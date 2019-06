Warren Buffett: Die besten Investmentstrategien, Aktien und Tipps

Weitere Suchergebnisse zu "American Express":

Jeder, der sich für die Börse, das Investieren oder Geldangelegenheiten interessiert, hat höchstwahrscheinlich schon einmal über die Aktienauswahl, die Ratschläge oder die legendären Geschichten von Warren Buffett gehört.

Er gilt als der größte lebende Investor aller Zeiten und im Gegensatz zu vielen Milliardären ist er bereit, uns beizubringen, wie man sich finanziell verhalten sollte.

Doch bei so vielen Informationen ist es schwer, sich auf das Wesentliche von Buffett zu beschränken.

In diesem Artikel haben wir uns das folgende Ziel gesetzt: Ob du eine Liste von Buffetts Lieblingsaktien, die Zusammenfassung seiner Anlagetechniken oder eine Lektüre für Fortgeschrittene suchst, wirst du sie hier finden.

Fangen wir mit dem Milliarden-US-Dollar-Thema an:

Wie investiert man wie Warren Buffett?

Buffett kaufte seine erste Aktie im Alter von 11 Jahren mit den Informationen, die jedem anderen Investor zur Verfügung standen. Jetzt, im Alter von über 80 Jahren, ist er immer noch dabei.

Jetzt kauft er für sein eigenes Unternehmen, Berkshire Hathaway (WKN:A0YJQ2), Unternehmen und kann ab und zu einen exotischen Deal abschließen. Doch Buffett und sein Team verwalten über 200 Milliarden US-Dollar (und diese Zahl steigt) in Aktien von Aktiengesellschaften.

Wie macht er das? Indem er eine erhebliche Menge Zeit mit dem Lesen von genau dem verbringt, was du und ich auch lesen könnten: 10-K-Formulare, SEC-Anmeldungen und wahrscheinliche Quartalsberichte.

Einer der Hauptunterschiede zwischen ihm und den meisten anderen von uns, die sich jeden Morgen über die Eröffnung der Börse freuen, ist sein erstaunlicher Fokus. Es sieht so aus, als würde er sowohl einen Sprint als auch einen Marathon laufen. Man lernt eine Menge aus dem Jahresbericht eines Unternehmens. Doch was wäre, wenn man es bei einem Unternehmen 20, 30, 40, 50+ Jahre in Folge macht? Und für alle seine Konkurrenten? Und bei Unternehmen in ganz unterschiedlichen Branchen, auch bei denen, in die man eigentlich nie investieren würde?

Nur wenige von uns beginnen früh genug mit dem Investieren und haben den gleichen Fokus, um der nächste Warren Buffett zu werden, doch jeder von uns hat die Chance, ein besserer Investor zu werden, indem er diese sieben Prinzipien beachtet:

Investiere in das, was du kennst.

Erlerne die Grundlagen des Value-Investing.

Erkenne preiswerte Aktien.

Finde Unternehmen, die sich im Laufe der Zeit bewährt haben.

Investiere in gutes Management.

Sei in schwierigen Zeiten aggressiv.

Behalte eine langfristige Denkweise.

Warren Buffetts neueste Aktien

Wenn man der berühmteste Aktienpicker der Welt ist, will jeder seinen neuesten heißen Aktientipp. Auch wenn Buffett seine Weisheit teilt, verrät er nichts über seine nächsten Schritte. Es gibt viele Gründe dafür, einschließlich der Tatsache, dass, wenn er es uns verraten würde, eine ganze Reihe von Leuten in das Unternehmen investieren und er einen schlechteren Aktienkurs erhalten würde.

Doch zum Glück für uns verlangt die Securities and Exchange Commission von den Investmentmanagern der Größe von Berkshire Hathaway, dass sie ihre Aktienbewegungen in einem vierteljährlichen 13F-Infobogen offenlegen.

Im Rahmen von Buffetts Nachfolgeplanung übergibt er immer mehr des Portfolios an Todd Combs und Ted Weschler, doch er kontrolliert immer noch den Großteil davon und verantwortet die größten Aktionen.

