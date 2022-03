Warren Buffett adressiert die wichtigste Person in seinem Brief an die Aktionäre: Dich.

Hast du Warren Buffetts diesjährigen Brief an die Aktionäre schon gelesen? Falls nicht, ist das natürlich alles andere als eilig. Seine Gedanken sind in sehr vielen Fällen zeitlos und nicht gerade zeitkritisch. Trotzdem haben sie natürlich einen Bezug zur momentanen Marktsituation.

Es geht um einige Themen. Beispielsweise um das, was Berkshire Hathaway ausmacht und was die größeren Beteiligungen sind. Auch um Aktienrückkäufe oder andere Dinge. Um die Aufgabe von Warren Buffett und Persönlichkeiten wie Tim Cook.

Gleich zu Anfang seines Briefes an die Aktionäre adressiert Warren Buffett jedoch die wichtigste Person. Nämlich dich. Das zeigt mir, dass der Starinvestor noch immer den richtigen Fokus eingenommen hat. Ja, in vielerlei Hinsicht.

Warren Buffett spricht dich und mich an!

Wenn du ein Investor von Berkshire Hathaway bist, solltest du über die Zeilen ganz zu Anfang nicht hinweggehen. Sie sind zwar so etwas wie eine Einleitung, zeigen jedoch sehr deutlich, dass das Orakel von Omaha seine Aufgabe und seinen Adressatenkreis nicht aus den Augen verloren hat. Und dass wir im Zentrum seines Handelns eine wichtige Rolle spielen.

So sagt Warren Buffett zum Beispiel sinngemäß übersetzt:

Charlie Munger, mein langjähriger Partner, und ich haben die Aufgabe, einen Teil Ihrer Ersparnisse zu verwalten. Wir fühlen uns durch Ihr Vertrauen geehrt.

Unsere Position bringt die Verantwortung mit sich, Ihnen zu berichten, was wir gerne wissen würden, wenn wir der der Eigentümer und Sie der Vermögensverwalter wären. Wir freuen uns, durch diesen Jahresbrief direkt mit Ihnen zu kommunizieren, und auch über die jährliche Versammlung.



Warren Buffett stellt den gewöhnlichen Investor direkt zu Beginn seines Briefes an die Aktionäre in den Mittelpunkt und sagt, dass er die Perspektive einnehme, die er hätte, wenn er sein Vermögen jemandem anvertrauen würde. Aber es geht noch weiter mit diesen Erkenntnissen.

Unsere Politik ist es, alle Aktionäre gleich zu behandeln. Daher führen wir keine Gespräche mit Analysten oder großen Institutionen. Wann immer möglich, veröffentlichen wir wichtige Mitteilungen am Samstagmorgen, um den Aktionären und den Medien möglichst viel Zeit zu geben, die Nachrichten zu verarbeiten, bevor die Märkte am Montag öffnen.



Vielleicht ist es dir schon komisch vorgekommen, dass Warren Buffett stets an Wochenenden seine Meetings oder Zahlen veröffentlicht. Das hat System und der Grund bist du als womöglich arbeitender Mitmensch, den das Orakel von Omaha genauso erreichen möchte wie institutionelle Investoren. Der Fokus auf die Besitzer ist damit klar erkennbar.

Die verbleibende wichtige Aufgabe

Warren Buffett definiert sein Tun und Handeln auch danach, was dir und mir als Investoren am besten gereicht. In seinem abschließenden Absatz sagt das Orakel von Omaha ebenfalls noch:

Wir haben jedoch regelmäßige Fortschritte bei der Steigerung des inneren Werts Ihrer Aktien zu verzeichnen. Diese Aufgabe ist seit 57 Jahren meine Hauptaufgabe. Und sie wird es auch weiterhin sein.



Auch dieses Zitat zeigt zum Abschluss, dass Warren Buffett dich, mich und als Investor natürlich auch sich selbst in den Vordergrund stellt. Ohne Zweifel ein guter Fokus, der uns beim Vermögensaufbau sehr dienlich ist.

