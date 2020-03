Warren Buffett: „Kaufe einen Dollar, aber bezahle nicht mehr als 50 Cent!“ Oder eben die ersten 100.000 für 50.000 Euro!

Nun ist es also offiziell: Da die weltweiten Börsen mittlerweile um einen zweistelligen Prozentbereich eingebrochen sind, können wir von einer echten Korrektur sprechen. Statistisch gesehen passiert so etwas alle Jubeljahre mal, wobei es insbesondere die Schnelligkeit dieses aktuellen Einsturzes ist, die viele Investoren verunsichert. Und möglicherweise der Vorgeschmack von mehr sein könnte.

Guter Rat ist in diesen Tagen teuer, allerdings hat Warren Buffett hier einen solchen parat, nämlich: Wer reich werden will, sollte einen Dollar kaufen, aber nicht mehr als 50 Cent dafür bezahlen.

Schauen wir im Folgenden daher einmal, was hinter diesem Zitat steckt und warum ausgerechnet jetzt der Zeitpunkt für ein solches Verhalten sein könnte. Und natürlich auch, warum man es nicht bloß bei dem metaphorischen Dollar für 50 Cent belassen sollte.

Das meint Warren Buffett mit diesem Zitat

Ganz konkret hat Warren Buffett dieses Zitat übrigens einmal gesagt, als er danach gefragt worden ist, wie man als Investor langfristig reich werden könne. Seine simple Formel, wie gesagt: Kaufe einen Dollar, aber bezahle nicht mehr als 50 Cent dafür.

Leicht gesagt, schwierig getan. Denn gerade wenn die Börsen im Sinkflug sind, herrschen häufig Angst und Panik und die Investoren sind verunsichert. Allerdings ist gerade jetzt in der Korrektur ein solcher Zeitpunkt erreicht, wo man viele Qualitätsaktien nun wieder günstiger einsammeln kann als noch vor einigen Tagen. Wobei wir uns möglicherweise erst am Beginn eines vielleicht sogar länger anhaltenden Abwärtsstrudels befinden, was man als Investor bei diesem Ansatz berücksichtigen sollte. Pi mal Daumen 10 % sind schließlich eher ein leichtes Korrekturmaß.

Nichtsdestoweniger sollten Investoren umdenken und die Korrektur nicht als Bedrohung wahrnehmen, sondern als Chance. Als metaphorische Chance, eben, den Wert eines Dollars womöglich bald für einen Kaufpreis von 50 Cent zu erwerben. Das hat eigentlich etwas von einem Schlussverkauf, wo wir als Verbraucher ebenfalls nicht zweimal überlegen, ob wir von unseren Lieblingskleidungsstücken zu günstigeren Kursen nicht ein paar weitere einsacken, sondern häufig zuschlagen.

Die Menge macht’s!

Im Endeffekt spielt hierbei allerdings auch die Menge eine Rolle. Warren Buffetts Zitat vom metaphorischen Dollar für 50 Cent ist dabei nämlich nicht auf kleinere Beträge ausgelegt, sondern grundsätzlich ist das Orakel von Omaha gerade in solchen Korrekturtagen in Kaufstimmung.

Oder, wie er es an anderer Stelle sinngemäß einmal sagte: Manchmal ziehen an den Märkten dunkle Wolken auf und für eine kurze Zeit regnet es Gold. In diesen Tagen ist es wichtig, nicht mit einem Eimer nach draußen zu rennen, sondern mit einer Badewanne.

Wer daher reich werden möchte, sollte in der Korrektur versuchen, diese bestmöglich auszunutzen. Das kann beispielsweise beinhalten, dass man mehrere Tausend Euro investiert. Oder womöglich noch mehr Cash, den man in der teuren Marktphase beiseite gelegt hat, so wie der Starinvestor.

Günstig viel zu kaufen ist dabei ein Teil der Formel, um langfristig ein Vermögen aufzubauen und reich zu werden. Der zweite Teil ist der Mut, diesen Schritt zu gehen, und der dritte Aspekt die Geduld, auch weitere Verluste auszusitzen und abzuwarten, bis die Börsen mittel- oder langfristig wieder in die von uns favorisierte Richtung drehen.

Klar ausgedrückt: In der Korrektur liegt der Zeitpunkt, um reich zu werden!

Eine Korrektur kann viele Investoren daher finanziell weit voranbringen. Oder, wie Warren Buffett es eben sagt: Man erhält die Möglichkeit, einen Dollar für 50 Cent zu kaufen. Wobei wir von einem hälftigen Bewertungsmaß natürlich noch weit entfernt sind, allerdings kann auch das natürlich noch kommen.

Jetzt liegt es an dir, ob du diesen Weg gehen möchtest. Die Worte mögen zwar leicht klingen, allerdings ist es psychologisch gesehen schwierig, gegen den Strom zu handeln. Das ist jedoch die Kunst des langfristig erfolgreichen Investierens.

Bist du bereit für eine Aktienmarktkorrektur (oder noch Schlimmeres)? Für den Aktienmarkt ging es lange Zeit immer weiter nach oben, bis sich im Frühjahr plötzlich alles verändert hat.

Das Coronavirus beschäftigt die ganze Welt und auch die Börsen. Lieferketten werden unterbrochen, Reisen abgesagt und Konsum verschoben. Das wird nicht einfach für die Wirtschaft. Dabei war Deutschlands Wirtschaft bereits vor dem Coronavirus nicht stark.

Es ist sehr schwer, sich genau auszumalen, wie empfindlich die Börsen auf wirtschaftliche Schwäche reagieren werden. Man kann sich einige unschöne Szenarien vorstellen.

Natürlich ist es nie erfreulich, wenn das eigene Portfolio an Wert verliert, aber wenn man einige Dinge beachtet, kann man auch mit schwierigen Börsenphasen gut umgehen. Lade noch heute unseren Gratisbericht „Der Bärenmarkt-Überlebensguide“ herunter und finde nicht nur heraus, wie du dich auf eine Korrektur vorbereiten kannst, sondern wie du sogar davon profitieren kannst.

