dollar pro Aktie nach der Abspaltung von Moody’s von Dun & Bradstreet im Jahr 2000. Moody’s schloss in der vergangenen Woche bei fast 378 US-Dollar pro Aktie – gut genug für eine Rendite von 3.661 % und fast 9,1 Milliarden US-Dollar unrealisierten Gewinnen.

Eine Sache, die Moody’s beschäftigt, sind die historisch niedrigen Kreditzinsen. Da die US-Notenbank so lange wie möglich an den Zinsen festhält, scheuen sich die Unternehmen nicht, Schulden zu machen, um neue Mitarbeiter einzustellen, zu akquirieren, Geld in Innovationen zu stecken oder sogar Aktien zurückzukaufen, wie im Fall von Apple. Da so viele Unternehmensschulden ausgegeben wurden, hat Moody’s die Schuldenlandschaft aktiv bewertet.

Ebenso spannend ist die allgemein erhöhte Volatilität der Märkte und die wirtschaftliche Unsicherheit seit Anfang des Jahres 2020. Obwohl Moody’s am besten für seine Kreditratings bekannt ist, ist das am schnellsten wachsende Segment tendenziell die Analyse. Solange ein hohes Maß an Unsicherheit besteht, hat Moody’s Analytics ein zweistelliges jährliches Wachstumspotenzial.

Wie bei Coke hat Buffetts Geduld auch bei Moody’s zu einer wahnsinnig hohen Rendite geführt. Trotz einer nominalen Rendite von 0,7 % erzielt Berkshire Hathaway eine jährliche Rendite von fast 25 %, basierend auf seiner anfänglichen Kostenbasis.

Warren Buffett hat über 181 Milliarden US-Dollar mit diesen 5 Aktien verdient

