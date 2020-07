Warren Buffett hat in Infrastruktur investiert: Diese Aktie könnte ihm jetzt ebenfalls gefallen!

Weitere Suchergebnisse zu "Enbridge":

Warren Buffett hat es in den letzten Tagen also endlich getan: Mit der Übernahme von Vermögenswerten von Dominion Energy hat das Orakel von Omaha einen ersten Zukauf für Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) getätigt. Unter Berücksichtigung der Schulden beläuft sich das Transaktionsvolumen auf 10 Mrd. US-Dollar. Damit ist ein erster Schritt getätigt.

Der Bereich Berkshire Hathaway Energy ist mit diesem Zukauf nun ein weiteres Mal gestärkt worden. Dadurch kontrolliert Buffett jetzt mit seiner Beteiligungsgesellschaft weitere Teile des Erdgastransports. Der Marktanteil im US-Markt beläuft sich demnach auf inzwischen 18 %.

Es stellt sich die Frage, ob das Orakel von Omaha möglicherweise weitere Milliarden in das vergleichsweise defensive und stabile Geschäft der Infrastruktur fossiler Brennstoffe investieren könnte. Enbridge (WKN: 885427) könnte ein Name sein, der in diesem Kontext interessant ist.

Was macht Enbride?

Enbridge ist ein kanadisches Unternehmen, das über einen ähnlichen Ansatz verfügt. Das Unternehmen besitzt seinen Sitz zwar in Kanada. Allerdings versucht das Management, das führende Energieversorgungsunternehmen in ganz Nordamerika zu werden. Im Vordergrund steht dabei auch die Infrastruktur.

Die Kanadier verfügen inzwischen über ein Pipelinenetz, das weite Teile des Kontinents abdeckt. So existiert beispielsweise ein Netz, das 17.000 Meilen für den Flüssigkeits- und Öltransport vorhält. Zudem kommen weitere rund 24.000 Meilen dazu, die für Erdgas verwendet werden. Ein Quasi-Nebenerwerb sind außerdem die Infrastruktur für Strom, unter anderem für Solarparks und dergleichen.

Enbride ist entsprechend für die Lieferung großer Mengen Öl, Erdgas und teilweise auch von Strom innerhalb der USA beziehungsweise von Kanada in die USA verantwortlich. Ein vergleichsweise stabiles Geschäftsmodell. Selbst wenn die Ölpreise jetzt etwas nachgeben und die Mengen ein wenig reduziert werden. Ein großer Teil des Erfolgsmodells sind jedoch auch sogenannte Take-or-Pay-Verträge, die selbst bei Ausfällen einen Teil der Einnahmen garantieren.

Bewertung und Dividende im Blick

Die Aktie von Enbride scheint dabei vergleichsweise moderat bewertet: Derzeit beläuft sich der Aktienkurs auf 29,60 US-Dollar. Bei einem 2019er-Gewinn je Aktie in Höhe von 2,64 US-Dollar beläuft sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf lediglich rund 11. Außerdem ist die Dividende sehr attraktiv: Bei einer zuletzt ausgezahlten Dividende in Höhe von umgerechnet 0,575 US-Dollar beliefe sich jetzt die jährliche Ausschüttungsrendite auf 7,77 %. Ein ziemlich starker Wert, der außerdem vom operativen Erfolg gedeckt ist.

Viel wichtiger könnte jedoch die Entwicklung des freien Cashflows und der zukünftigen Prognosen sein. Enbridge rechnet hier im laufenden Geschäftsjahr mit einem Cashflow in einer Spanne zwischen 4,50 und 4,80 Kanadischen Dollar, die umgerechnet einer Spanne zwischen 3,31 und 3,53 US-Dollar entsprechen würden. Eine Prognose, die nach einem soliden ersten Quartal konstant gehalten worden ist. Sowie zeigt: Mit einem Ausschüttungsverhältnis von prognostizierten 69 oder 65 % erscheint die Dividende weiterhin sicher.

Eine Aktie für Warren Buffett?

Die Aktie von Enbridge könnte daher eine spannende Wahl für das Orakel von Omaha und Berkshire Hathaway sein. Zumindest, wenn auch weiterhin auf Infrastruktur gesetzt werden soll. Die Bewertung ist preiswert. Die operative Lage solide. Die Dividende hoch und attraktiv. Das könnte ebenfalls solide Renditen sichern. Selbst wenn das Orakel hier nicht zuschlägt, könnte sich ein näherer Blick durchaus lohnen.

Kleiner Hinweis noch zum Schluss: Die Aktie ist nach unternehmenseigenen Angaben kein MLP (Midstream Limited Partnership). Das mag womöglich für deine steuerliche Einordnung wichtig sein.

The post Warren Buffett hat in Infrastruktur investiert: Diese Aktie könnte ihm jetzt ebenfalls gefallen! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Während eines Marktcrashs Aktien günstig kaufen

Viele Anleger sind nervös, wenn Kurse nachgeben oder sogar abstürzen. Für langfristig eingestellte Anleger kann solch ein Szenario jedoch eine großartige Einstiegs-Chance darstellen. Und sie legen damit den Grundstein für ein mögliches Vermögen mit Aktien.

Jetzt: unsere Top Liste der Aktien, die sich aktuell zum Kauf anbieten – Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen, gesunden Bilanzen und der Chance auf Kursverdopplung.

Klick einfach hier, um mehr zu erfahren.



Vincent besitzt Aktien von Berkshire Hathaway. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Enbridge und empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2021 $200 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Short January 2021 $200 Put auf Berkshire Hathaway (B-Aktien).

Motley Fool Deutschland 2020