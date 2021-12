Warren Buffett: Die 3 wichtigsten Regeln für das Investieren vom besten Investor der Welt

Warren Buffett gilt weithin als der größte Investor aller Zeiten. In den 1980er Jahren wurde er zum Milliardär, und während seiner Amtszeit bei Berkshire Hathaway stieg der Wert seiner A-Aktien auf fast 400.000 US-Dollar. Welche Lehren können wir daraus ziehen? Eigentlich eine ganze Menge. Im Laufe der Jahre hat Warren Buffett in Interviews, Büchern und Briefen einen gründlichen Überblick darüber gegeben, wie er die Art von Investitionen tätigt, die zweistellige oder dreistellige Renditen abwerfen. Hier sind einige der wichtigsten Regeln, die er befolgt, um den Erfolg zu sichern.

Warren Buffett sagt: „Sei geduldig.“

Buffett glaubt, dass Geduld der wichtigste Wert ist, den ein Investor haben kann. Es mag da draußen ein fantastisches Unternehmen geben, aber wenn der Kurs zu hoch ist, ist es am besten zu warten, bis er fällt. Vielleicht gibt es einen Börsencrash und dein Vermögen verliert an Wert, aber wenn du lange genug wartest, kann der Kurs wieder steigen.

Auch wenn es nicht so aussieht, bietet die Börse immer wieder neue Chancen. Alles, was wir tun müssen, ist, auf sie zu warten.

Konzentriere dich auf deinen Kompetenzkreis

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass ich das Unternehmen, in das ich investiere, verstehe. Warren Buffett ist dafür kritisiert worden, dass er den Boom der Tech-Unternehmen in den letzten Jahrzehnten verpasst hat. Er hat jedoch stets erklärt, dass er nicht versteht, wie diese Unternehmen Geld verdienen und deshalb nicht in sie investiert. Das soll nicht heißen, dass Facebook oder Google nicht vertrauenswürdig sind, sondern nur, dass er den Unterschied zwischen einer guten und einer schlechten Investition nicht kennt. Aus demselben Grund investiere ich auch nicht in Banken, aber ich investiere in erneuerbare Energien.

Wenn wir Vertrauen in unsere Investitionen haben, ist es immer eine gute Idee, zu versuchen, mehr über andere Unternehmen und Branchen zu erfahren. Buffett ermutigt uns jedoch, uns auf das zu konzentrieren, was wir bereits kennen. In einem Interview mit CNN hat ein anderer bekannter Investor, Peter Lynch, eine ähnliche Haltung eingenommen: „Ich kenne Restaurantmanager, die in IBM investieren, aber ich frage sie immer, warum sie nicht in Restaurants investieren. Sie wissen, wie das Geschäft funktioniert. Sie wissen, ob ein Restaurant rentabel ist und vor welchen Herausforderungen es steht“.

Ignoriere den Aktienkurs. Was ist sie wert?

Warren Buffett glaubt fest an die Notwendigkeit von soliden Geschäftsprinzipien. Das Steigen und Fallen einer Aktie zu beobachten, ist meist frustrierend, anstrengend und unproduktiv. Viele unerfahrene Anleger machen den Fehler, zu kaufen, wenn der Kurs steigt, und zu verkaufen, wenn der Kurs fällt. Es gibt jedoch eine Vielzahl anderer Faktoren, die den Aktienkurs beeinflussen. Es ist nicht nur schwer, diese Schwankungen vorherzusagen, sondern sie sagen in der Regel auch so gut wie nichts über die Gesundheit eines Unternehmens aus.

Wenn ein Anleger hingegen weiß, wie hoch die Verschuldung eines Unternehmens ist, wie viel Bargeld es zur Verfügung hat und ob es kontinuierlich Gewinne erwirtschaftet, kann er viel besser beurteilen, ob das Unternehmen gesund ist oder nicht.

Der Artikel Warren Buffett: Die 3 wichtigsten Regeln für das Investieren vom besten Investor der Welt ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Dieser Artikel wurde von James Reynolds auf Englisch verfasst und am 23.12.2021 auf Fool.co.uk veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool UK besitzt keine der genannten Aktien. Die Ansichten über die in diesem Artikel erwähnten Unternehmen sind die des Autors und können daher von den offiziellen Empfehlungen abweichen, die wir in unseren Abonnementdiensten wie Share Advisor, Hidden Winners und Pro geben. Wir bei The Motley Fool sind der Meinung, dass wir durch die Berücksichtigung einer Vielzahl von Erkenntnissen bessere Investoren werden.

Motley Fool Deutschland 2021