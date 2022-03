Warren Buffett erzielt mit diesen Aktien eine jährliche Rendite zwischen 20 und 54 %

In 3 Sätzen

Buffett hat einen Anstieg der Aktien von Berkshire Hathaway um mehr als 3.900.000 % zu verantworten, seit er CEO wurde.

Der Schlüssel zu Buffetts Erfolg liegt darin, dass er seine Anlagethesen über lange Zeiträume hinweg umsetzen kann.

Die Rendite von Berkshire Hathaway beträgt bei diesen drei Aktien 20 % oder mehr im Verhältnis zur Kostenbasis.

Nur wenige Anleger haben ein so gutes Händchen wie Berkshire Hathaways (WKN: A0YJQ2) CEO Warren Buffett. Seit er 1965 CEO wurde, hat das Orakel von Omaha mehr als 710 Mrd. US-Dollar an Aktionärswert geschaffen. Die Aktien der Klasse A des Unternehmens (BRK.A) haben einen Gewinn von mehr als 3.900.000 % eingefahren.

Einer der vielen Gründe, warum Buffett so erfolgreich ist, ist seine Bereitschaft, seine Investitionsthesen über lange Zeiträume hinweg zu verfolgen. Dank seiner Geduld konnten Buffetts Beteiligungen über viele Jahrzehnte hinweg zusammen mit der US-amerikanischen und der Weltwirtschaft an Wert gewinnen.

Darüber hinaus hat diese Geduld dazu geführt, dass die Dividendenaktien, an denen Berkshire Hathaway beteiligt ist, ihre Ausschüttungen erheblich steigern konnten. Wenn Dividendenaktien jahrzehntelang gehalten werden, können ihre Renditen im Verhältnis zur Kostenbasis enorm steigen. Genau das ist bei drei von Warren Buffetts Aktien geschehen.

Dank der langfristigen Denkweise des Orakels von Omaha erzielen die folgenden Aktien für Berkshire Hathaway nun jährliche Renditen zwischen 20 und 54 %.

American Express: 20,3 % Jahresrendite, bezogen auf Kostenbasis

American Express (WKN: 850226) ist eine der am längsten währenden Beteiligungen von Berkshire Hathaway. Mit einer Kostenbasis von 8,49 US-Dollar pro Aktie ist es seit 1993 ein fester Bestandteil von Buffetts Portfolio.

Allerdings hat AmEx seine vierteljährliche Ausschüttung in den letzten drei Jahrzehnten erheblich gesteigert. Auch wenn die aktuelle Rendite etwas unter 1 % liegt, ergibt sich aus der jährlichen Basisausschüttung von 1,72 US-Dollar eine jährliche Rendite von 20,3 % für Berkshire Hathaway.

Es gibt zwei Gründe, warum American Express für Buffett eine so erfolgreiche langfristige Beteiligung war. Erstens ist es ein zyklisches Unternehmen, das in hohem Maße davon profitiert, wenn die US- und die Weltwirtschaft auf Hochtouren laufen.

Buffett ist sich zwar bewusst, dass Rezessionen unvermeidlich sind, aber er weiß auch, dass Phasen der wirtschaftlichen Expansion wesentlich länger dauern als Baisse-Phasen. Dies ermöglicht es AmEx, von einem Anstieg der Verbraucher- und Unternehmensausgaben zu profitieren.

Darauf aufbauend fungiert AmEx sowohl als Zahlungsabwickler als auch als Kreditgeber. Durch die Kreditvergabe ist das Unternehmen in der Lage, in diesen langwierigen Phasen der wirtschaftlichen Expansion Gebühren- und Zinseinnahmen zu erzielen. Im Grunde kann das Unternehmen doppelt profitieren, wenn die US- und die Weltwirtschaft wachsen.

Der zweite Faktor, der American Express zugutekommt, ist seine Fähigkeit, wohlhabende Karteninhaber zu umwerben. Wohlhabende Menschen geben selbst in einer Rezession noch Geld aus. Kreditausfälle sind im Großen und Ganzen eher unwahrscheinlich.

Moody’s: 27,9 % Jahresrendite, bezogen auf Kostenbasis

Interessanterweise ist AmEx nicht die renditestärkste Finanzaktie im Portfolio von Warren Buffett. Diese Ehre gebührt der Kreditrating-Agentur Moody’s (WKN: 915246), die seit ihrer Ausgliederung aus Dun & Bradstreet im Jahr 2000 kontinuierlich gehalten wird.

