Warren Buffett: Über den Eimer und den Fingerhut

Warren Buffett spricht sehr häufig in Metaphern, wenn er Investoren das erfolgreiche Investieren näherbringen möchte. Seine Bildersprache ist dabei einprägender, als wenn er einfach nur sagen würde: Kaufe günstige Aktien im Crash, denn langfristig dürften sie in der Regel wieder steigen. Zumindest, wenn sie unternehmensorientierte Qualität besitzen.

Da klingt ein Zitat wie „Gelegenheiten bieten sich einem nur selten. Wenn es Gold regnet, hol den Eimer, nicht den Fingerhut“, doch deutlich besser. Oder was meinst du?

Aber bleiben wir bei diesem Zitat von Warren Buffett und der sich logisch anschließenden Frage, womit du gerade unterwegs bist: dem Eimer oder doch eher dem Fingerhut?

Warren Buffett: Der Eimer und der Fingerhut

Es ist eigentlich ziemlich einfach, die Intention hinter dem Zitat von Warren Buffett zu erkennen. Es geht nicht nur darum, dass man Chancen ergreifen sollte, wenn sie sich ergeben. Wobei die erste Erkenntnis ist, dass es selten zu den klaren wirklich guten Chancen kommt. Der zweite Teil bedeutet jedoch, dass man solche Möglichkeiten nicht einfach nur ergreifen sollte, sondern einen relativ hohen Einsatz bringen.

Das Orakel von Omaha verdeutlicht das in der Metapher mit dem Eimer, der deutlich mehr Füllmenge besitzt als ein Fingerhut. So wie zum Beispiel eine Investition von 10.000 Euro in eine starke, hochqualitative und günstig bewertete Aktie absolut gesehen mehr Rendite einbringt als eine Investition von lediglich 1.000 Euro. Wenn sich eine besonders günstige Chance ergibt, plädiert der Starinvestor für einen hohen Einsatz. Unter anderem an seiner Apple-Beteiligung erkennen wir, dass das Orakel sich selbst an seinen Ratschlag hält.

Aber kommen wir zurück zum aktuellen Kern dieses Zitats. Warren Buffetts Aussage über den Fingerhut und den Eimer war zuletzt (oder ist es auch noch jetzt) relevanter denn je.

Viele Chancen: Womit investierst du?

Der Ukraine-Krieg, hohe Inflation, steigende Zinsen, hohe Energiekosten und andere Belastungsfaktoren drücken derzeit auf die Märkte. Das hat in Teilen zu einem stark rückläufigen Markt geführt. Einen Höhepunkt erreichten wir zu Anfang des März. Wobei das Growth-Segment seit Herbst des letzten Jahres stark eingebrochen ist.

Die Frage, die Warren Buffett dir jetzt stellen würde, ist: Womit investierst du? Natürlich kann es passieren, dass die Aktienkurse weiter einbrechen, selbst der Starinvestor ist kein Meister im Markt-Timing. Wenn man jedoch günstige, langfristig aussichtsreiche Chancen identifiziert, so ist das ein Fall für den Eimer. Und nicht für den Fingerhut, der lediglich einen Tropfen auffängt.

Der Artikel Warren Buffett: Über den Eimer und den Fingerhut ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Motley Fool Deutschland 2022