Warren Buffett & Berkshire Hathaway vor der HV: Ich wette auf diese Aussage!

Warren Buffett und Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) stehen kurz vor der Hauptversammlung. An diesem Wochenende ist es so weit. Wir als Investoren können vom Orakel von Omaha erneut wichtige Lektionen mitnehmen. Egal ob es um die Aktie von Berkshire Hathaway selbst geht oder um die Verfassung der Weltwirtschaft, oder die allgemeine Börsenlage: Es dürfte erneut so manchen spannenden Einblick geben.

Wie auch immer. Auf eine Sache setze ich schon heute: nämlich dass bei Warren Buffett die folgende oder zumindest eine ähnliche Aussage kommt. Welche das ist? Darum soll es im Folgenden gehen.

Warren Buffett vor der HV: Ich glaube an diese Aussage!

Bevor wir überlegen, warum Warren Buffett womöglich diese oder zumindest eine ähnliche Aussage treffen könnte, sollten wir vielleicht zunächst einen Blick auf die Aussage selbst riskieren. Grundsätzlich bin ich jedenfalls überzeugt, dass das Orakel von Omaha in etwa das sagen könnte:

Die amerikanische Magie hat sich immer durchgesetzt, und sie wird es wieder tun.



Vielleicht kommt dir eine solche Aussage bekannt vor, vielleicht auch nicht. Jedenfalls handelt es sich hierbei um ein Zitat, das Warren Buffett bereits im letzten Jahr bei der Hauptversammlung geäußert hat. In dieser Zeit ist die Aussage natürlich relevanter denn je gewesen. Wir standen schließlich kurz nach dem Corona-Crash und ein paar aufbauende Worte des Orakels von Omaha schienen angebracht.

Die aktuelle Ausgangslage an den Börsen ist anders. Wir sehen einen S&P 500, der auf oder zumindest in der Nähe eines Rekordhochs notiert. Das könnte es einigen Investoren erschweren, spannende langfristig orientierte Investitionsentscheidungen zu treffen. Oder womöglich auch den breiten Markt als Ganzes zu kaufen.

Genau deshalb bin ich überzeugt: Warren Buffett dürfte erneut eine solche Aussage tätigen. Oder zumindest eine ähnliche. Allerdings heute mit der Intention, dass es noch immer viele Möglichkeiten zur Innovation gibt, die die Welt verändern könnten. Das ist schließlich auch Teil der Magie, die von den USA ausgeht und auf die das Orakel von Omaha langfristig orientiert stets gesetzt hat.

Ich höre auf das Orakel von Omaha!

Als Foolisher Investor höre ich natürlich auf Warren Buffett und seine Aussagen. Mich würde es überraschen, wenn der eigentliche Daueroptimist nicht erneut eine positive Aussage zur Entwicklung des Gesamtmarktes träfe. Und diese nicht ebenfalls vor Optimismus glänzen würde, zumindest langfristig orientiert.

Das Event in diesem Jahr Anfang Mai dürfte daher spannend werden. Ich jedenfalls höre auf Warren Buffett und seine Aussagen. An diesem Wochenende sogar im wortwörtlichen Sinne.

Der Artikel Warren Buffett & Berkshire Hathaway vor der HV: Ich wette auf diese Aussage! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