Laut dem kürzlich eingereichten jährlichen Aktionärsbrief von Berkshire Hathaway beträgt Buffetts Kostenbasis für Moody’s etwa 10,05 US-Dollar pro Aktie. Obwohl die aktuelle Rendite von Moody’s bei mageren 0,86 % liegt, entspricht die jährliche Basisausschüttung von 2,80 US-Dollar einer Rendite von fast 28 % im Vergleich zu Buffetts Kostenbasis.

Es gibt zwei Treiber, die Moody’s nach vorne bringen. Zunächst einmal hat die Abteilung für die Bewertung von Schuldtiteln des Unternehmens von den historisch niedrigen Kreditzinsen des letzten Jahrzehnts profitiert. Als die Kreditzinsen immer weiter sanken, wurde Moody’s mit der Überprüfung und Bewertung einer wachsenden Zahl von Unternehmensanleihen beauftragt. Selbst jetzt, da die US-Notenbank in der nächsten Woche mit der Anhebung der Zinssätze beginnen wird, bleiben die Zinssätze niedrig genug, um die Rating-Abteilung von Moody’s zu beschäftigen.

Die vielleicht größte Wachstumschance für die Zukunft liegt jedoch in Moody’s Analysesegment. Dieser Bereich unterstützt Unternehmen bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und bei der Bewertung einer Vielzahl von Wirtschafts- und Kreditrisiken.

In den letzten Jahren waren wir Zeugen eines Handelskrieges zwischen den USA und China, einer globalen Pandemie, wie wir sie in den letzten hundert Jahren noch nicht erlebt haben, und nun des Krieges zwischen Russland und der Ukraine. Dies sind nur einige von vielen Beispielen, bei denen Moody’s Analytics Unternehmen bei der Bewältigung unsicherer wirtschaftlicher Situationen unterstützen wird.

In Anbetracht der Tatsache, dass Moody’s seine vierteljährliche Ausschüttung seit 2010 um 600 % erhöht hat, besteht eine gute Chance, dass Buffetts jährliche Kostenrendite von 28 % in den kommenden Jahren noch deutlich höher ausfallen wird.

Coca-Cola: 54,2 % Jahresrendite, bezogen auf Kostenbasis

Die renditestärkste Aktie im Portfolio von Warren Buffett ist der Getränkeriese Coca-Cola (WKN: 850663). Coca-Cola ist auch die am längsten gehaltene Aktie von Berkshire Hathaway, die seit 1988 ununterbrochen im Bestand ist.

Der jüngste Aktionärsbrief von Berkshire weist für die 400.000.000 Cola-Aktien des Unternehmens eine Kostenbasis von 1,299 Mrd. US-Dollar aus. Dies entspricht einer Kostenbasis von 3,2475 US-Dollar pro Aktie. Da Coca-Cola vor Kurzem seine jährliche Basisdividende zum 60. Mal in Folge erhöht hat, entsprechen die jährlich gezahlten 1,76 US-Dollar einer satten Rendite von 54 % der Kosten. Allein durch die Dividende von Coca-Cola verdoppelt Buffett alle zwei Jahre sein Vermögen.

Unter den fast vier Dutzend Wertpapieren im Portfolio von Berkshire Hathaway dürfte Coca-Cola das am besten vorhersehbare Umsatzwachstum und den besten Cashflow generieren. Das liegt daran, dass das Unternehmen mit Ausnahme von zwei Ländern (Nordkorea und Kuba) in allen Ländern der Welt vertreten ist. Außerdem kontrolliert es etwa 20 % des Marktanteils für Kaltgetränke in den Industrieländern und 10 % des Marktanteils für Kaltgetränke in den Schwellenländern. Dies hilft Coke, einen vorhersehbaren Cashflow aus den entwickelten Märkten zu erzielen. Gleichzeitig profitiert man von den schnelleren organischen Wachstumsmöglichkeiten in den Schwellenländern.

Das Marketing von Coca-Cola ist ein weiterer Grund dafür, dass das Unternehmen über einen sehr langen Zeitraum hinweg so gut abgeschnitten hat. Coca-Cola ist eine der bekanntesten Marken der Welt. Das Unternehmen nutzt alles, um mit Verbrauchern in Kontakt zu treten.

In Anbetracht der Stabilität des Betriebsmodells von Coca-Cola und der unglaublichen Rendite, die Berkshire Hathaway jährlich mit seiner Beteiligung erzielt, dürfte Buffett dieser Position noch lange treu bleiben.

Der Artikel Warren Buffett erzielt mit diesen Aktien eine jährliche Rendite zwischen 20 und 54 % ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Sean Williams besitzt keine der angegebenen Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Berkshire Hathaway (B shares) and Moodys. Dieser Artikel erschien am 10.3.2022 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2022