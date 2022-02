Warren Buffett & die Nubank: Doch ein Bekenntnis zu Kryptowährungen?

Warren Buffett oder zumindest Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) hat in die Nubank investiert. Ob das eine Investition ist, die wir dem Orakel von Omaha direkt zuschreiben können oder einem seiner Investment-Lieutenants, das ist eine weiterführende Frage. Trotzdem dürfte es ein gewisses Veto geben, wenn eine Aktie so gar nicht ins Depot oder zum Ansatz des Starinvestors passt.

Das US-Portal Fortune berichtet nun jedenfalls, dass der Kauf von Nubank-Aktien einen Paradigmenwechsel bei Warren Buffett zeige. Der operative Fokus auf Kryptowährungen demonstriere, dass sich seine Einschätzung verändert habe. Ich sehe das anders: Solange das Orakel von Omaha nicht direkt in eine Kryptowährung investiert, bleibt die Ausgangslage die gleiche.

Warren Buffett & die Nubank: Profitieren von Kryptowährungen!

Warren Buffett investierte in die Nubank vermutlich vor allem, weil er hier die Möglichkeit witterte, günstig bei einem Fintech insgesamt zum Zuge zu kommen. Beziehungsweise dürfte das die langfristige Investitionsthese insgesamt von Berkshire Hathaway sein, egal wer letztlich investierte. Kryptowährungen sind Teil der Zukunft in diesem Markt.

Allerdings sollten wir hier eine sehr bedeutende Unterscheidung vornehmen. Warren Buffett investierte schließlich nicht in eine Kryptowährung. Nein, sondern er investierte in ein Unternehmen, das unter anderem davon profitiert, dass viele Spekulanten derzeit auf diese volatilen Assets setzen. Das Geschäftsmodell oder die Investitionsthese sind dadurch unterschiedlich. Schließlich ist die Wertentwicklung der jeweiligen Währungen unerheblich dafür, ob die Nubank erfolgreich ist. Zumindest solange Investoren oder Spekulanten die jeweiligen digitalen Assets handeln.

Man muss schließlich auch keine Coca-Cola mögen oder selbst trinken, um von der starken Marke der Coca-Cola-Aktie zu profitieren. Wobei dieses Beispiel deshalb hinkt, weil Warren Buffett selbst ein Fan ist und gekauft hat, was er selbst kennt und schätzt. Trotzdem: Die Beteiligung an der Nubank ist keine direkte Krypto-Wette, das ist an dieser Stelle entscheidend.

Paradigmenwechsel nicht eingeläutet

Von einem Paradigmenwechsel zu sprechen, nur weil Warren Buffett in die Nubank investierte, geht mir zu weit. Ich schätze, wenn man das Orakel von Omaha heute fragen würde, wie er zu den Assets steht, so spräche er weiterhin von Rattengift. Aber er sieht insgesamt, dass sich der Markt der Zahlungen und Zahlungsdienstleistungen verändert.

Gut oder nicht, Optimismus oder Pessimismus, das ist eigentlich egal. Solange die Investitionsthese nicht auf der Wertentwicklung der digitalen Assets basiert, muss der Starinvestor seine Meinung nicht geändert haben. Und hat es vermutlich auch weiterhin nicht.

