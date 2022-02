Warren Buffett: Einzigartig in dieser Hinsicht

Warren Buffett ist in vielerlei Hinsicht einzigartig. Insbesondere, was seinen Erfolg als Investor angeht. Zwar ist das Orakel von Omaha gleichzeitig auch ein Unternehmer. Allerdings hat er es in seiner Funktion über etliche Jahre auf über 20 % p. a. im Durchschnitt gebracht, was letztlich die Mathematik hinter seinem Erfolg ist.

Allerdings ist seine Einzigartigkeit auch anderweitig zu begründen. Warren Buffett hat jetzt kurzfristig etwas geschafft, das nur wenigen in seiner Vermögensklasse gelang. Riskieren wir einen Blick auf spannende Zahlen. Sowie darauf, warum ein solcher Vergleich zwar jetzt bemerkenswert ist. Aber trotzdem nur ein kurzfristiger Blickwinkel.

Warren Buffett: Einzigartig seit Jahresanfang

Warren Buffett gehört zu den reichsten zehn Personen unseres Planeten. Zwar ist das Orakel von Omaha ein wenig zurückgefallen, was dieses Ranking betrifft. Unter anderem liegt das auch an seinen großen Spenden. Aber das ist heute nicht das Thema. Es geht nämlich um sein Vermögenswachstum.

So hat es der Starinvestor als einziger unter den zehn reichsten Menschen unseres Planeten geschafft, sein Vermögen seit Jahresanfang zu steigern. Inzwischen ist der Wert um 5 Mrd. US-Dollar auf ca. 114 Mrd. US-Dollar gewachsen. Bei den anderen Menschen in seiner Vermögensklasse gab es abnehmende Vermögen.

Dafür gibt es natürlich einen Grund: Warren Buffetts Ansatz und vor allem seine Aktie von Berkshire Hathaway sind inzwischen wieder gefragt. Wohingegen viele Tech-Aktien wie die von Tesla oder auch Amazon korrigiert sind. Die reichen Persönlichkeiten wie Elon Musk oder auch Jeff Bezos haben entsprechend an Vermögen eingebüßt. Zumindest ist das ein Blick darauf, was in den wenigen Wochen seit dem Jahresanfang passiert ist.

Nur ein kurzfristiger Einblick

Natürlich ist diese Bestandsaufnahme nur kurzfristig. Außerdem dürfen wir nicht vergessen, dass sich ein solches Momentum auch wieder verändern kann. Dass Warren Buffetts Vermögen gestiegen ist, ist daher vor allem eines: ein kurzlebiger Effekt.

Allerdings zeigt das trotzdem, dass Warren Buffett mit seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway in den vergangenen Jahren insgesamt die nicht-zyklischste Rendite eingefahren hat. Auch in schwierigen Jahren steigt der Wert der Beteiligungsgesellschaft. Und damit das Vermögen des Orakels von Omaha.

Vermutlich liegt der Starinvestor auf Sicht von zehn Jahren trotzdem hinter vielen seiner Konkurrenten, was das relative Wachstum angeht. Aber trotzdem: In volatileren, extremeren Jahren gleichwohl Wachstum zu verzeichnen, das ist auch eine Qualität. Wobei wir diese Momentaufnahme, wie gesagt, auch nicht überbewerten sollten.

Der Artikel Warren Buffett: Einzigartig in dieser Hinsicht ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Berkshire Hathaway. John Mackey, CEO von Amazon-Tochter Whole Foods Market, sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon, Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Tesla und empfiehlt die folgenden Optionen: Short January 2023 $200 Put auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Short January 2023 $265 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Long January 2023 $200 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien).

Motley Fool Deutschland 2022