Warren Buffett: Diesen Monat wird er 91 Jahre alt!

Der Börsenmonat August hat begonnen. In diesem Monat feiert der erfolgreichste und auch berühmteste Investor aller Zeiten seinen 91. Geburtstag. Die Rede ist von Warren Buffett. Er wurde am 30. August 1930 als zweites Kind des Brokers und späteren Kongressabgeordneten Howard Buffett und dessen Frau Leila in Omaha geboren.

Sein erstes Geld verdiente Warren Buffett im Sommer 1936, indem er Coca-Cola-Sixpacks für ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung