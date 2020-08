Warren Buffett hält jetzt 100 Mrd. US-Dollar in Apple-Aktien

Weitere Suchergebnisse zu "Berkshire Hathaway B":

Hat Warren Buffett beim Investieren für seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) zuletzt alles richtig gemacht? Das ist etwas, das in diesen Tagen streitbarer denn je erscheint. Viele Analysten und Kritiker werfen dem Orakel von Omaha ein zögerliches, spätes Handeln vor. Das schadete zuletzt massiv seinem Ruf, obwohl ein Teil der Kritik zu kurz gedacht gewesen sein könnte.

Immerhin, jetzt investiert Warren Buffett. Und es zeigt sich, dass das Orakel von Omaha bei einer altgedienten Beteiligung fündig geworden ist. Ob das für die Kritiker ausreichend oder zeitgemäß ist? Auch das könnte ein Kritikpunkt sein. Der Warren Buffett auf der Suche nach wenig trendigen Investitionen glücklicherweise nicht interessieren dürfte.

Still und heimlich ist jetzt allerdings etwas Bemerkenswertes eingetreten: Warren Buffett hält über 100 Mrd. US-Dollar in Apple-Aktien (WKN: 865985). Wie das gekommen ist? Was das über seinen Ansatz aussagt? Oder auch über die Kritiker? All das soll uns im Folgenden etwas näher beschäftigen.

Ja, Warren Buffett hält jetzt 100 Mrd. US-Dollar in Apple!

Genauer gesagt ist das keine Berechnung, die ich angestellt habe. Nein, sondern vornehmlich US-Medien wie Barrons, die jetzt auf dieses, hm, nennen wir es einfach mal Kuriosum aufmerksam gemacht haben. Durch die starke Performance des Kultkonzerns aus Cupertino hält Warren Buffett jetzt mehr als 100 Mrd. US-Dollar in Apple. Das ist zum Großteil darauf zurückzuführen, dass die Anteilsscheine um ca. 38,5 % in diesem Jahr im Wert gestiegen sind. Und das bloß gemessen in Euro.

Damit ist Berkshire Hathaway jetzt noch weiter abhängig vom Erfolg des Kultkonzerns aus Cupertino. Immerhin: Die aktuelle Marktkapitalisierung der Beteiligungsgesellschaft beläuft sich derzeit auf 484 Mrd. US-Dollar. Somit sind 20 % des Börsenwertes von Berkshire Hathaway jetzt auf Apple zurückzuführen. Ein weiteres Fünftel spiegelt außerdem den signifikanten Cashberg wider, den Warren Buffett noch immer hält. Zwei definitiv bemerkenswerte Erkenntnisse, die wir als Investoren jetzt gewinnen können.

Zugleich weisen Apple und Berkshire Hathaway jedoch bedeutend unterschiedliche Performances auf: Während der Kultkonzern aus Cupertino signifikant an Wert zulegen konnte, liegt die Beteiligungsgesellschaft in diesem Jahr noch ca. 16,3 % im Minus. Irrt hier etwa der Markt bei der Bewertung? Oder bei der Sicht auf Warren Buffett?

Vielleicht eine falsche Perspektive …

Ja, das könnte durchaus möglich sein. Wie gesagt: Warren Buffett ist in den letzten Wochen und Monaten teilweise heftig kritisiert worden für sein Zögern. Beziehungsweise dafür, dass er der Sicherheit den Vorrang gegeben hat gegenüber dem Ergreifen von Chancen. Das könnte unter anderem auch dazu geführt haben, dass die Investoren nicht mehr bereit sind, ein gewisses Premium für die Anteilsscheine von Berkshire Hathaway zu zahlen.

Gerade die Beteiligung an Apple zeigt jedoch in diesen Tagen einmal mehr, dass das Orakel von Omaha langfristig noch immer den richtigen Riecher besitzt. Und nicht nur das: Nein, sondern auch, dass Buffett bei solch starken Aktien bereit ist, auch mal viel zu investieren. Wie gesagt: Apple ist jetzt 100 Mrd. US-Dollar wert. Das hängt zum einen damit zusammen, dass Buffett von Vornherein viel investiert hat. Allerdings auch damit, dass der Kultkonzern aus Cupertino in den letzten Jahren massiv im Wert gestiegen ist.

Auch diesen Erfolg gilt es weiterhin zu würdigen. Vor allem gerade jetzt, wo Buffett eine weitere Aktienposition in seinem Portfolio konsequent aufbaut. Das könnte aus einem langfristigen Blickwinkel heraus ein weiteres Mal großartige marktschlagende Renditen nach sich ziehen.

Ich schreib Warren Buffett nicht ab!

Im Endeffekt liegt es natürlich an dir, wie du vorgehen möchtest. Ich halte es jedoch für einen Fehler, Warren Buffett und Berkshire Hathaway frühzeitig abzuschreiben. Seine großartige und große Beteiligung an Apple ist für mich ein Indikator für diese These.

