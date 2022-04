Warren Buffett: Deshalb Occidental Petroleum auf der Einkaufsliste?

Warren Buffett investierte, wie es der Starinvestor mag: Er lud sich ein Aktienpaket an Occidental Petroleum (WKN: 851921) auf. Zwar handelt es sich hierbei um eine Wette auf die Old Economy. Inzwischen dürften einige Investoren jedoch wieder sagen: die „Good Old Economy“.

Occidental Petroleum ist trotzdem eine bemerkenswerte Wahl, selbst für Warren Buffett und Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2). Warum ausgerechnet diese Aktie? Offenbar gibt es eine erste Antwort. Oder sagen wir: Meinung eines Analysten.

Warren Buffett: Deshalb Occidental Petroleum

Yahoo! Finance berichtet unter Berufung auf Bill Smead von Smead Capital Management, dass es einen primären Fokus gegeben hat: das Management. Die derzeit amtierende CEO Vicki Hollub habe den Starinvestor begeistert, indem sie das von ihr geführte Unternehmen ideal positionierte und in eine richtige Richtung geführt habe. Vermutlich: unternehmensorientiert und langfristig denkend. Das sind schließlich die primären Qualitäten, die Warren Buffett schätzt.

Aber was sind die Qualitäten im Detail? Konkret dürfte der freie Cashflow von 2,9 Mrd. US-Dollar im vergangenen Quartal ein Qualitätsmerkmal sein, für das das Management die Weichen gestellt hat. Natürlich ist es einerseits der starke Markt, der dieses Niveau mit sich bringt. Aber eben auch eine Entscheidung, sich unternehmensorientiert Möglichkeiten für ein besonders profitables Wirtschaften herauszuarbeiten.

Es ist nicht unüblich, dass Warren Buffett eine Investitionsentscheidung aufgrund des Managements trifft. Zumal die Interessen des Unternehmens mit denen des Ölunternehmens verknüpft sind. Schließlich investierte Hollub zuletzt ebenfalls in die eigene Aktie und erhöhte damit ihr Skin in the Game.

Eigentlich keine Überraschung

So selektiv, wie Warren Buffett ist, ist es umso wahrscheinlicher, dass Occidental Petroleum jeden Wunsch des Starinvestors erfüllt. Ansonsten hätte er vermutlich nicht investiert, wenn Management und Unternehmen nicht die besten Chancen nutzen und darstellen würden.

Insofern ist es keine Überraschung, dass Occidental Petroleum offenbar viele Kriterien erfüllt. Aber es ist vielleicht noch einmal ein guter Hinweis, auf welche Merkmale Foolishe Investoren achten sollten. Neben dem Unternehmen und dem Markt ist es eben auch ein gutes Management, das für das Nutzen einer Chance entscheidend ist. Warren Buffett sieht im Management zudem einen entscheidenden Geschäftspartner. Das können wir auch als Investoren, wenn wir eine Aktie kaufen.