Die Top 10 Aktien von Buffett

Während Berkshire Hathaways vierteljährliche Käufe und Verkäufe seine neuesten Schachzüge zeigen, ist es auch gut, einen Schritt zurückzutreten und zu erfahren, was die größten Positionen sind:

Apple (WKN:865985) Bank of America (WKN:858388) Wells Fargo (WKN:857949) Coca Cola (WKN:850663) American Express (WKN:850226) Kraft Heinz (WKN:A14TU4) U.S. Bancorp (WKN:917523) JPMorgan Chase (WKN:850628) Moodys (WKN:915246) Bank of New York Mellon (WKN:A0MVKA)

Einige Dinge, die auffallen:

Das sind riesige Unternehmen! Buffetts Erfolg und Reichtum bedeuten, dass er nicht viel erreichen kann, wenn er Aktien von Small-Cap- oder sogar Mid-Cap-Unternehmen kauft. Sieben der zehn Unternehmen sind Banken oder Finanzinstitute. Die restlichen drei (Apple, Coca-Cola und Kraft Heinz) sind große Verbrauchermarken.

Die 100 besten Zitaten von Warren Buffett

Neben seiner Leistung ist ein Grund, warum er so berühmt ist, dass er die Prägnanz dem Fachjargon vorzieht.

Wenn man nach einem der großen Risiken bei Derivaten gefragt wird, würde ein Sprecher in den Finanznachrichten wahrscheinlich über das Risiko und komplexe Instrumente wie forderungsbesicherte Schuldverschreibung sprechen. Buffett hat jedoch keine Angst vor Kreativität: “Derivate sind wie Sex. Es geht nicht darum, mit wem wir schlafen, sondern mit wem sie schlafen, das ist das Problem.”

Ob du es glaubst oder nicht, dieses Zitat hat es nicht in die Top 100 geschafft.

Warren Buffetts Dividendenstrategien

Wenn du einen Blick auf die Top 10 der Buffett-Aktien wirfst, wirst du vielleicht feststellen, dass jede einzelne eine Dividende zahlt.

Auf der anderen Seite fällt dir vielleicht auch auf, dass das Unternehmen von Buffett, Berkshire Hathaway, keine Dividende zahlt.

Offensichtlich gibt es eine gewisse Nuance in Buffetts Denkweise über die Dividenden…

Buffetts Gedanken zu jeder Anlageklasse: Aktien, Anleihen, Gold…. und sogar Bitcoin

Wenn du darüber nachdenkst, wo du dein Geld investieren solltest, kann der Prozentsatz, den du jeder Anlageklasse zuordnest, genauso wichtig (oder wichtiger) sein als das, was du mit jeder Anlageklasse machst.

Zum Beispiel, wenn du den Markt jedes Jahr mit deinen Aktien schlägst, doch die Aktien nur 1 % deines Portfolios ausmachen, macht es dann einen großen Unterschied für deine finanzielle Sicherheit oder deine Altersvorsorge?

Die jährliche Aktionärsversammlung von Berkshire Hathaway

Jedes Jahr nehmen etwa 40.000 Personen an der jährlichen Aktionärsversammlung von Berkshire Hathaway teil, auch bekannt als Woodstock for Capitalists.

Es ist ziemlich erstaunlich, dass eine Aktionärsversammlung so viele Personen wie ein großes Sportereignis anspricht. Und das in Omaha, Nebraska. Diese Zahl umfasst nicht mal die Leute, die sich den Livestream von Yahoo! Finance ansehen.

Im Mittelpunkt der Versammlung stehen Warren Buffett und sein Partner Charlie Munger für einige Stunden auf der Bühne und beantworten alle Fragen einer ausgewählten Gruppe geschätzter Journalisten sowie alle Teilnehmer, die rechtzeitig ankommen, um sich an den Mikrofonen anzustellen.

