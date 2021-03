Warren Buffett 100 Mrd. US-Dollar schwer, Berkshire Hathaway auf Rekordhoch: Jetzt kaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Berkshire Hathaway B":

Es sind spannende Schlagzeilen, die wir gegenwärtig von Warren Buffett und Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) vernehmen können. Das Orakel von Omaha hat demnach die Vermögensgrenze von über 100 Mrd. US-Dollar hinter sich gelassen. Die Aktie von Berkshire Hathaway hat ein neues Rekordhoch markiert. Wirklich beeindruckend.

Die B-Aktie von Berkshire Hathaway kletterte dabei bis auf einen Aktienkurs von bis auf 267 US-Dollar. Wirklich bemerkenswert, wenn wir auf die Kritik der letzten Monate und Quartale blicken.

Ist die Aktie von Berkshire Hathaway jetzt womöglich ein Kauf? Grundsätzlich bin ich überzeugt: Es könnte weiterhin attraktive Gründe geben, weshalb die Beteiligungsgesellschaft attraktiv ist. Hier ist eine Auswahl.

Berkshire Hathaway: Eine Value-Aktie?

Grundsätzlich könnte die Aktie von Berkshire Hathaway jetzt von einem Wechsel profitieren: Tech- und wachstumsstarke Aktien sind in den letzten Handelstagen und ein, zwei Wochen nicht mehr so gefragt. Value-Aktien hingegen schon. Die Anteilsscheine der Beteiligungsgesellschaft könnten zu diesem Kreis grundsätzlich dazuzählen.

Aber, ist die fundamentale Bewertung von Berkshire Hathaway denn weiterhin günstig? Ein Blick auf das von Warren Buffett favorisierte Kurs-Buchwert-Verhältnis kann durchaus eine Antwort hierauf geben. Dem aktuellen Aktienkurs von ca. 263 US-Dollar (nach dem Rekordhoch sind die Anteilsscheine kurz korrigiert) steht jedenfalls ein 2020er-Buchwert je Aktie in Höhe von 185,29 US-Dollar gegenüber. Die Kennzahl liegt entsprechend bei ca. 1,4.

Ist das preiswert? Nun, sagen wir es einfach so: Warren Buffett präferiert eine andere Kennzahl. Ein Wert von 1,2 ist für das Orakel von Omaha attraktiv und hin und wieder eine Richtgröße auch für die Aktienrückkäufe gewesen. Wobei Warren Buffett auch im letzten, vierten Quartal auf Rekordniveau eigene Anteilsscheine gekauft und eingezogen hat. Vielleicht können wir uns daher darauf einigen, dass die Bewertung zumindest moderat sein könnte und gewiss nicht zu teuer.

Zeitloses Geschäftsmodell mit Flexibilität

Bedenken sollten wir außerdem, dass die Aktie von Berkshire Hathaway vom Grundsatz her ein zeitloses Geschäftsmodell besitzt. Als Beteiligungsgesellschaft kann Warren Buffett als Lenker prinzipiell immer investieren. Das heißt: Die Möglichkeit, weitere Werte zu schaffen, ist definitiv nicht ausgereizt. Auch über Aktienrückkäufe beispielsweise nicht.

Zudem besitzt Warren Buffett noch eine Menge Möglichkeiten durch die Flexibilität. Das Orakel von Omaha hält bei Berkshire Hathaway rund 138 Mrd. US-Dollar in Cash, die für Investitionen oder Aktienrückkäufe verwendet werden können. Das könnte langfristig der Beteiligungsgesellschaft ein weiteres, neues Profil verleihen.

Aber auch das bisherige Portfolio dürfte langfristig weiterhin solide Renditen generieren. Die Beteiligungen und verbundene Unternehmen sind langfristig orientierte Cash Cows, die Mehrwerte kreieren dürften. Wobei es natürlich auch hier Aufs und Abs geben kann.

Berkshire Hathaway: Jetzt ein Kauf?

Die Aktie von Berkshire Hathaway könnte daher attraktiv sein. Allerdings nicht, weil es womöglich einen Richtungswechsel hin zu Value gibt. Oder weil Warren Buffett 100 Mrd. US-Dollar schwer ist und die Anteilsscheine auf einem Rekordhoch notieren. Nein, sondern langfristig orientiert als Chance, Mehrwerte zu schaffen. Das sollte, wenn, deine Investitionsthese sein.

The post Warren Buffett 100 Mrd. US-Dollar schwer, Berkshire Hathaway auf Rekordhoch: Jetzt kaufen? appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Berkshire Hathaway. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Berkshire Hathaway (B-Aktien) und empfiehlt die folgenden Optionen: Short March 2021 $225 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Long January 2023 $200 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Short January 2023 $200 Put auf Berkshire Hathaway (B-Aktien).

Motley Fool Deutschland 2021