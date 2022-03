Warren Buffett, Berkshire Hathaway & die Aktienrückkäufe: Geht ihm jetzt die Puste aus?!

Bei Warren Buffett und Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) sind Aktienrückkäufe ein wirklich großes Thema. Der Rückblick auf die vergangenen Jahre zeigt, dass der Starinvestor eine Menge Mittel für diese Kapitalmaßnahme verwendet hat. Damit ist ein hoher relativer Anteil ausstehender Aktien gekauft und eingezogen worden, was den Wert der übrigen Wertpapiere entsprechend erhöht.

Ob Warren Buffett in großem Stil weitere Aktien von Berkshire Hathaway zurückkauft, das ist eine interessante Frage. Zumindest ist die Aktie teurer geworden. Alleine im letzten Jahr kletterten die Anteilsscheine sehr deutlich und über dem Niveau des breiten Marktes. Aber wir erkennen auch, dass das Orakel von Omaha zuletzt wieder andere Investitionsfelder, zum Beispiel bei einer Öl-Aktie, entdeckt hat.

Erste Schlagzeilen legen nahe, dass die Aktienrückkäufe sich im Tempo zumindest verlangsamen. Lass uns das im Folgenden einmal etwas genauer inspizieren.

Weniger Aktienrückkäufe bei Berkshire Hathaway?

Wie jetzt unter anderem das US-Börsenportal Barron’s berichtet, habe Warren Buffett bei Berkshire Hathaway im Jahr 2022 bislang 2 Mrd. US-Dollar für Aktienrückkäufe ausgegeben. Das wiederum gehe aus den Einreichungen an die SEC hervor, die öffentlich einsehbar sind. Wobei sich das Datum auf den 2. März dieses Jahres bezogen hat.

2 Mrd. US-Dollar für Aktienrückkäufe wirkt wenig. Zuletzt investierte das Orakel von Omaha eher einen mittleren bis höheren einstelligen Milliardenbetrag pro Vierteljahr im Durchschnitt. Wobei sich auch dieses Tempo im vierten Quartal ein wenig reduzierte. Immerhin: Den gesamten März haben wir ja noch, wo es theoretisch weitere Aktienrückkäufe geben kann.

Trotzdem gibt es Hoffnung für Investoren, die auf diese Kapitalrückführung setzen. Bei Berkshire Hathaway hat Warren Buffett seit Mitte Februar offenbar die Aktienrückkäufe wieder ein wenig beschleunigt. Aber ob das dabei bleibt, ist natürlich eine andere Frage.

Theoretisch noch in dem anvisierten Zielbetrag

Warren Buffett erklärte vor einiger Zeit, dass Aktienrückkäufe bei der Aktie von Berkshire Hathaway bis zu einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,5 stattfänden. Das sei ein Bewertungsmaß, das attraktiv sei. Mit den derzeitigen 1,46 erfüllt die Aktie noch die Kriterien. Trotzdem können wir sagen: Es ist noch so gerade der Fall.

Auch günstiger werdende Notierungen im breiten Markt können andere Investitionen offenlegen. Vielleicht investiert Warren Buffett in Summe woanders oder schaut sich zumindest um. Nach Jahren wirklich hoher Aktienrückkäufe kann es jedoch auch einfach sein, dass das Orakel von Omaha jetzt ein wenig das Tempo drosselt. Mit voraussichtlich auch weiterhin über 140 Mrd. US-Dollar in Cash wäre jedoch noch Potenzial vorhanden. Entweder für Investitionen oder eben auch für Rückkäufe. Mal sehen, was die kommenden Wochen, Monate und Quartale insgesamt für Investitionen bringen.