Die F&A-Runde endet mit einem humorvollen “Unternehmensfilm”, der von dem in der Regel unspektakulären eigentlichen Geschäftsmeeting gefolgt wird. In diesem Jahr erhielten wir in der Fragerunde von den wichtigen Berkshire-Mitarbeitern Greg Abel und Ajit Jain Antworten zu einigen Fragen. Kein Glück für die, die heiße Aktientipps von Ted und Todd hören wollten – Buffett sagte, dass sie nichts sagen, weil er nicht möchte, dass sie irgendeine besondere Investmentgeheimnisse verraten.

Da Event dauert ein ganzes Wochenende voller Festlichkeiten, einschließlich Shopping bei den Händlern, die im CHI Health Center ausstellen, ein Picknick im Nebraska Furniture Mart, ein 5-Kilometer-Lauf, ein Steakabend bei Gorat’s (einem von Warrens Lieblingsrestaurants), usw.

Für diejenigen, die nicht den achtstündigen Stream ansehen wollen, präsentieren wir jedes Jahr die interessantesten Aspekte.

Der jährliche Aktionärsbrief von Berkshire Hathaway

Vielleicht ist ein noch besserer Weg, das Wesentlichste von Buffetts Weisheit zu erhalten, anstatt nach Omaha zu reisen, sein jährlicher Brief an die Aktionäre. Jede Ausgabe bietet sowohl spezifische Einblicke in das Geschäft von Berkshire als auch allgemeine Einblicke in das Investieren.

Du kannst sie alle auf der Website von Berkshire einsehen.

Und natürlich geben wir jedes Jahr eine Zusammenfassung…

Die 5 besten Bücher über Warren Buffett

Buffett hat selbst viel geschrieben, doch es wurde noch viel mehr über ihn geschrieben. Wenn du versuchst, einen tieferen Einblick in seine Strategien zu bekommen oder einfach zu verstehen, was ihn antreibt, fang mit diesen fünf Büchern an:

Buffett: Die Geschichte eines amerikanischen Kapitalisten, von Roger Lowenstein

Warren Buffett: Sein Weg, Seine Methode, Seine Strategie, von Robert G. Hagstrom

Warren Buffett CEO, von Robert P. Miles

Warren Buffett – Das Leben ist wie ein Schneeball, von Alice Schroeder

Tap Dancing to Work: Warren Buffett on Practically Everything, 1966–2013, von Carol J. Loomis

Warren Buffett FAQs

Wie alt ist Warren Buffett?

Zum Zeitpunkt dieses Schreibens ist er 88 Jahre alt. Er wurde am 30. August 1930 geboren.

Was ist sein Nettovermögen?

Sein Nettovermögen beträgt mehr als 80 Milliarden US-Dollar. Je nach Tag ist er nach Jeff Bezos (und Familie) und Bill Gates der drittreichste Mensch der Welt. Und das nachdem er 2006 beschlossen hatte, 99 % seines Vermögens (und all seiner Berkshire Hathaway-Aktien) für wohltätige Zwecke zu Lebzeiten oder nach seinem Tod zu spenden. Er hat bereits Dutzende von Milliarden von US-Dollar gespendet.

Wo hat er studiert?

Als Student besuchte er Wharton an der University of Pennsylvania, bevor er zur Universität von Nebraska wechselte. Danach ging er an die Columbia Business School.

Welche Investoren haben ihn beeinflusst?

Buffett hat gesagt, dass sein Anlagestil “85 % Graham und 15 % Fisher” ist.

Graham ist Benjamin Graham, “Der Vater des Value-Investing”. Er schrieb Der Intelligente Investor und schrieb gemeinsam mit David Dodd Security Analysis. Er war Buffetts Professor und Mentor an der Columbia Business School und für eine Weile sein Chef.

Fisher ist Philip Fisher, ein Pionier des Wachstumsinvestierens und Autor von Die Profi-Investment-Strategie.

Während Graham und Fisher Buffetts Investment-Helden waren, war sein Geschäftspartner Charlie Munger wahrscheinlich sein stärkster Einfluss als Kollege.

