Warren Buffett: Zeit ist Freund guter Unternehmen & Feind der Mittelmäßigkeit – warum?

Das für mich am meisten unterschätzte Zitate von Warren Buffett ist das folgende:

Die Zeit ist der Freund toller Unternehmen und der Feind der mittelmäßigen.



Eine Aussage, die für mich eines unterstreicht: Warren Buffett ist ein unternehmensorientierter Investor. Aber eben auch einer, der über lange Zeiträume investiert. Im Rahmen eines Buy-and-Hold-Ansatzes kann man das ideal kombinieren.

Aber hast du einmal ein wenig mehr über dieses Zitat nachgedacht? Warum Zeit ein Freund guter Unternehmen ist, können wir relativ einfach erklären. Aber um was geht es bei der Mittelmäßigkeit? Fragen, die wir im Folgenden beantworten wollen.

Warren Buffett: Zeit ist der Freund guter Unternehmen!

Warren Buffetts Aussage, dass Zeit der Freund guter Unternehmen ist, können wir relativ einfach erklären. Im Kern geht es darum, dass ein gutes Unternehmen solide Gewinne und ein moderates Wachstum einfahren. Das ist das Fundament, auf das sich Investoren berufen sollten. Für den Zinseszinseffekt und eine möglichst lange Rendite über Jahre und Jahrzehnte hinweg.

Der Zinseszinseffekt funktioniert idealerweise bei hervorragenden Unternehmen. Wachstum beschleunigt sich und nimmt gemessen am Einstandskurs exponentiell zu. Auch die Rendite steigt in diesem Sinne. Deshalb sind hervorragende Unternehmen das Fundament, um dem Zinseszinseffekt reichlich Futter zu geben. Zeit ist in gewisser Weise der Prozess, der diese Performance ermöglicht.

Eigentlich ziemlich klar, was Warren Buffett damit meint. Im Zweifel gilt jedoch auch: Selbst eine maue initiale Performance kann sich durch den Zinseszinseffekt und das exponentielle Wachstum langfristig bedeutend steigern. Vielleicht sollte man auch über diese Variante einmal nachdenken.

Warum der Feind der Mittelmäßigkeit?

Die zweite Aussage ist ein wenig verstrickter. Wir können einerseits argumentieren, dass Zeit gemischt mit Mittelmäßigkeit das Fundament des Verpassens ist. Für den Anleger, der Warren Buffett eigentlich folgen will, aber in mittelmäßige Unternehmen investiert, sind die Opportunitätskosten herausragende Unternehmen. Mittelmäßigkeit und eine Underperformance besitzen ebenfalls eine exponentielle Dynamik, nur im Negativen.

Aber Mittelmäßigkeit ist für Warren Buffett wohl eher auch das Fundament für den Abstieg. Wenn eine Aktie beziehungsweise das Unternehmen schon jetzt nicht mehr wirklich toll, zeitlos, sondern problembehaftet ist, so führt Zeit dazu, dass der Verfall womöglich weitergeht.

Es gibt daher mehr als einen Grund, wie Warren Buffett die Mittelmäßigkeit zu meiden. Eine exponentielle Underperformance ist ein Merkmal. Aber auch ein unternehmensorientierter Abschwung, der sich beschleunigen kann. Diese Dimensionen sollten Foolishe Investoren daher vielleicht besser im Hinterkopf behalten und lediglich in hervorragende Unternehmen investieren.

